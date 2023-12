La délicate articulation entre l’abornement, la prescription acquisitive et l’empiètement

L’accord des parties sur la délimitation de fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses et ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque.

Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, no 21-25779

Jus utendi, jus fruendi, jus abutendi et usucapion. Depuis fort longtemps les critères de distinction entre l’action en bornage et l’action en revendication sont à l’origine de nombreux débats doctrinaux. Pour autant, il n’est pas certain que cette nouvelle affaire concernant les effets du bornage sur l’acquisition de la propriété de l’empiètement par prescription, soit de nature à s’imposer. En l’espèce1, [R] [P] et Mme [B] [Z], respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], ont assigné les consorts [P], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée G n° [Cadastre 1], en suppression d’un empiètement et paiement de dommages-intérêts. Les consorts [P] ont reconventionnellement revendiqué la propriété d’une partie de cette parcelle par l’effet de la prescription trentenaire. Les juges de la cour d’appel écartent la demande reconventionnelle des consorts [P] en considérant que les procès-verbaux de bornage amiable, des 19 mars 1991 et 4 juillet 2016, déterminant la limite des parcelles cadastrées G nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ont été ratifiés sans réserve par les intéressés et n’ont pas été ultérieurement contestés.

Les juges du fond estiment que le bornage amiable, constaté par un procès-verbal du 19 mars 1991, rendait leur possession équivoque, puisqu’à compter de cette date « le stationnement de leurs véhicules ou l’entrepôt de leurs équipements et matériels se faisaient en partie sur la portion de terrain identifiée par le géomètre comme appartenant à leurs voisins », quand cette circonstance, relative au bornage, était sans incidence sur les caractères de la possession invoquée par les consorts [P] sur un terrain sur lequel ils avaient, avant comme après le bornage, continué à exercer des actes de possession en qualité de propriétaire. Les consorts [P] forment un pourvoi en cassation en soutenant que le bornage, qui a pour seul objet de désigner la ligne divisoire entre deux fonds contigus au regard des titres, est sans influence sur la propriété des fonds considérés, de même que sur les conditions de la prescription acquisitive. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond, aux visas des articles 2261 et 2272 du Code civil, en énonçant qu’en statuant ainsi, alors que l’accord des parties sur la délimitation de fonds, qui n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Force est de constater que l’action en bornage contribue à maintenir la confusion2 qui règne entre la délimitation matérielle des fonds contigus et la détermination des droits sur lesdits fonds de terres (I). L’arrêt rapporté illustre à merveille les limites du bornage tant au regard de la prescription acquisitive, qu’au regard de l’empiètement (II).