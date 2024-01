Germinal, ou lorsque la littérature du XIXe siècle annonçait la complexité de la théorie contemporaine des normes

Comment une œuvre littéraire publiée il y a un peu moins de deux siècles peut-elle exemplifier certains pans de la théorie des normes enseignés dans les facultés de droit au XXIe siècle ? Quelles évolutions au niveau de la connaissance de la théorie des normes peut-on constater entre l’ère de Germinal et la dogmatique actuelle ? En réalité, il n’y aurait, pour ainsi dire, pas meilleure illustration d’un phénomène complexe comme la théorie des normes qu’une œuvre aussi complexe que Germinal, parue au XIXe siècle. De la conception institutionnelle à l’approche normativiste, de la justification du droit tirée du positivisme à celle fondée sur le jusnaturalisme, du conflit entre droit naturel et droit positif, de l’issue de ce conflit ainsi que l’interprétation qui pourrait en ressortir, la marche dans le temps des concepts juridiques et de théorie des normes, depuis Germinal jusqu’à nos jours, est ponctuée de transformations définitionnelles, notionnelles et conceptuelles.

1. Germinal, un regard sur une société. C’est en 1885 qu’a été publié Germinal, d’Émile Zola1, l’année qui a vu la disparition d’un autre géant de la littérature française, Victor Hugo. Germinal, tiré de la série des Rougon-Macquart, traite de la condition difficile du travailleur des mines au cours du XIXe siècle2. Ce roman est, au même titre que Les Misérables de Victor Hugo3, une opposition franche et réelle à l’injustice dont peut parfois se rendre coupable le droit ou son interprétation4. C’est, en outre, le conflit marxiste entre le capital et le travail qui se dessine sous les nuits d’une noirceur opaque et d’un hiver d’une impitoyable souffrance.

Pourquoi interroger une œuvre littéraire dans le domaine juridique ? La réponse tient au moins à deux éléments : il s’agit de deux domaines proches l’un de l’autre ; l’œuvre littéraire peut illustrer le droit, aider à son exemplification, à sa compréhension plus précisément 5.

2. Deux domaines proches. Dès le départ, il est loisible d’affirmer que droit et littérature n’ont jamais été éloignés l’un de l’autre : il s’agit de deux procédés « artistiques » voisins6. Ce lien de contiguïté est encore plus manifeste lorsque, à l’instar de Germinal, le roman met en scène une écriture consciente de sa fonction sociale, engagée à transformer la société7. C’est donc un fait bien connu que ces deux disciplines entretiennent des rapports entre elles8.

Comment se manifestent précisément ces rapports ? La richesse du sujet empêche une réponse exhaustive dans une introduction d’article9. Pour cette raison, nous nous limiterons à esquisser un fait : en restant fidèle à la tradition française qui s’intéresse essentiellement à la dimension juridique de l’œuvre littéraire10, le roman peut fournir « une illustration fictionnelle »11 au droit en général, et à la théorie des normes en particulier et, ainsi, aider à la compréhension du phénomène normatif dans son ensemble.

3. La littérature, aide à la compréhension de la norme. Les textes d’une œuvre littéraire, purement imaginaire12, et infiniment politique13, donc inscrite dans le domaine du droit14, peuvent donc être employés au service de la compréhension des normes15. En effet, intégrer une théorie ou une philosophie dans un roman n’est pas seulement un acte intellectuel. Il peut s’agir d’une véritable opération de propagande ou, dans le plus simple des cas, le témoignage d’une vision du monde à une époque donnée, de la représentation d’une certaine société à un moment donné : sa morale, sa raison, mais surtout ses règles, ses normes, son droit.

