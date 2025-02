Assurance : cartographie prospective des risques 2025

La cartographie prospective 2025 de la profession de l’assurance et de la réassurance a été élaborée par la commission Analyse des risques de France Assureurs en interrogeant, fin 2024, les dirigeants de la profession sur un ensemble de 24 risques.

Si le trio de tête demeure inchangé par rapport à l’édition précédente, plus aucun écart ne subsiste entre le premier et le deuxième risque (cf. image jointe). Le risque de cyberattaques (4,1) partage ainsi la première marche du podium du classement des risques avec le risque de dérèglement climatique. L’environnement économique (3,8) complète le podium des risques.

L’actualité politique et sociale récente a largement contribué à la dégradation du risque politique (3,6). Dans une moindre mesure, le risque d’inégalités et tensions sociales (3,3) progresse aussi, se rapprochant du précédent record constaté lors de la crise des « gilets jaunes » de 2018-2019.

Les risques liés à l’intelligence artificielle progressent de 7 places, intégrant le top 10 du classement, en lien avec une hausse de la fréquence et de la sévérité. L’euphorie de 2023 a laissé place à plus de prudence.

De manière générale, l’environnement est encore plus risqué en 2025 qu’il ne l’était en 2024. Les risques s’accroissent en fréquence et en sévérité dans 38 % des cas. Par ailleurs, les 10 premiers risques pour le secteur de l’assurance sont considérés comme des risques de court terme, à horizon 2,5 ans.

Sans conteste, le dérèglement climatique constitue la première des menaces pour les Français. Si l’environnement économique et les cyberattaques arrivent ensuite, l’actualité politique et sociale récente a largement contribué à ce qu’ils soient rejoints par le risque politique et par le risque d’inégalités et tensions sociales.

Sources :