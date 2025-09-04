Rétrocession impossible : date d’estimation de la valeur de l’immeuble

Des biens expropriés n’ayant pas reçu la destination conforme à l’usage auquel ils étaient destinés par la déclaration d’utilité publique, la tutrice de l’exproprié, alléguant que la rétrocession était devenue impossible, assigne l’établissement public expropriant en indemnisation.

Il résulte de l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le droit de rétrocession est la faculté ouverte à l’exproprié dont le bien n’a pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou a cessé de recevoir cette destination, de racheter ledit bien, au regard de sa qualification à la date à laquelle le droit de rétrocession a été reconnu, au prix estimé à la date de la décision de première instance statuant sur le prix de l’immeuble rétrocédé (Cass. 3e civ., 26 févr. 1997, n° 95-17.530).

La rétrocession n’étant pas une résolution du transfert de propriété intervenu par expropriation, mais une nouvelle vente opérant sans rétroactivité (Cass. 3e civ., 8 juin 1988, n° 86-19.430), elle n’affecte pas l’indemnité versée à l’exproprié.

L’impossibilité de rétrocession du bien exproprié se résout en dommages-intérêts.

Il découle de ces règles, s’agissant de la perte de plus-value du bien dont la rétrocession est devenue impossible, que la rétrocession, lorsqu’elle est possible, supposant le rachat par l’exproprié de son bien à sa valeur résultant de sa qualification à la date à laquelle le droit de rétrocession a été définitivement reconnu, cette date constitue, lorsque la rétrocession est impossible, le terme de la période préjudicielle que la cour d’appel fixe exactement, sans violer l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Conv. EDH, la perte de plus-value à la différence de valeur des parcelles entre la date de l’assignation aux fins de rétrocession et la date de reconnaissance de ce droit.

