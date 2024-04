Joe Biden peut-il gagner l’élection présidentielle grâce à une obscure circonscription du Nebraska ?

La Constitution américaine de 1787, qui est la plus ancienne encore en vigueur aujourd’hui dans le monde, ne prévoit pas une élection présidentielle au suffrage universel direct. Ce sont en effet les 538 grands électeurs désignés par les 50 États de l’Union qui élisent le président. En dépit des sondages actuellement défavorables au président sortant Joe Biden, ce dernier peut néanmoins espérer emporter une majorité de 270 voix des grands électeurs à l’issue de l’élection du 5 novembre 2024, mais à la condition d’arriver en tête dans la 2e circonscription du Nebraska. En cas d’échec dans le Nebraska et d’égalité à 269 grands électeurs remportés respectivement par Joe Biden et par Donald Trump, le nouveau président des États-Unis sera alors élu par la chambre des représentants.

Même si les trois quarts des États-Uniens estiment aujourd’hui que le pays va dans la mauvaise direction1, et même si Joe Biden est à ce jour le président le plus impopulaire de l’histoire politique récente des États-Unis, avec plus de 60 % d’opinions défavorables2, Joe Biden peut néanmoins espérer emporter l’élection présidentielle le 5 novembre 2024 s’il obtient la combinaison suivante des grands électeurs.

Le mécanisme original des grands électeurs ( Electoral College)

On rappellera que Joe Biden, pour être réélu, devra, au minimum, obtenir une majorité des voix des 538 grands électeurs (538 Electors). Ce sont en effet les grands électeurs qui élisent formellement le président des États-Unis lors d’une cérémonie qui se tient dans chaque État quelques semaines après le jour de l’élection3.

Chaque État est doté d’un nombre de grands électeurs correspondant à leur nombre d’élus au Congrès des États-Unis (State Congressional Delegation)4.

Le Congrès est constitué du Sénat (chambre haute), composé de 100 sénateurs (2 pour chacun des 50 États), élus pour six ans et de la chambre des représentants (chambre basse, dénommée House of Representatives), composée de 435 représentants élus tous les deux ans dans des circonscriptions législatives (équivalents des députés en France).

En conséquence, les 50 États de l’Union sont représentés dans les deux chambres du Congrès par un total de 535 élus (100 sénateurs + 435 membres de la chambre des représentants).

Ainsi, un État qui est divisé, par exemple, en 3 circonscriptions législatives pour la chambre des représentants (house districts), comme le Nebraska, a donc 5 grands électeurs (puisqu’il est représenté au Congrès par 2 sénateurs et par 3 représentants).

Les États les moins peuplés, qui ne sont dotés que d’une seule circonscription législative, ont donc 3 grands électeurs (ce qui est le cas de l’Alaska, du Dakota du Nord et du Sud, du Vermont…).

La Californie et le Texas, qui sont les deux États les plus peuplés de la nation, avec respectivement 39,2 millions et 29,5 millions d’habitants, sont respectivement dotés de 54 et de 40 grands électeurs5.

Le District de Columbia (c’est-à-dire la ville de Washington DC) n’a aucun sénateur ou représentant, du fait de son statut de capitale de la fédération. Mais en 1961, la Constitution a été modifiée (23e amendement) pour attribuer au District 3 grands électeurs « fictifs » au titre de l’élection présidentielle. C’est la raison pour laquelle il y a 538 grands électeurs (et non 535)6.

Winner takes all system

En principe, le candidat arrivé en tête dans un État en particulier au soir de l’élection présidentielle (même avec 0,1 % d’avance) se voit attribuer l’ensemble des grands électeurs afférents à cet État désignés par son parti7 (winner takes all system).

La Constitution américaine de 1787 ne prévoit donc pas une élection présidentielle au suffrage universel direct, l’objectif étant d’assurer une sur-représentation des États dans le processus électoral fédéral8.

La victoire en obtenant moins de voix que son concurrent

Concrètement, un candidat peut donc obtenir une majorité de grands électeurs (Electoral votes) tout en ayant obtenu moins de voix que son concurrent (Popular votes).

