La CCI de l’Essonne dresse son bilan pour 2022 et prône le « faire ensemble »

Essonne (91)

La chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de l’Essonne vient de publier son bilan pour l’année 2022 sous forme d’un rapport d’activité. Son président, Patrick Rakotoson, y déclare dans son éditorial la stratégie du « « faire ensemble » pour plus d’efficacité » ! « Dans cette période complexe pour les entreprises, il faut plus que jamais être solidaires, être diligents et attentionnés, être innovants, agiles et savoir « faire réseau » », écrit-il. C’est dans cette perspective que la CCI entend poursuivre ses efforts pour l’année 2023.

En 2022, 74 801 établissements étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés. Ce sont au total 11 534 établissements qui ont été créés, dont 3 059 commerces, 1 556 industries et 6 919 services. On recensait par ailleurs,6 087 radiations. Mais l’année 2022 se montre surtout dynamique en termes d’innovation, d’accompagnement et d’entraide. La CCI met ainsi en avant dans son bilan sa mobilisation « aux côtés des entreprises, des commerces et des territoires ».

Succès pour le Techinnov 2022

Chaque année est organisé Techinnov par la CCI Essonne et la CCI Paris Île-de-France, une convention d’affaires dédiée à l’innovation. 2022 n’y a pas échappé. L’idée est de pouvoir « rassembler l’écosystème de l’innovation en un seul lieu et une seule journée afin qu’ils se rencontrent et développent leur business ». L’édition de l’année dernière a rassemblé 1 014 visiteurs au parc Floral de Vincennes. « Au total, plus de 10 000 rendez-vous d’affaires qualifiés ont été planifiés sur les thématiques de transformation numérique, transition énergétique, MedTech, défense et sécurité, Tech’2022 ».

Engager l’industrie dans « le renouveau productif »

Comme inscrit dans le rapport, le « développement de l’industrie constitue un axe stratégique de la nouvelle mandature ». Un plan d’action a alors été mis en place avec la création d’un comité industrie. Un livre blanc a également été publié et un conseil expert mis à la disposition des entreprises. En avril 2022, les élus du comité industrie de la CCI ont de leur côté remis aux pouvoirs publics leurs propositions « afin de relever les défis liés à une politique de réindustrialisassions en Essonne ».

Transition écologique et sobriété énergétique, les incontournables

Pilier du plan France Relance, porté par le gouvernement, la transition écologique est devenue un sujet incontournable. La CCI Essonne s’est engagée « pour accompagner les entreprises qui souhaitent développer une démarche de développement durable, et en faire un levier pour innover, se développer, réduire leurs coûts et leurs consommations énergétiques ». 533 entreprises (hors commerces) ont été formées au travers des rendez-vous de l’écologie, des master class ou encore des accompagnements experts. 400 commerces ont, quant à eux, bénéficié d’un diagnostic de maturité écologique. Parmi eux, 131 ont été accompagnés à la mise en place d’une action concrète en matière de rénovation énergétique des locaux, d’accès à une mobilité plus propre ou à la recherche de financements. Enfin, 1 575 entreprises ont été sensibilisées aux enjeux de la transition écologique et à la RSE.

Les Papilles d’Or 2022

Moment attendu par les métiers de l’alimentation, les Papilles d’Or ont à nouveau challengé le secteur. Organisées chaque année en partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) Île-de-France Essonne, depuis plus de 20 ans, les Papilles d’Or distinguent chaque année les meilleurs commerçants et artisans alimentaires de l’Essonne.

En 2022, 131 professionnels des métiers de bouche (commerçants, artisans et restaurateurs) ont été labellisés. « Plus rigoureuses que jamais, la sélection et l’évaluation des candidats ont été réalisées par des jurys composés d’au moins un professionnel et un consommateur. Un gage d’excellence et de qualité qui valorise la richesse des savoir-faire du département et attire de nouveaux partenaires comme le Marché international de Rungis et Métro Lisses ».

Entreprendre « au féminin »

Le collectif « Agir au féminin », piloté par la CCI de l’Essonne, a mené un plan d’information et de valorisation de l’entrepreneuriat « au féminin » en ciblant les porteuses de projets, les femmes cheffes d’entreprises et commerçantes. Une rencontre a été organisée entre 3 dirigeantes d’entreprises et une centaine de lycéens, lycéennes, collégiens et collégiennes dans le cadre de l’opération « 100 000 Entrepreneurs ». L’association d’intérêt général 100 000 entrepreneurs a été créée en 2007 par Philippe Hayat et Le Club Horizons. Sa mission est de « transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en France métropolitaine et d’Outre-mer au moyen de témoignages d’entrepreneurs ».

Le 15 mars 2022, un après-midi réseautage et des ateliers ont de leur côté réuni 135 participantes tandis que 44 portraits de femmes dirigeantes ont été diffusés toute l’année à travers les différents médias de la CCI (magazine, site web, infolettre) et dans la presse locale.

La proximité, atout de la CCI

Attachée à son territoire, la CCI de l’Essonne continue de mettre en avant l’atout de la proximité. C’est pourquoi, elle a conventionné avec plusieurs intercommunalités (Cœur d’Essonne, Pays de Limours, Val d’Essonne, Dourdannais, Val-de-Yerres, Val-de-Seine, Paris-Saclay) la mise en place d’actions « au profit du développement et de l’implantation d’entreprises et de commerces » : animation d’un club de créateurs, permanences création, ateliers thématiques et formations, portraits commerces, veille économique locale et régionale, présence délocalisée d’un collaborateur CCI Essonne, diagnostics transition écologique, diagnostics Relance de l’activité, etc. Elle était aussi présente lors des manifestations des intercommunalités tout au long de l’année 2022 : Foire des Entreprises du Pays de Limours, Assises du Développement économique de Grand Orly Seine Bièvre, Forum des Créateurs de Cœur d’Essonne Agglomération, Forum emploi du Val de Yerres Val de Seine, rendez-vous pour l’emploi d’Orly ou encore l’opération Entreprises à la rencontre de vos voisins.

Suivant l’esprit de la « fête des voisins », cet événement propose aux entreprises « de faire du business en toute convivialité » autour d’activités festives partout sur le territoire. 7 intercommunalités ont participé à l’édition 2022 réunissant au total près de 600 entreprises. « L’accent a été mis sur l’économie circulaire et les circuits courts avec la mise en avant des savoir-faire locaux ».

Enfin, prenant son rôle de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services très à cœur, la CCI s’est mobilisée lors de la pénurie de carburant en octobre dernier. Elle a mené « une action presse d’envergure pour alerter les pouvoirs publics et proposer des mesures d’urgence afin de garantir un maintien de l’activité a minima ». En ce qui concerne la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, la CCI s’est positionnée en faveur d’une meilleure prise en compte de ses impacts sur les entreprises et a défendu « des modalités de tarification plus justes au regard de l’enjeu pour la compétitivité des entreprises et des territoires ».