L’impécuniosité du demandeur à l’arbitrage n’est pas, en soi, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire

Organisation du propos. L’arrêt Lavau rappelle la position – désormais constante – de la Cour de cassation, selon laquelle l’impécuniosité du demandeur n’emporte pas, en elle-même, l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire (A). Cette solution participe d’un souci de protection de la force obligatoire de la convention d’arbitrage dont l’une des principales conséquences est l’interdiction de soumettre le différend à une juridiction étatique. L’incompétence des juridictions étatiques est d’autant plus fondamentale que le caractère disproportionné du coût de l’arbitrage par rapport aux ressources du demandeur est, à cet égard, indifférent (B). C’est singulièrement sur ce dernier point que la Cour de cassation se démarque de la position adoptée par certaines juridictions du fond, nationales et étrangères. Et si son approche est juridiquement irréprochable, elle ne prend pas toutefois suffisamment en compte les difficultés pratiques qui peuvent soulever l’impécuniosité des plaideurs.

A – L’éviction de l’impécuniosité du demandeur comme cause d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage

Passez d’abord par la case arbitrage ! Il peut arriver que l’une des parties à une convention d’arbitrage fasse valoir son impécuniosité pour tenter de se soustraire à son engagement. Certes, l’on peut y voir une manœuvre habile, ayant pour but de neutraliser la convention d’arbitrage et forcer ainsi le recours au juge étatique. Mais l’impécuniosité peut aussi être réelle, c’est-à-dire correspondre effectivement à la situation de la partie qui l’invoque. À n’en pas douter, les ressources financières des entreprises peuvent péricliter11 lorsque le vent des activités économiques n’est pas favorable, bouleversant au passage les prévisions des parties au contrat. C’est cette situation d’infortune qu’évoque la demanderesse au pourvoi dans l’affaire qui nous occupe. Certes, elle ne fait pas expressément mention du fait qu’elle est placée en liquidation judiciaire12, mais l’on pourrait intuitivement admettre que cette circonstance expliquerait l’incapacité à engager la procédure d’arbitrage. Nous y reviendrons. L’on serait en effet tenté d’estimer que, dans un tel contexte, la seule alternative qui s’offre au demandeur est d’introduire son action devant le juge étatique étant donné qu’à l’impossible nul n’est tenu. Autrement dit, à défaut de pouvoir engager l’instance arbitrale, les plaideurs devraient pouvoir saisir le juge étatique – considéré comme le « juge naturel »13 – afin de pouvoir bénéficier de certaines facilités que nous évoquerons plus tard. Mais ce raisonnement est écarté par la Cour de cassation, puisqu’elle retient que les juges du fond n’ont pas méconnu le droit d’accès au juge. Sa position ne souffre d’aucune ambiguïté et mérite d’être reprise : « Dès lors qu’il n’était pas soutenu qu’une tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale avait échoué, faute de remède apporté aux difficultés financières alléguées (…), l’invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n’était pas, en soi, de nature à écarter la mise en œuvre des clauses compromissoires ». En clair, la clause compromissoire demeure applicable, même en cas d’impécuniosité de l’une des parties.

Comme on peut le constater, la haute juridiction, suivant en cela le raisonnement de la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 3 mai 2022, n° 21/06099), exige du demandeur impécunieux qu’il tente d’abord de mettre en œuvre la procédure arbitrale, conformément aux stipulations contractuelles. La solution est désormais constante en jurisprudence. À maintes occasions, les juridictions du fond ont décidé que l’impécuniosité de l’une des parties n’est pas, en tant que telle, une cause d’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage au sens de l’article 1448 du Code de procédure civile14. La Cour de cassation a également adopté une position similaire dans plusieurs affaires, dont la plus récente a donné lieu à l’arrêt Carrefour Proximité France du 28 septembre 202215. Il s’ensuit que l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ne peut être caractérisée qu’en cas d’échec de cette tentative préalable d’engagement de la procédure d’arbitrage, imputable à la difficulté financière du demandeur. La conclusion des juges est logiquement soutenable et juridiquement correcte. D’un point de vue logique, « il vaut mieux toujours essayer que de ne jamais échouer » et « seuls ceux qui ne font rien n’échouent pas ». Ramenés à l’objet de notre réflexion, ces apophtegmes, qui trouveraient bien leur place dans le milieu des affaires, invitent les parties à persévérer dans la voie qu’elles ont choisie. D’autant plus que, en matière d’arbitrage, la pratique a su développer des moyens permettant de surmonter l’impécuniosité du demandeur et sur lesquels nous n’insisterons pas16. D’un point de vue juridique, « choisir c’est renoncer », et il serait aberrant que ceux qui se sont jurés de soustraire leur différend de la connaissance du juge étatique puissent le saisir à la moindre difficulté. Plus globalement encore, la clause compromissoire repose sur le respect de la parole donnée – qui est l’autre nom du principe de loyauté –, de sorte que le demandeur qui saisit la justice étatique au lieu de la justice arbitrale crée chez son adversaire un effet de surprise.