Cette situation ne s’est produite que quatre fois dans l’histoire du pays, la dernière fois étant en 2016 lorsque Donald Trump – qui arriva en tête dans 30 États sur 50 – emporta l’élection présidentielle avec 306 grands électeurs (contre 232 pour Hillary Clinton) tout en ayant obtenu 2,9 millions de voix de moins qu’Hillary Clinton à l’échelle de la nation9.

Les États acquis aux démocrates

En premier lieu, Joe Biden devrait obtenir le socle de 225 grands électeurs correspondant aux 20 États traditionnellement acquis par avance aux démocrates, à savoir :

Californie (54 grands électeurs), Colorado (10), Connecticut (7), District of Columbia (3), Delaware (3), Hawai (4), Illinois (19), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), New York (28), New Jersey (14), New Hampshire (4), New Mexico (5), Oregon (8), Rode Island (4), Vermont (3), Virginie (13) et Washington (12).

Le cas particulier du Maine et du Nebraska

À la différence de tous les autres États de l’Union, le Maine (depuis 1972) et le Nebraska (depuis 1992) ont choisi de ne pas accorder l’intégralité de leurs grands électeurs au candidat arrivé en tête.

Ils se contentent en effet d’accorder 2 grands électeurs (correspondant aux 2 sénateurs) au candidat arrivé en tête à l’échelle de l’État alors que les grands électeurs correspondant aux circonscriptions législatives sont attribués au candidat arrivé en tête dans chacune desdites circonscriptions (Congressional District allocation system).

Une répartition des grands électeurs plus représentative

L’objectif est de rendre plus proportionnelle et représentative l’attribution des grands électeurs, tout en conservant le mécanisme prévu par la Constitution de l’élection indirecte du président via le mécanisme des grands électeurs.

Cette formule est supposée également favoriser la participation, dans la mesure où dans certains États fortement marqués à droite ou à gauche, de nombreux électeurs d’opposition choisissent de ne pas aller voter, constatant que leurs votes ne servent à rien10.

Par exemple, les 6 millions d’électeurs de Californie ayant voté pour Donald Trump en 2020 n’ont obtenu strictement aucune retranscription concrète de leurs votes – alors même que dans aucun autre État de l’Union, Donald Trump a obtenu autant de voix.

Pour illustrer le propos, si le système adopté par le Maine et le Nebraska était adopté par l’ensemble des États de l’Union, Donald Trump aurait gagné l’élection de 2016, mais avec seulement 292 grands électeurs (au lieu de 306 obtenus).

De même, Joe Biden aurait gagné l’élection de 2020 mais avec seulement 278 grands électeurs (contre 306 obtenus)

La perte assurée d ’ un grand électeur dans le Maine pour Joe Biden

Sur les 4 grands électeurs associés au Maine (2 sénateurs et 2 circonscriptions législatives), il est plus que probable que Joe Biden n’obtiendra que 3 d’entre eux au soir de l’élection du 5 novembre 2024.

En 2020, Joe Biden a certes emporté l’État du Maine (avec 9 % d’avance) mais Donald Trump est arrivé en tête avec plus de 7 % dans l’une des 2 circonscriptions législatives de cet État – la seconde, immense circonscription rurale du nord de l’État – ce qui explique pourquoi un grand électeur du Maine lui a été alloué (contre 3 pour Joe Biden).

Déjà, en 2016, Donald Trump avait emporté cette circonscription du Maine. À vrai dire, depuis l’introduction de ce système original de répartition des grands électeurs par l’État du Maine il y a 52 ans, les années 2016 et 2020 furent les seules qui ont vu une telle configuration (split electoral votes).

En dépit de l’absence de sondages contemporains concernant cette partie spécifique de l’État du Maine, les observateurs s’accordent à penser que Donald Trump devrait emporter la 2e circonscription rurale du Maine avec plus de 5 % de voix d’avance en novembre 2024, ce qui permettra au candidat républicain d’obtenir son seul grand électeur en provenance de la partie nord de la côte est des États-Unis11.

