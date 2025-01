« Trop de victimes de préjudice corporel ne prennent pas d’avocat ! »

Avocate investie de longue date dans la défense des droits des victimes d’agression, d’erreurs médicales ou d’accidents de la route, Catherine Meimon Nisenbaum publie chez L’Harmattan un guide pratique intitulé : 25 ans en droit du dommage corporel, Vie quotidienne. Un livre très concret qui, dans une langue accessible, fait un état des lieux précis du droit et de la jurisprudence en partant de cas rencontrés au cours de sa vie professionnelle. Rencontre avec une professionnelle qui veut montrer montrer aux victimes qu’elles ne doivent pas avoir peur de la justice et des avocats.

Actu-Juridique : Vous venez de publier un guide du dommage corporel. À qui s’adresse ce livre ?

Catherine Meimon Nisenbaum : C’est un livre destiné au grand public et aux avocats qui démarrent dans la matière du dommage corporel. Chacun peut être un jour victime d’un accident de voiture, d’une agression, ou d’un accident domestique, devenir handicapé et avoir affaire à la justice. La plupart de ces victimes n’ont jusqu’alors jamais vu d’avocat de leur vie et ne comprennent pas le langage juridique. Je suis avocate depuis 44 ans, et j’ai passé plus de 30 ans à exercer dans le droit du dommage corporel. À chaque fois que j’ai eu à soulever un thème intéressant, d’actualité, j’ai écrit un article de vulgarisation, accessible mais exact sur le plan juridique. Ces textes ont tous été publiés dans le magazine Yanous, qui m’a donné une grande liberté d’expression. J’ai coécrit certains des 81 articles publiés dans ce livre avec mon fils et confrère, Nicolas Meimon Nisenbaum. Après publication, je mettais ces articles en ligne sur mon site internet. Ce livre rassemble tous les articles que j’ai écrits. J’y aborde les éléments les plus importants du droit de la réparation pour le grand public. Je suis à la fin de ma carrière d’avocate, je ne peux plus m’investir comme avant sur des dossiers au long cours et je m’apprête à passer le relais à mon fils. Ce livre est pour moi une autre manière d’aider ces victimes, de les informer et de leur montrer qu’elles ne doivent pas avoir peur de la justice et des avocats.

AJ : Vous avez été l’une des premières avocates à vous spécialiser dans le droit du dommage corporel. Pourquoi avoir choisi cette matière ?

Catherine Meimon Nisenbaum : À une époque de ma vie, j’ai été très malade. J’ai vu des médecins dont je ne comprenais pas le vocabulaire, et qui m’angoissaient. Je me suis orientée vers le droit immobilier, un droit pur, qui m’apparaissait alors constructif pour moi. J’ai exercé dans ce domaine pendant une dizaine d’années. J’avais un petit cabinet, qui défendait de grands noms. Je travaillais avec des sociétés de construction en travaux publics sur de très gros chantiers et j’étais notamment l’avocat de la SMABTP, une des plus importantes sociétés d’assurances de la construction. Un de mes derniers dossiers portait sur la construction du Stade de France, qui avait fait l’objet de malfaçons. Je représentais l’entreprise générale. À cette époque, j’ai rencontré le docteur, Jean-Étienne Laulla, un homme merveilleux et un médecin humaniste, qui dirigeait un centre de rééducation fonctionnelle pour les personnes traumatisées crâniennes. Il aimait partager les savoirs et les connaissances et avait fait beaucoup de choses dans le monde de l’université et du handicap. Il m’a convaincue qu’il fallait que des avocats s’intéressent à l’indemnisation du préjudice corporel. Il m’a dit : « Arrête le béton, viens nous aider ». J’ai laissé tomber mes dossiers immobiliers du jour au lendemain. J’ai rendu 36 chemises cartonnées rien que pour le dossier du Stade de France. J’avais 10 ans de carrière, beaucoup d’avocats auraient rêvé d’avoir des dossiers comme les miens. On m’a traitée de folle. J’ai eu la chance d’être soutenue de manière inconditionnelle par mon mari.

AJ : Changer de matière a-t-il été difficile ?