Il est toutefois important de noter que l’arrêt Lavau s’éloigne très clairement de l’arrêt Tagli’apau17, certes relatif au non-paiement de la provision par le défendeur, mais dont on a pu craindre une application générale. En l’espèce, un contrat de franchise est conclu entre un franchiseur et un franchisé. Ce dernier est placé en liquidation judiciaire. Revendiquant une révision des conditions économiques du contrat et un dédommagement à la suite d’une perte de marge, il saisit la chambre de commerce internationale (CCI) d’une demande d’arbitrage. Le franchiseur refuse de payer la provision. Par conséquent, le liquidateur judiciaire du franchisé assigne le franchiseur devant le tribunal de commerce, mais celui-ci soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal arbitral. Ainsi, le franchiseur refuse non seulement de payer les frais d’arbitrage mais s’oppose également à ce que la cause soit portée devant les juridictions étatiques. Le tribunal de commerce se déclare incompétent et sa décision est confirmée en appel18 sur le fondement de l’article 1448 du Code de procédure civile19. Mais l’arrêt d’appel est neutralisé par la Cour de cassation qui retient que « les sociétés [défenderesses], qui avaient elles-mêmes provoqué le retrait de la demande d’arbitrage par la CCI en ne s’acquittant pas de la part de provision sur frais leur incombant, n’étaient pas recevables, pour décliner la compétence de la juridiction étatique, à invoquer la clause compromissoire »20. Certes, l’on peut discuter le sens réel de l’expression « n’étaient pas recevables » retenue par la Cour de cassation21, tout comme la portée du principe de loyauté procédurale qu’elle convoque22, mais il reste que le non-paiement de la provision d’arbitrage par le défendeur23 rend impossible la mise en œuvre de l’arbitrage et justifie la saisine du juge étatique24. Il est surtout frappant de constater que l’arrêt ne met pas en relief l’impécuniosité, plutôt invoquée au stade de l’appel, ce qui a pu laisser penser que la Cour de cassation a créé une règle d’application générale selon laquelle la partie qui ne s’acquitte pas de sa quote-part de la provision est réputée avoir renoncé à la convention d’arbitrage. C’est ainsi qu’un auteur a pu relever – pour le décrier – que « la solution retenue vaut indépendamment des considérations financières relatives aux parties et s’applique à tous les différends ». Autrement dit, poursuit l’auteur, cette jurisprudence « n’est pas à l’origine d’une règle spéciale protectrice des intérêts d’une partie faible ; elle est une règle générale au bénéfice de tous »25. En somme, l’arrêt Tagli’apau laisserait penser que le demandeur qui ne paye pas les frais d’arbitrage a renoncé à ce mode alternatif de règlement des différends.

