CJUE : contestation de la déclassification du dioxyde de titane

Le dioxyde de titane est utilisé, notamment, sous la forme d’un pigment blanc, dans divers produits, notamment les peintures, les médicaments, les denrées alimentaires et les jouets.

En 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) une proposition de classification du dioxyde de titane comme substance cancérogène par inhalation. L’année suivante, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA a adopté un avis selon lequel il était justifié de classer cette substance.

Sur la base de cet avis, en 2019, la Commission européenne a adopté un règlement, procédant à la classification et à l’étiquetage du dioxyde de titane. Plus précisément, selon la Commission, cette substance était suspectée d’être cancérogène pour l’homme, par inhalation, sous forme d’une poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 10 μm.

Différents fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et fournisseurs de dioxyde de titane ont contesté cette classification et cet étiquetage devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par arrêt du 23 novembre 2022, le Tribunal a annulé la classification et l’étiquetage litigieux.

Il a, en particulier, constaté que la Commission avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’acceptabilité et de la fiabilité d’une étude scientifique sur laquelle s’était fondée la classification.

La France et la Commission ont formé des pourvois devant la Cour de justice contre cet arrêt du Tribunal.

Par son arrêt, la Cour rejette ces pourvois et confirme ainsi l’arrêt du Tribunal ainsi que l’annulation de la classification litigieuse du dioxyde de titane comme cancérogène.