Le gain possible d ’ un grand électeur dans le Nebraska pour Joe Biden ?

En parallèle, en 2020, certes Donald Trump était arrivé en tête dans le Nebraska (avec + 19,15 %) mais Joe Biden était parvenu à lui subtiliser l’un des 5 grands électeurs de cet État en arrivant en tête dans l’une des 3 circonscriptions du Nebraska, à savoir la 2e, correspondant au centre urbain d’Omaha (la plus grande ville de l’État), avec + 6,6 %12.

Avant lui, seul Barack Obama avait réussi cet exploit lors de l’élection de 2008, à 3 325 voix près.

L’absence de sondage contemporain concernant cette partie spécifique de l’État du Nebraska laisse planer le doute pour novembre 2024, étant précisé que Donald Trump avait emporté cette 2e circonscription en 2016 contre Hillary Clinton (avec + 2 %).

Qui plus est, le Parlement à majorité républicaine et le gouverneur républicain du Nebraska ont procédé récemment à un redécoupage de cette 2e circonscription qui leur est favorable13.

Il n’est donc pas du tout évident que Joe Biden puisse rééditer son exploit de 2020 dans cette 2e circonscription du Nebraska, qui a d’ailleurs constamment élu un républicain à la chambre des représentants depuis novembre 201614.

Un total de 225 grands électeurs garanti pour Joe Biden

Il résulte de ce qui précède que le total de grands électeurs garantis pour Joe Biden correspond à 225 (avec seulement 3 grands électeurs du Maine mais sans compter le possible grand électeur du Nebraska).

En effet, même si Joe Biden est actuellement impopulaire, les électeurs de ces 20 États démocrates mentionnés précédemment devraient tout de même voter très majoritairement pour le président sortant.

Le Minnesota et le New Hampshire à portée de main pour Trump ?

On soulignera que si, par extraordinaire, Joe Biden devait perdre dans l’un de ces États, il pourrait éventuellement s’agir soit du Minnesota, soit du New Hampshire, dont les résultats risquent d’être plus serrés qu’en 2020 lorsque Joe Biden a emporté chacun de ces deux États avec une avance de plus de 7 %.

On rappellera qu’en 2016 Hillary Clinton n’a emporté le New Hampshire qu’avec 0,37 % de voix d’avance sur Trump (2 736 voix pour être précis) et avec seulement 1,52 % de voix d’avance dans le Minnesota.

Par ailleurs, les électeurs du New Hampshire ont élu en 2018 un gouverneur républicain, en la personne de Christopher Sununu, qu’ils ont réélu trois fois depuis lors (en 2018, 2020 et 2022)15.

Les trois Swing States de la région des Grands Lacs

Pour gagner l’élection, il suffira donc à Joe Biden de remporter les 44 grands électeurs des trois Swing States suivants de la Rust Belt (région des Grands Lacs) : Michigan (15 grands électeurs), Pennsylvanie (19) et Wisconsin (10).

Joe Biden emporterait alors son second mandat, et ce, même s’il perdait dans tous les autres Swing States des États-Unis, à savoir l’Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, l’Iowa, le Nevada et l’Ohio16.

À condition toutefois d’avoir emporté également le grand électeur de la 2e circonscription du Nebraska, dans la mesure où 225 + 44 correspondent à seulement 269 grands électeurs. Or, comme indiqué précédemment, la majorité se situe à 270.

Les précédents de 2016 et de 2020

On rappellera que Donald Trump a emporté, de très peu, ces 3 États du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin en novembre 2016.

Plus précisément, Donald Trump a emporté le Michigan avec 0,23 % d’avance (ce qui correspondait à 10 614 voix d’avance), la Pennsylvanie avec + 0,72 % (44 292 voix d’avance) et le Wisconsin avec + 0,77 % (67 748 voix d’avance).

