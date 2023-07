Responsabilité des médicaments défectueux en Europe : à quand une réforme ?

Selon l’article 6 de la directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposé par la loi du 19 mai 19984, « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances » notamment de sa présentation et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu5. En particulier, le conditionnement des spécialités pharmaceutiques renvoie à des messages de prudence, associés à une notice d’information sur les précautions d’emploi et les risques d’apparition d’effets indésirables.

La Cour de cassation a aussi eu l’occasion d’approuver les juges du fond pour avoir refusé d’accorder aux laboratoires Servier l’exonération pour risque de développement dans une affaire où la victime avait pris du Mediator entre 2006 et 2009, dès lors que les risques étaient connus en 1997, date de la suspension des autorisations de mise sur le marché de plusieurs spécialités pharmaceutiques, comprenant des principes actifs apparentés 8 . En l’occurrence, un rapport de l’IGAS mentionne que, le 20 mai 1987, le comité technique de pharmacovigilance (CTPV) avait déjà décidé l’ouverture d’une enquête sur l’Isoméride et plus encore que les laboratoires Servier savaient « depuis la fin des années soixante que la fenfluramine provoque expérimentalement des hypertensions artérielles pulmonaires chez l’animal » 9 . Ces éléments permettent de s’interroger sur les critères chronologiques devant être pris en compte pour l’admission de l’exonération de responsabilité des producteurs de produits défectueux, sachant que la Cour de justice des Communautés européennes a précisé en 1997 que l’état des connaissances scientifiques et techniques, tel que spécifié par la directive, comprenait l’ensemble du savoir mondial à « son niveau le plus avancé, tel qu’il existait au moment de la mise en circulation du produit en cause » 10 . Les magistrats pourraient rencontrer d’autres difficultés quant à la distinction des produits issus du corps humain, parmi les autres produits de santé, dont certains peuvent posséder le statut de médicament. Le développement progressif de thérapies cellulaires, tissulaires ou géniques pourrait conduire à une classification renouvelée des produits biologiques mis sur le marché de l’Union européenne.

Il convient de remarquer que la plus haute cour de l’Ordre judiciaire a déjà censuré en 2009 la cour d’appel de Versailles pour avoir exonéré de leur responsabilité les laboratoires Servier, fabricant de l’Isoméride 6 . Cette spécialité pharmaceutique, dont le principe actif a une structure chimique proche du benfluorex, a été retirée du marché le 15 septembre 1997 par l’agence française de sécurité sanitaire du médicament, en raison des risques d’hypertension pulmonaire. La Cour de cassation a alors souligné que la directive européenne non encore transposée en droit interne laissait l’option aux États membres d’introduire ou non l’exonération pour risque de développement et qu’en conséquence « la société (…) avait manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et les biens ». Une position similaire a été adoptée à l’égard d’une spécialité pharmaceutique anti-inflammatoire à l’origine d’une néphrite interstitielle immuno-allergique 7 .

B – Les caractéristiques particulières des produits dérivés du corps humain

La directive du fait des produits défectueux, adoptée en 1985, vise d’une part l’harmonisation de la responsabilité des producteurs, afin d’éviter une distorsion de concurrence sur le marché européen et d’autre part la protection des consommateurs. L’objectif de l’admission d’une cause d’exonération de responsabilité fondée sur l’absence de connaissance scientifique au moment de la mise sur le marché du produit pouvait alors reposer sur la volonté de ne pas entraver l’innovation industrielle12. Le législateur européen, sans doute conscient des préoccupations liées à ce changement de paradigme, a laissé en 1985 la possibilité aux États membres de ne pas intégrer dans leur droit interne une restriction de la protection des consommateurs13. Face aux nombreux débats parlementaires, le gouvernement français a alors souhaité présenter un amendement selon lequel le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération « lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain, par les produits qui sont issus de celui-ci, ou par tout autre produit de santé destiné à l’homme à finalité préventive, diagnostique ou thérapeutique »14. En définitive, malgré l’opposition de la commission des lois du Sénat, la France a choisi de transposer, à l’inverse du Luxembourg ou de la Finlande15, le principe de l’exonération du fabricant prévu à l’article 7e) de la directive16, en ne retenant qu’une exclusion limitée aux éléments et produits issus du corps humain.

Dans ces conditions, comme relevé dans la décision du 10 mars 2023, le Conseil constitutionnel est « compétent pour contrôler la conformité de l’article 1386-12 du Code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit », puisque les dispositions nationales ne résultent pas d’une simple transposition de la directive du fait des produits défectueux17. En revanche, le caractère succinct de l’analyse donnée par les Sages de la rue de Montpensier peut alors apparaître comme décevant. En effet seuls sont mentionnés les risques spécifiques des éléments du corps humain et des produits issus de celui-ci, indépendamment du processus de fabrication, comme facteurs justificatifs de la différence de traitement des victimes de produits défectueux. La double référence d’une part au livre II de la première partie du Code de la santé publique intitulé « Don et utilisation des éléments et produits du corps humain » et d’autre part au chapitre II du livre 1er du Code civil, « Du respect du corps humain », vise à souligner la nature particulière des éléments qui en sont issus, et qui impose l’admission de principes éthiques quant à leur utilisation.

Plus précisément, l’article L. 1221-8 du Code de la santé publique énumère comme pouvant être préparés à partir du sang et de ses composés le plasma, les cellules sanguines, les pâtes plasmatiques, les médicaments issus du fractionnement du plasma, mais aussi des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires, des produits cellulaires à finalité thérapeutique ou encore des excipients à usage pharmaceutique. Ces dispositions renvoient à une décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour connaître les caractéristiques des produits sanguins labiles pouvant être distribués à des fins thérapeutiques, dont la liste est donc susceptible d’évoluer en fonction des progrès de la science18. D’autres dispositions du livre II traitent des greffes d’organes19, des dons de gamètes20 ou encore de la collecte de cellules, de tissus et produits de corps humain21. Plusieurs articles du même livre abordent notamment le prélèvement de cellules hématopoïétiques dans la moelle osseuse, le sang périphérique ou placentaire. Les précisions relatives à la conservation, la distribution et la cession de préparations de thérapie cellulaire d’origine autologue ou allogénique peuvent être examinées au regard du règlement européen de 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante22.

Si cette décision du Conseil constitutionnel s’inscrit dans la droite ligne de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée en 200423, elle laisse place à de nombreuses interrogations tant juridiques que scientifiques. Dans un tel contexte, des éclaircissements pourraient provenir des institutions européennes, qui projettent une réforme de plusieurs textes touchant à la sécurité des patients et des consommateurs de produits de santé.