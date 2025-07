Contrat nul : droits de l’assureur qui a indemnisé les tiers lésés

Une conductrice commet une faute de conduite et percute un autre véhicule dont le conducteur est blessé, ainsi que la conductrice et ses trois enfants mineurs, passagers du véhicule.

Elle fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et est déclarée entièrement responsable du préjudice subi par le conducteur du véhicule qu’elle a percuté.

Se prévalant d’une fausse déclaration de cette assurée lors de la souscription du contrat, les deux assureurs l’assignent devant un tribunal de grande instance aux fins d’annulation du contrat d’assurance et de remboursement, par son assureur, des sommes qu’il a payées aux victimes.

Selon l’article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans incidence sur le sinistre.

La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, que lorsque l’assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l’accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l’un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l’intégralité des sommes versées (Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-19.960).

Dès lors, si l’assureur dont le contrat est nul est tenu d’indemniser les tiers lésés, à l’égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d’obtenir de l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il a versées.

Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour juger que la nullité du contrat d’assurance souscrit par la conductrice responsable est inopposable à l’assureur de l’autre véhicule et débouter l’assureur de la conductrice de sa demande en remboursement des sommes versées aux tiers lésés, énonce que si la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance n’est pas opposable à la victime, elle ne l’est pas non plus « à son assureur », et ce d’autant que la conductrice est la seule responsable de l’accident, alors que l’assureur de celle-ci était en droit d’obtenir de l’assureur du second véhicule impliqué, dont le contrat d’assurance n’était pas nul, le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle avait versées aux tiers lésés.