Puis Joe Biden a emporté ces 3 États, également de très peu, lors de l’élection de novembre 2020, avec respectivement 2,78 % d’avance dans le Michigan, (ce qui correspondait à 154 188 voix d’avance), + 1,17 % en Pennsylvanie (80 555 voix d’avance) et + 0,63 % dans le Wisconsin (20 682 voix d’avance).

On constate donc qu’au cours des deux dernières élections présidentielles, ces 3 États ont voté en bloc, de la même façon. En réalité, ces 3 États ont constamment voté pour le même candidat depuis 1992.

Les sondages donnent l ’ avantage à Donald Trump, pour le moment

La moyenne des sondages les plus récents donne actuellement un avantage de 2,3 % à Donald Trump à l’échelle nationale17.

On rappellera toutefois qu’en raison du mécanisme des grands électeurs, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix n’est pas nécessairement certain d’emporter l’élection. Comme mentionné précédemment, Hillary Clinton obtint une avance de 2,1 % du vote national en novembre 2016, ce qui ne l’a pas empêchée de perdre l’élection18.

Par ailleurs, les chiffres sont disparates dans les 3 États en question de la Rust Belt.

En effet, selon le Real Clear Politics Aggregate du mois de mars 2024 (agrégat de l’ensemble des sondages publiés en février), l’avance de Donald Trump est de 3,7 % dans le Michigan mais elle n’est que de 0,5 % en Pennsylvanie et de 1,2 % dans le Wisconsin.

La prime au sortant (« the incumbent surge »)

À l’évidence, ces sondages peuvent évoluer, dans un sens ou dans un autre, d’ici à l’élection qui se tiendra dans huit mois.

Or, si l’on observe les trois dernières élections américaines où le président sortant s’est représenté pour un second mandat, à savoir la réélection de George W. Bush en 2004, la réélection d’Obama en 2012 et la réélection manquée de Donald Trump en 2020, on constate un point commun important.

Systématiquement en effet, les résultats finalement obtenus par chacun de ces trois présidents sortants furent bien meilleurs, comparés aux sondages respectifs parus au début des années 2004, 2012 et 2020.

Par exemple, George W. Bush obtint 8,4 % de voix de plus que ce qui avait été prédit par les sondages en début d’année 2004, lesquels annonçaient une victoire aisée de John Kerry avec 6 % d’avance (Bush ayant finalement emporté l’élection avec + 2,4 % de voix).

Quant à Barack Obama, les sondages de janvier 2012 prédisaient + 1,2 % alors qu’il l’a finalement emporté en novembre 2012 avec + 3,9 %.

Enfin, Joe Biden a finalement obtenu 4,5 % de voix de plus que Donald Trump en novembre 2020 à l’échelle nationale alors que les sondages de février 2020 le créditaient d’une avance de 5,4 % (cette avance était même de 10 % en novembre et décembre 2019).

Il résulte de ce qui précède que la moyenne du différentiel en faveur du président sortant fut de 3,17 % sur les trois dernières élections concernées (8,4 % en 2004, 2,3 % en 2012 et 1,2 % en 2020).

Si l’on corrige à la hausse les sondages actuels des États du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin, Joe Biden pourrait donc arriver en tête dans chacun de ces trois États.

Des électeurs qui changent d ’ avis au dernier moment par crainte de l ’ inconnu

Il semble en effet que les électeurs, lorsqu’ils sont sondés en début d’année électorale, n’hésitent pas à exprimer leur mécontentement, en faisant part de leur intention de voter pour le candidat de l’opposition.

Mais au jour J de l’élection, nombreux sont ceux qui accordent finalement leur vote au président sortant, sans doute par peur de l’inconnu.

Donald Trump, le candidat hybride

Les observateurs rétorqueront que Donald Trump ne représente pas vraiment l’inconnu puisqu’il a déjà été président (de 2017 à 2020). Il est en quelque sorte un candidat hybride, à la fois de l’opposition et sortant, si bien que les sondages de début d’année 2024 seraient plus justes que dans le passé.