Or, l’arrêt Lavau qui nous intéresse ne s’inscrit manifestement pas dans cette veine26, puisqu’il oblige le demandeur impécunieux à tenter d’engager l’arbitrage. Et cette distance par rapport à l’arrêt Tagli’apau se comprend aisément, dans la mesure où le défendeur, face au non-paiement de la provision par le demandeur, n’a a priori aucun intérêt à saisir le juge judiciaire. De même, n’a-t-il pas intérêt à renoncer à la convention d’arbitrage au profit de la compétence du juge étatique ou encore de payer la quote-part de la provision d’arbitrage qui incombe au demandeur27. Dans cette situation, la « machine arbitrage » risque d’être grippée ! Néanmoins, la Cour de cassation invite le demandeur à engager préalablement la procédure arbitrale. Dès lors, celui-ci ne saurait alléguer ab initio devant le juge étatique, c’est-à-dire avant même d’avoir essayé de mettre en œuvre la convention d’arbitrage, son impossibilité de payer la provision. Nous devons convenir cependant que tenter, n’est pas réussir. Autrement dit, le demandeur impécunieux n’a aucune certitude quant à l’issue de l’arbitrage qu’il doit pourtant essayer de mettre en œuvre. Il est même fort probable que, face à l’infortune du demandeur, le centre d’arbitrage refusera d’enregistrer la demande ou que, une fois constitué, le tribunal arbitral ordonnera le retrait de l’affaire. Nous y reviendrons. Ainsi, cette seule circonstance serait de nature à justifier la tentative d’arbitrage qui devrait permettre ultérieurement au juge étatique de constater l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire. En se déterminant comme elle l’a fait, la Cour de cassation se livre à une appréciation restrictive des causes d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage avec pour principale finalité la protection du principe « compétence-compétence ».

Au nom du principe compétence–compétence ? L’effet négatif du principe compétence-compétence doit amener le juge étatique à se déclarer incompétent lorsque le litige relève d’une convention d’arbitrage28. Hormis les hypothèses de protection des parties structurellement faibles, que nous envisagerons plus tard, la jurisprudence n’est pas favorable à ce que l’impécuniosité des parties entraîne la neutralisation de l’effet négatif du principe compétence-compétence. Déjà, dans l’arrêt Lola Fleurs, la cour d’appel de Paris a décidé que « le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne saurait (…) se déduire de l’incapacité alléguée (…) à faire face au coût d’une telle procédure en raison de sa situation financière et au déni de justice qui en résulterait »29. De même, et contrairement à l’arrêt Tagli’apau qui ignore le principe compétence-compétence en mettant « désormais le tribunal arbitral et le juge étatique en concurrence »30, l’arrêt Lavau vient renforcer la place de ce principe cardinal du droit de l’arbitrage. Très concrètement, en exigeant du demandeur impécunieux la « preuve » de l’échec d’une tentative d’engagement de la procédure d’arbitrage, la Cour de cassation semble attribuer au tribunal arbitral une compétence exclusive pour « apprécier » l’impossibilité d’appliquer la convention d’arbitrage, lorsque celle-ci découle de l’impécuniosité du demandeur. De ce fait, l’arrêt Lavau restreint la marge de manœuvre du juge étatique qui ne pourrait constater l’inapplicabilité de la clause compromissoire que si celle-ci est établie en amont, à la suite d’une tentative d’arbitrage. Nous y reviendrons. Cependant, avec un peu de recul, l’on est en droit de se demander si la solution de la Cour de cassation en l’espèce n’a pas simplement pour but de retarder – inutilement – la saisine du juge étatique. Car, comme nous l’avons indiqué, il est difficilement imaginable qu’un tribunal arbitral accepte de trancher le différend pro bono, c’est-à-dire gratuitement. Dans cette situation, le fait de forcer l’application du principe compétence-compétence aurait tout d’une usine à gaz complexe et peu réaliste. Certes, l’on pourra objecter que l’application du principe compétence-compétence découle simplement de la force obligatoire de la convention d’arbitrage dont l’efficacité est le « véritable signe de la maturité d’un droit par rapport à l’arbitrage »31. De toute évidence, les parties, en acceptant de soumettre leur différend à l’arbitrage, se sont en principe obligées à la mettre en œuvre. Mais à quoi servirait-il de convoquer le principe compétence-compétence lorsque la situation financière des parties, notamment celle du demandeur, laisse présager qu’il ne faut en attendre de la tentative d’arbitrage ? Assurément, sauf à vouloir en faire une application irraisonnée et incantatoire, il est des circonstances où « se retrancher derrière le sacro-saint principe de la force obligatoire des conventions est un raisonnement qui ne prend pas la mesure de la difficulté »32. Tel peut notamment être le cas lorsque le juge étatique refuse de prendre en compte le caractère manifestement disproportionné du coût de l’arbitrage par rapport aux ressources du demandeur.