Démarchage téléphonique hors EEE : l’ACPR appelle à la vigilance

Dans un communiqué de presse du 15 septembre 2025, l’ACPR alerte les professionnels du secteur assurantiel sur les risques associés à du démarchage téléphonique hors de l’Espace économique européen (EEE), qui ne respecte pas le cadre réglementaire.

Depuis le 1er avril 2022, les règles encadrant le démarchage téléphonique à des fins de souscription de contrats d’assurance se sont renforcées : les distributeurs doivent recueillir le consentement explicite du client pour poursuivre un appel à caractère commercial, d’observer un délai de réflexion de 24 heures avant toute souscription et de transmettre la documentation précontractuelle afférente au contrat proposé. Par ailleurs, tous les appels liés à une souscription doivent être intégralement enregistrés et conservés pendant deux ans.

Ce mode de distribution, lorsqu’il est mal encadré ou délégué à l’étranger, peut compromettre le respect des exigences réglementaires. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alerte les professionnels du secteur assurantiel sur les risques associés à ce type de pratiques, notamment lorsqu’elles impliquent des partenaires situés en dehors de l’Espace économique européen.

Des contrôles menés par l’ACPR depuis 2023 ont mis en évidence que certains intermédiaires d’assurance recourent à des structures établies hors de l’EEE, notamment des centres d’appels implantés dans des pays tiers, pour commercialiser des contrats d’assurance couvrant des risques situés en France, selon deux schémas principaux :

Intermédiaires disposant d’une succursale située dans un pays tiers : des intermédiaires immatriculés en France ont recours à des succursales situées hors de l’EEE pour distribuer des contrats d’assurance couvrant des risques situés en France, altérant la capacité de ces intermédiaires à se conformer à leurs obligations réglementaires, alors que ces succursales devraient avoir pour objet principal d’exercer des activités à l’égard des clients résidant sur le territoire où elles sont situées.

: des intermédiaires immatriculés en France ont recours à des succursales situées hors de l’EEE pour distribuer des contrats d’assurance couvrant des risques situés en France, altérant la capacité de ces intermédiaires à se conformer à leurs obligations réglementaires, alors que ces succursales devraient avoir pour objet principal d’exercer des activités à l’égard des clients résidant sur le territoire où elles sont situées. Intermédiaires recourant à des centres d’appels « non européens » : les contrôles de l’ACPR mettent en évidence un recours important, notamment en santé ou en assurance affinitaire, à des sociétés situées hors de l’EEE exploitant des centres d’appels. Or, certaines de ces plateformes exercent une activité de distribution de contrats d’assurance couvrant des risques situés en France, laquelle est interdite. Cette activité est autorisée pour les intermédiaires établis en France et immatriculés à l’ORIAS ou pour les intermédiaires établis et immatriculés dans un autre État membre de l’EEE et agissant en vertu du passeport européen.

Dans les deux cas les contrôles de l’ACPR ont relevé des manquements significatifs à la réglementation, qui génèrent de nombreuses réclamations : requalification abusive par les entités d’appels non sollicités par les clients en appels sollicités ; pratiques commerciales agressives telles que la multi-souscription de garanties à finalité identique ou encore auprès de populations vulnérables, le consentement non matérialisé ou recueilli dans des formes laissant douter de l’accord du souscripteur ; lacunes dans l’information transmise au client ; absence de piste d’audit.

Ce communiqué de presse a fait vivement réagir la profession du courtage (voir J. Spéroni, LEDA oct. 2025, n° DAS202u7).