Catherine Meimon Nisenbaum : Le droit de la construction n’est pas un droit facile. Il m’a appris la rigueur et l’expertise. Quand vous parlez de malfaçon, c’est un terme technique. Avant de la juger en droit, il faut la juger en elle-même. Un expert est nommé, un avocat est assisté de ses techniciens, et affronte la partie adverse. Je me trouvais en général face à l’État, assisté d’experts architectes de très haut niveau. Au long des expertises dans les travaux publics, je m’étais formée auprès de techniciens qui m’expliquaient la technique derrière mon problème juridique. J’ai appris beaucoup à cette occasion. Savoir structurer une expertise m’a été très utile pour affronter des compagnies d’assurances en droit corporel. J’ai dit au médecin qui m’avait sollicitée que les avocats, pour pouvoir défendre les victimes de préjudice corporel, devaient être formés par des praticiens de santé. Il a été mon premier médecin-conseil, m’a appris la spécificité du traumatisme crânien. Pour moi, cela a été une révélation. C’était ma voie. Je ne l’ai jamais regretté. J’ai toujours défendu des personnes gravement handicapées. Les expertises sont longues, l’accompagnement dure de 5 à 7 ans pour les adultes, de 10 à 15 ans pour les enfants en raison de la durée de la consolidation. J’ai profondément aimé aider les gens à reconstruire leur vie. Ce choix a nourri la mienne. J’ai un lien très fort avec mes clients, avec leurs familles. Cela a été mon parcours et ma passion, m’a donné de grandes joies.

AJ : Comment se déroule une expertise dans le domaine du dommage corporel ?

Catherine Meimon Nisenbaum : L’expertise peut avoir lieu dans un cadre juridique ou amiable. L’avocat récupère toutes les pièces, notamment médicales, et choisit un médecin privé pour assister son client, auquel il explique le dossier et ses faiblesses. Ce médecin-conseil de victimes voit le client pour établir son rapport médical et l’assiste ensuite durant toute l’expertise. Dans le cadre judiciaire ou transactionnel, des rendez-vous d’expertise ont ensuite lieu. La victime y assiste, accompagnée en général d’une personne de sa famille, assistée de son avocat et de son médecin-conseil et se trouve face au médecin de la compagnie d’assurances, de son avocat et parfois de l’inspecteur de la compagnie d’assurances et de l’expert judiciaire, neutre. Tout le long de cette expertise, orale ou écrite, l’avocat est là. Il ne doit pas se contenter d’assister son client de manière passive en prenant des notes mais intervenir, communiquer, expliquer les pièces et la vie du client au quotidien, qui s’articule sur ses préjudices indemnisables. Une fois l’expertise finie, il peut produire un dire écrit pour préciser certains éléments à l’expert judiciaire. Par cet écrit, en binôme avec son médecin expert médical, il peut reprendre la main sur un dossier.

AJ : Que représente l’expertise en droit du dommage corporel ?

Catherine Meimon Nisenbaum : En droit du dommage corporel, l’expertise médicale, c’est souvent 50 % d’un dossier en dehors des cas où le principe de l’indemnisation est contesté ou partagé. Un avocat doit avoir des notions médicales pour travailler avec les experts. Quand vous voyez que l’expert dérive vers une notion qui ne sera pas favorable à votre client, il faut intervenir et lui expliquer sa réalité quotidienne. Aujourd’hui, il y a en outre beaucoup d’experts à double casquette, à la fois experts judiciaires et de compagnie d’assurances, de mutuelle ou de fonds. Un avocat doit savoir tenir l’expertise, récupérer les pièces médicales auprès de son client, comprendre celles qui sont importantes, les transmettre au médecin-conseil, à l’expert judiciaire lors du procès ou de la transaction. L’avocat de la victime doit être très actif pendant l’expertise, qui dure parfois très longtemps dans le cadre de la réparation. Une fois le rapport d’expertise médicale de consolidation obtenu, l’avocat le traduit en chiffres avec l’aide du droit et de la jurisprudence. C’est lui qui connaît le mieux le dossier. Un avocat de victimes de dommages corporels doit savoir former des médecins-conseils pour travailler avec lui. Aujourd’hui, certains experts judiciaires ont commencé comme médecin-conseil pour les victimes assistées par mon cabinet.

AJ : Quand vous vous êtes lancée dans cette carrière d’avocat en dommage corporel, la matière n’existait pas encore vraiment…

Catherine Meimon Nisenbaum : Mon père, avocat également, faisait du droit du dommage corporel. J’en avais fait à mes tout débuts, avec lui, mais j’étais alors trop faible pour accrocher sur de tels dossiers. La loi Badinter, qui prévoit l’indemnisation des victimes de la route, date de 1985 seulement. Il a fallu ensuite plusieurs années pour qu’une jurisprudence se développe. Dans les années 1995, quand je me suis réellement lancée dans ce domaine, ni les certificats de spécialisation ni les mentions de spécialisation n’existaient : ces dernières ont été créées par une loi du 28 décembre 2011. Avant cela, il existait seulement des « champs de compétences ». Et il n’y en avait pas en dommage corporel. Je me suis rapprochée de l’Ordre des avocats et leur ai pointé ce paradoxe : alors qu’il n’y a rien de plus important que le corps humain et la santé, il n’existait aucune spécialisation. La matière s’est structurée peu à peu. Cela a permis de former des avocats spécialisés qui ont apporté beaucoup à la matière et notamment à la loi Badinter parce qu’ils ont développé des demandes en matière de droit corporel. J’ai pu participer aux premiers États généraux, présidés par Julia Kristeva et Charles Gardou, j’ai été coresponsable du forum Vie autonome et citoyenne, j’ai collaboré avec des personnes du monde du handicap dotées de personnalités extraordinaires.

