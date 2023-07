Nouvelles nominations et promotions dans l’Ordre national de la Légion d’honneur

Parmi la dernière vague de nominations et promotions dans l’Ordre national de la Légion d’honneur (décrets du 13 juillet 2023, JO du 14 juillet 2023), on relève les personnalités suivantes :

Au grade de commandeur :

M. de Gaulle (Yves, Michel, Louis), ancien conseiller d’État en service extraordinaire.

M. Gérard (Patrick, Henri, Simon), conseiller d’État, président adjoint de la section de l’administration du Conseil d’État.

M. de Villepin, né Galouzeau de Villepin (Dominique, Marie, François), ancien Premier ministre, ancien ministre, ministre, président d’une société de conseil en stratégie.

Au grade d’officier :

M. Beau (Denis, Roger), premier sous-gouverneur de la Banque de France.

M. Bollet (Marc, Henri, Jean), avocat, président d’une société coopérative d’intérêt collectif culturelle, administrateur d’un festival artistique.

M. Debosque (Bertrand, Hervé, Marie), avocat au barreau de Lille, ancien bâtonnier.

M. Jamin (Christophe, Philippe, René), professeur des universités en droit à l’Institut d’études politiques de Paris, ancien directeur d’une école de droit.

M. Perben (Dominique, René, Claire), ancien ministre, ancien député, ancien maire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), avocat au barreau de Paris.

Mme Pineau (Dorothée, Marie-Pierre, Louise), conseillère d’État, conseillère diplomatique du président d’une organisation patronale.

Au grade de chevalier :

M. Copé (Jean-François), ancien ministre, ancien député de Seine-et-Marne, maire de Meaux.

M. Court (Philippe, Henri, Albert), préfet du Val-d’Oise.

Mme Darmon, née Bachelier (Arlette, Nathalie, Sylvie), notaire associée, présidente d’un groupe notarial.

M. Fekl (Matthias, Berthold), ancien ministre, cofondateur d’une société d’avocats, président d’une organisation professionnelle agroalimentaire.

M. Février (Jean-Marc, Alfred, Roger), avocat, juriste, professeur agrégé de droit public à l’université de Perpignan Via-Domitia.

Mme Gomez-Bassac, née Gomez (Valérie, Marie), ancienne députée du Var, avocate, maître de conférences en droit privé.

M. Hottiaux (Laurent, Éric, Silvère), préfet des Hauts-de-Seine.

M. Klein (Philippe, Roger, Charles), avocat au barreau d’Aix en Provence, ancien bâtonnier.

Mme Lefebvre (Nadège, Andrée, Cécile), ancienne sénatrice, présidente du conseil départemental de l’Oise, ancienne maire de Lachapelle-aux-Pots.

Mme Lelièvre (Maud, Amandine, Marina), avocate, présidente d’un réseau associatif pour la conservation de la nature, déléguée générale d’une association de maires, conseillère de Paris.

M. Marembert (Thierry, Pierre, Paul), avocat.

M. Molinié (François, Marie, Michel), président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Mme Roitman (Virginie, Esther, Aline), vice-présidente du Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

M. Victor (Romain, Jean), maître des requêtes au Conseil d’État; 25 ans de services.

Mme Von Coester, née Garcia (Suzanne), conseillère d’État, assesseure à la section du contentieux.