Cela étant, sur la base de l’observation des trois dernières élections de présidents sortants, on ne peut pas écarter l’hypothèse selon laquelle Joe Biden obtiendrait en novembre des scores meilleurs que ceux que lui prédisent les sondages actuels.

« Je vais le battre à nouveau »

En conséquence, il n’est pas du tout impossible que Joe Biden arrive finalement en tête (sans doute de justesse) dans ces trois États du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin.

C’est d’ailleurs bien ce scénario que le président a en tête lorsqu’il déclare récemment : « Je vais le battre à nouveau »19.

Les incertitudes liées au vote par correspondance universel et à l ’ absence de contrôle de la carte d ’ identité des électeurs

L’incertitude concernant le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin est exacerbée en particulier par le fait que ces États autorisent le vote par correspondance universel (« No excuse mail in ballot »).

Ce mécanisme électoral autorise les électeurs à voter depuis chez eux, en envoyant leur bulletin par la poste, au lieu de se rendre aux urnes20.

Pour mémoire, ce mécanisme fut supprimé en France il y a un demi-siècle en raison des risques inhérents de fraude électorale21.

Or, ce système de vote par correspondance généralisé suscita de nombreuses interrogations lors des dernières élections de 2020, qui se sont déroulées dans le contexte de la crise du Covid et des confinements, notamment en raison de la prise en compte par ces États de centaines de milliers de bulletins de vote par correspondance favorables à Joe Biden arrivés par la poste postérieurement à la date de l’élection.

À tel point que le 7 décembre 2020, 18 États de l’Union et 128 membres de la chambre des représentants saisirent (en vain)22 la Cour suprême des États-Unis afin de faire annuler les résultats de ces trois États (et la Géorgie) en raison des soupçons de fraude électorale massive.

Qui plus est, la Pennsylvanie fait partie de la quinzaine d’États de l’Union (tous dirigés par le parti démocrate) qui interdisent le contrôle de la carte d’identité des électeurs (« no ID required to vote State »).

En Pennsylvanie, le contrôle de l’identité des électeurs est fondé uniquement sur la comparaison de la signature des électeurs apposée sur l’enveloppe du bulletin envoyé par correspondance (ou de la signature apposée devant l’assesseur au bureau de vote) avec les signatures enregistrées sur les listes électorales.

Cette absence de contrôle de la carte d’identité des électeurs en Pennsylvanie – qui est unique dans le monde démocratique occidental – a également généré nombre d’interrogations lors des élections de 2020, les républicains dénonçant un contrôle, à dessein, très laxiste, voire inexistant, des signatures, notamment dans les bureaux de vote de Philadelphie.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est à craindre que les élections de cette année suscitent à nouveau de nombreuses interrogations et litiges concernant le déroulement du scrutin, en particulier dans ces trois États cruciaux, ce qui rend leurs résultats d’autant plus incertains.

270 grands électeurs pour Joe Biden contre 268 pour Donald Trump

Avec cette configuration de victoires emportées dans les 20 États traditionnellement acquis aux démocrates, ainsi que dans la 2e circonscription du Nebraska, auxquelles s’ajouteraient donc le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, Joe Biden serait élu de justesse puisqu’il obtiendrait 270 grands électeurs, c’est-à-dire tout juste la majorité, contre 268 pour Donald Trump23.

Les grands électeurs sans foi (ni loi)

Il convient de souligner cependant que les grands électeurs ne sont pas nécessairement tenus de voter pour le candidat arrivé en tête dans leur État.

La plupart des États de l’Union les autorisent en effet à voter pour qui ils veulent, c’est-à-dire soit pour le candidat opposé, soit pour un tiers (faithless electors)24.

C’est ainsi qu’en 2016, Donald Trump, qui avait obtenu 306 grands électeurs, n’a finalement reçu que 304 voix de la part de ces grands électeurs. De son côté, Hillary Clinton a subi cinq défections, n’ayant obtenu que 227 voix de la part de ses 232 grands électeurs25.

En 2020, aucune défection de grands électeurs n’a été constatée.