AJ : 25 ans plus tard, les victimes de dommage corporel sont-elles bien prises en compte ?

Catherine Meimon Nisenbaum : Certains juges nous ont suivis et ont développé la matière, qui a énormément progressé. Les montants des indemnisations ont été multipliés par 4 en 25 ans. C’est le résultat de beaucoup de travail des confrères et des juges. C’est néanmoins un combat qu’il faut continuer à mener. Quand des montants importants sont en jeu, la bataille est âpre. La vie d’une personne gravement handicapée coûte cher. Or les régleurs ne sont pas la sécurité sociale. Les compagnies d’assurances sont des sociétés commerciales par la forme dont le but est de réaliser des bénéfices et de défendre leurs intérêts autant qu’elles indemnisent les victimes. Même le Fonds de garantie a des positions jurisprudentielles qui sont loin d’être pro-victimes. Tout dépend de la gravité du dommage. Quelqu’un qui a une invalidité de plus de 50 % peut obtenir plusieurs millions d’euros selon le nombre de préjudices. Dans le cas des victimes gravement handicapées, des victimes médullaires, tétraplégiques ou des traumatisés crâniens, des personnes qui ont un taux d’invalidité de plus de 70 % vont avoir besoin de tierces personnes et d’aide technique. On arrive souvent alors à 10 millions d’euros. La dernière transaction que mon cabinet a obtenue se montait à 18 millions d’euros, c’est un montant exceptionnel.

AJ : Les victimes d’accidents ont-elles suffisamment le réflexe de prendre un avocat ?

Catherine Meimon Nisenbaum : Basculer du jour au lendemain dans le handicap est terrible. Il faut comprendre les enjeux, le système médical, trouver des places dans un centre. Les victimes doivent comprendre qu’il faut se battre. Je vois régulièrement des personnes qui subissent des préjudices lourds et ne prennent pas d’avocat, ou des avocats non spécialisés. Ils me demandent ensuite de rouvrir leur dossier et je ne peux pas le faire : une fois qu’une transaction est signée, rien n’est possible, il en est de même pour un procès terminé. Une fois qu’une expertise est très avancée, c’est à peu près le même constat. Il faudrait informer les personnes de leurs droits. Ce n’est pas un choix anodin. Pour une personne qui a un dommage grave, choisir un avocat va conditionner toute sa vie. Pour un dommage lourd, il faut être accompagné. Même pour un dommage moyennement important, quand il y a un préjudice professionnel. Des personnes tétraplégiques indemnisées peuvent choisir un lieu de vie. Sans argent, elles ne peuvent pas refaire de projets, elles peuvent très difficilement obtenir de logement adapté.

AJ : On entend parfois dire que nous vivons dans une « société victimaire ». Pourquoi réfutez-vous cette idée ?

Catherine Meimon Nisenbaum : Je ne suis pas d’accord, en effet. Regardez les informations : on parle du délinquant, on cherche à comprendre le parcours de l’agresseur. Mais qui s’intéresse à celui de la victime ? À l’exception peut-être des victimes de l’attentat du Bataclan, qui font partie des rares à avoir fait l’objet d’une attention des médias, les journalistes ne vont pas dans les centres de rééducation, ne vont pas voir les victimes qui sont marquées par ces agressions. Il faudrait montrer leur chemin de vie et celui de leur famille après l’événement. Julia Kristeva disait que sur le handicap, il faut « sensibiliser, former et informer » : c’était le nom du Conseil national qu’elle présidait lors des premiers États généraux du handicap en 2005. C’est toujours d’actualité.

AJ : Que faudrait-il faire pour continuer d’améliorer la prise en charge de victimes d’accidents corporels ?

Catherine Meimon Nisenbaum : Le monde judiciaire conditionne les transactions. Beaucoup d’expertises se déroulent sans connaissance de ce que vivent les victimes. Il faudrait, dans les dossiers importants, que les juges viennent aux expertises et puissent observer les victimes, leur vie et leurs besoins. Il faudrait également, pour ces dommages lourds, pouvoir accélérer les procédures au fond. On aide les victimes avec des provisions mais cela reste insuffisant. Autre vœu : avoir des chambres spécialisées. Nous avons la chance, dans certains tribunaux, de plaider devant des juges qui connaissent le dommage corporel. On peut alors avancer sur la matière et avoir de bonnes décisions. C’est bien plus difficile lorsqu’il s’agit de défendre une victime tout en apprenant aux juges la jurisprudence de la matière. Les juges qui connaissaient la matière l’ont fait avancer par leurs jugements.