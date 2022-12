L’annulation du droit de préemption urbain : quelles garanties exiger pour les personnes préemptées ?

Lorsque le droit de préemption urbain est annulé, l’acquéreur initial est irrecevable à agir en nullité de la vente à la commune demeurée propriétaire en dépit de la nullité de la décision de préemption.

Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, no 21-12114

L’articulation entre le droit des obligations et l’article L. 123-11-1 du Code de l’urbanisme du point de vue de la Cour de cassation. En l’espèce1, par acte du 22 juin 2010, la société Voestalpine Rotec France (la société VARF), propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire d’une commune, a consenti à la société Le Bouraq, devenue la société Sofiadis, un bail dérogatoire assorti d’une promesse unilatérale de vente au prix de 1 300 000 euros. Le 13 février 2012, la commune a notifié sa décision d’exercer son droit de préemption. Le 23 février 2012, dans le délai imparti par la promesse, qui avait été prorogé, la société Sofiadis a levé l’option. Selon acte authentique du 14 décembre 2012, la société VARF a vendu l’immeuble à la commune. Par un arrêt confirmatif du 26 juin 2015, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision de préemption. La société VARF ayant refusé la rétrocession du bien, qui lui avait été proposée conformément aux dispositions de l’article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme, la commune l’a proposé à la société Sofiadis, avec laquelle elle a conclu, le 8 septembre 2015, une promesse de vente. La société Sofiadis a assigné la société VARF et la commune pour faire annuler la vente du 14 décembre 2012 et faire déclarer parfaite la vente qu’elle avait précédemment conclue avec la société VARF. Cette dernière ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, la société Voestalpine Rotec GmbH (la société Voestalpine) a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter. L’acquéreur initial assigne toutefois le vendeur et la commune pour faire annuler la vente consentie à la commune et voir déclarer parfaite la vente initiale. Les juges parisiens, en date du 16 novembre 2018, font droit à la demande d’annulation de la vente du 14 décembre 2012 conclue par la commune au profit de la VARF. Sur pourvoi, la Cour de cassation censure les juges du fond en considérant que la société Sofiadis n’était plus recevable à demander l’annulation de la vente conclue le 14 décembre 2012 entre la commune et la société VARF, et n’était pas plus fondée à réclamer l’exécution de la promesse de vente que lui avait consentie la société VARF le 22 juin 2010. Un tableau synoptique permettra d’appréhender de manière succincte le déroulement des faits et de la procédure.

Parties Droit de préemption urbain de la Commune Actes Dates Contentieux VARF-Sofiadis Préemption de la commune le 13 décembre 2012 Bail et promesse unilatérale de vente 22 juin 2010 Sofiadis Levée d’option de la promesse unilatérale de vente 23 février 2012 VARF-Commune Vente authentique notariée définitive 14 décembre 2012 Annulation de la préemption VARF Refus de la rétrocession (article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme) Commune-Sofiadis Proposition de la commune Promesse de vente 8 septembre 2015 Sofiadis Sofiadis assigne VARF et la commune pour annulation de la vente du 14 décembre 2012

Annonce du plan. L’annulation d’une décision de préemption après transfert de propriété (I) est prévue par l’article L. 123-11-1 du Code de l’urbanisme, qui impose au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté de prendre toute mesure pour mettre fin aux effets de la décision annulée (II).