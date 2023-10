Si loin, si proches

« L’Atelier Perché », une galerie située dans le Perche, propose toujours des expositions de qualité. Actuellement, et jusqu’au 5 novembre, les deux artistes qui y sont réunies nous parlent de l’être humain, de ses émotions, de ses sentiments ‒ de nous, en somme…

Bérénice Fourmy / Galerie L’Atelier Perché

En une figuration libre qui se décrypte peu à peu, Clothilde Lasserre fait partager sa réflexion, ses pensées personnelles sur le monde, sur l’homme, qu’elle évoque volontiers en une foule colorée confrontée à ses semblables.

Symbolique, sa peinture suscite un retour sur notre comportement vis-à-vis de la foule, la joie d’être ensemble permettant des rencontres, des découvertes humaines, ou la crainte de son emprise, la soltitude dans cette masse ou associé à elle. Ces images, sortes de rondes vivantes, joyeuses en apparence, portent en elles toute la diversité des êtres.

D’un pinceau énergique, Clothilde Lasserre trace des silhouettes dans une vue plongeante ; elle crée un univers vivant irradié de lumière et témoigne d’invention créatrice autant que d’une intéressante liberté. Chacune de ses œuvres affirme l’invention picturale et la recherche du vivre ensemble malgré les différences et tout en conservant l’indépendance. Dynamiques, ces tableaux sont messagers de réflexion et porteurs d’espoir.

Les sculptures de Bérénice Fourmy répondent aux peintures comme en écho. Ses œuvres s’intéressent également à l’humain et à son mystère avec une belle sensibilité.

La vérité des sentiments exprimée à travers les personnages ne laisse pas indifférent. Ces êtres parlent de solitude, d’amour où se dégagent beauté intérieure et tendresse, avec vérité, dans un intéressant travail de la matière : la terre patinée contraste parfois avec la pureté des visages. Une émotion réelle est ressentie dans la contemplation de ces personnages singuliers habités de vie intérieure, de poésie. S’ils se ressemblent, ils possèdent cependant leur expression personnelle et soulèvent des interrogations sur eux-même, mais également sur nous.

En groupe ou solitaires, ils sont porteurs d’émotion ; de ces petits êtres si présents se dégage une beauté intérieure.

Clothilde Lasserre / Galerie L’Atelier Perché