Contribution à une définition de la notion de participant au service public

L’indemnisation facilitée du participant est la contrepartie à son engagement volontaire et bénévole dans l’accomplissement d’une mission de service public. Cet investissement désintéressé (1) induit tant l’application facilitée d’une responsabilité sans faute que la reconnaissance d’un statut protecteur (2) dans l’exercice de la mission de service public.

1 – Une responsabilité pour risque justifiée par l’absence de profit financier du participant

Pour Hafida Belrhali, la responsabilité sans faute existe en faveur de ceux qui participent à « l’exécution du service public »63. Dès 1946, le Conseil d’État a fait le choix cohérent d’appliquer un tel régime de responsabilité aux collaborateurs occasionnels du service public.

À l’époque, cette responsabilité était justifiée, pour le juge administratif, par le fait que le collaborateur occasionnel assurait l’exécution de la mission de service public dans l’intérêt de la commune et en conformité avec ce qui avait été recommandé par le maire64. Ce n’était donc pas à lui de supporter les risques causés par l’exécution du service public. Fondée sur le risque65, cette responsabilité servait initialement à préserver le principe d’égalité devant les charges publiques lorsqu’un particulier concourait, par exemple, à une mission risquée de sauvetage66. Le risque est ici entendu comme le danger réalisable avec plus ou moins de certitude en fonction de l’activité exercée. Ainsi, le bénéfice de cette responsabilité n’est pas limité aux seuls collaborateurs occasionnels du service public mais à toutes les personnes qui participent de manière active et effective à une mission de service public67 et cela même de manière spontanée68 y compris si cette aide bénévole est réitérée dans le temps69. De nos jours, elle sert de fondement fonctionnel, et non statutaire, à la théorie du collaborateur occasionnel.

Le participant au service public mérite d’autant plus de bénéficier de cette responsabilité qu’il est, tout comme la plupart des collaborateurs, un acteur bénévole au service de l’intérêt général. Une gradation dans la survenance du risque en fonction des cas de collaboration, proposée par Anne Hamonic, ne s’applique pas dans le cas de la participation au service public. Si le risque est inhérent à certaines activités de secours traditionnellement exercées par les collaborateurs occasionnels70, l’absence de profit financier du participant au service public fonde la responsabilité sans faute pour risque71. Les causes exonératoires de responsabilité sont celles classiquement admises pour un régime de responsabilité sans faute. La faute du participant sera d’autant plus exonératoire que ce régime de responsabilité fait peser l’intégralité de l’indemnisation sur les communes. En 1971, une chronique de Jean Roche relative à la théorie du collaborateur occasionnel avait comme titre évocateur « Les communes victimes des sauveteurs bénévoles ». Pour lui, la charge de l’indemnisation aurait dû incomber à l’État et non représenter une telle charge financière pour les collectivités72. Ce raisonnement appréciable est un rappel pertinent du report de la charge des services publics sur les collectivités qui n’ont d’autres choix, face aux impératifs budgétaires, que d’avoir recours aux participants. Il serait donc judicieux d’imaginer l’engagement de la responsabilité de l’État dans les cas de participation au service public dans l’hypothèse où les activités exercées présentent un faible risque.