4. Donnons à cette affirmation davantage de consistance sur l’exemplification du droit par la littérature.

5. « Le droit n’est pas confiné dans les manuels. Il faut aller le chercher du côté de la vie. Et la littérature, c’est la vie »16, une vie inscrite dans une époque déterminée. Ainsi, un roman peut retranscrire, illustrer et permettre de comprendre une réalité, celle d’une époque. Il peut s’agir d’une réalité juridique, à la fois matérialisée et conceptualisée. Elle est matérialisée lorsque le roman traite, par exemple, d’une législation existant à une époque, ou quand il aborde des lois positives au détour d’une fiction ; elle est conceptualisée lorsque, à titre d’illustration, le roman reprend à son compte certains concepts et idéologies juridiques d’une période historique déterminée17. Dans l’un ou l’autre des cas, il s’agit de la représentation d’une normativité donnée, celle relative à une époque bien définie. La compréhension de cette normativité datée peut permettre de saisir la réalité juridique de l’époque sous l’empire de laquelle elle s’est manifestée. Mais pas seulement. Elle peut surtout aider à la compréhension de la réalité normative d’aujourd’hui. C’est l’intérêt historique de cette étude.

6. L’intérêt historique. De manière à la fois spontanée et intuitive, c’est l’aspect historique qui semble mobiliser l’intérêt de cette étude consacrée à l’évolution de l’appréhension du phénomène normatif. Regarder le phénomène normatif à l’aune de la complexité de l’histoire conduit à développer une approche complexe de cette réalité du droit. Il s’agit, en l’occurrence, de prendre en compte, non pas seulement les mutations des normes, mais surtout les mutations de leur conceptualisation, de leur sens, de leurs philosophies et, de manière plus prosaïque, la transformation des mentalités « juridiques ». En définitive, l’intérêt de notre étude se rapporte à son objet même : un regard sur l’aspect évolutif, du XIXe siècle à nos jours, de certaines connaissances en matière de théorie et de philosophie du droit. Avec un espoir clairement affiché : que cette confrontation de la théorie des normes à une mentalité juridique d’une époque donnée – et décrite dans un roman –éclaire de manière originale certains aspects de la normativité juridique.

7. Germinal et théorie des normes. C’est donc de la compréhension actuelle du droit à travers une représentation, une image inscrite dans le temps, dont il retourne18. Il s’agit de rechercher, dans la littérature d’une époque – le XIXe siècle –, les connaissances permettant de mieux appréhender la théorie des normes d’aujourd’hui. Comment matérialisait-on, par la littérature, la théorie des normes au XIXe siècle ? Comment était-elle socialement intériorisée ? Les projecteurs sont braqués vers un ouvrage référencé et reflet d’une époque bien déterminée.

8. C’est Germinal qui nous servira de référence littéraire. À l’aide de cette œuvre, on notera brièvement l’évolution de l’approche normative et institutionnelle de l’ordre juridique depuis le XIXe siècle (I), tout comme celle des deux principales conceptions du droit naturel, c’est-à-dire laïque et religieuse (III). Le roman contient des illustrations qui symbolisent et annoncent les limites du normativisme du XXIe siècle (II) et celles qui annoncent l’abandon progressif de la conception jusnaturaliste du droit jusqu’au XXIe siècle (IV). Nous verrons enfin la place actuelle du droit naturel au terme de son conflit avec le droit positif (V), après avoir fait une présentation de cette opposition (VI).