Ainsi, en théorie, même si Joe Biden obtenait 270 grands électeurs le 5 novembre 2024, il n’est pas garanti d’obtenir 270 voix lors du vote des grands électeurs des 50 États qui se tiendra à Washington DC le 17 décembre 2024.

Les deux candidats seraient alors à égalité (ou aucun ne serait élu, à défaut d’obtenir 270 voix) si l’un des grands électeurs de Joe Biden décidait de voter en faveur de Donald Trump (ou pour un tiers), à supposer qu’aucun des grands électeurs de Donald Trump ne vote pour Joe Biden.

En réalité, si Joe Biden obtenait effectivement 270 grands électeurs au soir du 5 novembre 2024, la probabilité que l’un d’eux lui fasse défaut et le trahisse est extrêmement faible. Jamais dans l’histoire des États-Unis les grands électeurs n’ont osé modifier le verdict des urnes.

Le rôle crucial de la 2 e circonscription du Nebraska

Comme il a été mentionné précédemment, cette victoire in extremis avec 270 grands électeurs en faveur de Joe Biden dépendrait donc entièrement de l’unique grand électeur alloué par le Nebraska au candidat arrivé en tête dans la 2e circonscription de cet État.

En d’autres termes, les quelque 473 000 électeurs de cette circonscription détiennent potentiellement entre leurs mains le destin de Joe Biden, sur un total de plus de 240 millions d’électeurs inscrits.

Inutile de préciser que l’attention des états-majors des partis démocrate et républicain est dès à présent très concentrée sur cette circonscription qui apparaît anodine de prime abord.

Les démocrates ont mécaniquement pe rdu 3 grand s électeurs en tre les élections présidentielles de 2020 et de 2024

Le grand électeur de cette 2e circonscription du Nebraska sera d’autant plus crucial pour Joe Biden (et pour Donald Trump) que les démocrates ont mécaniquement perdu trois grands électeurs à l’occasion de cette élection présidentielle de novembre 2024. Le coupable ? Le recensement de la population états-unienne de 2020.

En effet, l’élection présidentielle du 5 novembre 2024 sera la première tenue sur la base des résultats de ce recensement, qui prend en compte d’importants mouvements de populations intervenus au sein des États-Unis au cours de la décennie 2010-2020.

Ainsi, la répartition des 435 circonscriptions législatives de la chambre des représentants entre les 50 États (reapportionment) a été modifiée sur la base des variations du nombre d’habitants entre lesdits États, pour tenir compte de ceux qui ont gagné des habitants au détriment des autres.

Plus particulièrement, la Californie, l’Illinois, et New York – tous les trois acquis aux démocrates (v. supra) – ont chacun perdu une circonscription législative et donc par voie de conséquence un grand électeur.

Ainsi, la Californie, qui, en 2020, avait 55 grands électeurs, n’en a plus que 54 pour l’élection de 2024. Idem pour l’Illinois, qui passe de 20 à 19 grands électeurs et pour New York qui passe de 29 à 28 grands électeurs26.

De même, le Michigan et la Pennsylvanie – que Joe Biden doit absolument emporter (v. supra) – ont également perdu chacun un grand électeur (et aucun changement pour le Wisconsin)27.

Ce déficit de cinq grands électeurs est néanmoins compensé par le fait que l’Ohio et la Virginie Occidentale – que Donald Trump emportera assurément – ont eux aussi perdu chacun l’un de leurs grands électeurs.

Au total, la Caroline du Nord (+ 1), la Floride (+ 1), le Montana (+ 1) et le Texas (+ 2), que remportera Donald Trump, ont gagné ensemble cinq grands électeurs. Ce qui est compensé par le fait que le Colorado et l’Oregon – qui sont dans le camp démocrate – ont eux aussi obtenu un grand électeur supplémentaire.

D’où un gain net pour Donald Trump de trois grands électeurs résultant des mouvements de population entre les différents États de l’Union28.

Joe Biden n ’ avait donc pas besoin du grand électeur du Nebraska en 2020