I – Évolution de la représentation de l’ordre juridique : l’ordre normatif, l’ordre institutionnel depuis le XIX e siècle 9. Présentation. « L’un des conflits les plus remarquables en théorie générale du droit s’est établi (…) entre le monisme formaliste d’origine germanique et le pluralisme institutionnaliste qui s’est développé surtout en Italie ». Si le monisme formaliste est généralement incarné à travers le normativisme de Kelsen, le pluralisme institutionnaliste est souvent représenté dans l’institutionnalisme de Santi Romano. 10. Le roman de Zola semble osciller entre ces deux représentations de l’ordre juridique, même si l’on peut y déceler une nette préférence pour la conception normativiste. Par le truchement de Germinal, étudions ces deux philosophies. Analysons le normativisme d’hier et d’aujourd’hui (A) ; notons, de plus, que l’institutionnalisme d’hier est aujourd’hui délaissé dans l’enseignement du droit (B). A – La positivité en termes de normes : le normativisme d’hier et d’aujourd’hui 11. Le normativisme dans l’enseignement du droit au XXIe siècle. On constate une prédominance du normativisme dans ce roman du XIXe siècle19. Cette prédominance n’est pas anodine. Le choix de ce contexte philosophique est tout sauf neutre20. Il révèle un fait d’époque, celui de l’exaltation de la loi21. Cette prédominance du normativisme est toujours observable de nos jours, notamment dans l’enseignement de l’introduction au droit. Est-ce par la force de la pensée de Kelsen, pensée qui constitue, depuis le XXe siècle, la doctrine officielle de l’ordre juridique en France ? Ou est-ce plutôt le fait de l’une des multiples matérialisations de la thèse de la réduction de Husserl22 ? En tout état de cause, aujourd’hui encore, la présentation la plus répandue du droit (objectif) dans les facultés est celle qui s’entend comme un ensemble de règles ou de normes qui réglementent la vie en société23. Comment le phénomène désigné aujourd’hui à travers le terme de « normativisme » est-il transcrit dans Germinal un siècle plus tôt ? Comment était considéré ce positivisme fondé sur les normes à l’ère de Germinal ? 12. Le normativisme d’hier, de Germinal. La positivité en termes de normes, c’est la conception, la présentation ou la représentation de l’ordre juridique à partir des normes : les lois, les directives, les informations… C’est cet ensemble qui constitue l’ordre normatif de Germinal. Et, en harmonie avec la liste de John Wigmore24, cet ordre normatif fait partie de l’intrigue du roman. Il compte d’abord les lois comme la loi d’airain des salaires de l’économiste Ricardo, dont Zola s’inspire, et qui est mentionnée par Souvarine, le Russe anarchiste et grand admirateur de Bakounine25. À cette norme, viennent s’ajouter d’autres. Par exemple, celle citée par le grand-père, « le vieux » Bonnemort de la famille Maheu, sur le calcul de sa retraite, qui prévoit que, s’il arrêtait le travail à la mine avant un nombre déterminé d’années de service, il ne toucherait qu’une faible pension ; de même, la loi prévoyant de sanctionner le boisage : « … Vingt francs d’amende pour boisages défectueux » ; cet ordre normatif comprend ensuite les affiches laissées à la connaissance de tous, mais à l’interprétation de chacun, comme celle identifiable par sa couleur jaune et qui sera à l’origine de la plus grande exaspération des habitants des corons. La positivité de toutes ces normes tient au volontarisme humain26. Comme l’exige la théorie normativiste de Kelsen, cet ensemble normatif constitue nécessairement une unité. L’unité signifie, dans la pensé de Kelsen, que toutes ces normes doivent être considérées comme faisant partie d’un même système juridique cohérent27. Cette unité normative se manifeste clairement dans l’harmonie fonctionnelle des normes juridiques choisies par Zola : révéler la toute-puissance du capitalisme, souligner son intention de soumettre l’ouvrier des corons, de le déshumaniser, et le réduire au statut de simple unité de production. La cohérence de l’atmosphère qui se dégage dans le roman, on peut aisément le constater, est ici fortement tributaire de l’harmonie entre les normes du système normatif. Ce système normatif créé ou retranscrit par l’auteur qui peut être qualifié de moniste, car ne reconnaissant comme seul et véritable droit que la norme créée par l’État, est sans cesse contesté par les agitations ouvrières qui menacent de chambouler l’ordre établi. 13. Une complexe harmonisation. Cette harmonie ne doit pourtant pas éluder la complexité du système normatif. Car l’ordre normatif de Germinal est complexe, il met en présence au moins deux différents types de normes. Ainsi, celles inscrites dans un rapport antagoniste telles que la loi d’airain. La norme y apparaît comme l’expression des intérêts économiques de la classe dominante, au détriment de la classe ouvrière28. Il existe d’autres normes, celles inscrites dans un contexte moins marqué par l’antagonisme. Dès lors, le lien normatif consiste en une coopération, une convergence d’intérêts. C’est ainsi qu’une norme voudrait que les logements et les moyens de chauffage, assurés par les compagnies, soient proposés aux mineurs en contrepartie du travail fourni par ces derniers. On voit apparaître, dès lors, un lien de coopération entre employé et employeur qui vient se greffer au rapport initial d’antagonisme des classes. Un lien qui fait écho avec une tendance actuelle en matière de législation en droit du travail, à savoir le dialogue social29 et la survenance, depuis la crise sanitaire, de la norme de collaboration en entreprise30. B – La positivité en termes de corps social : l’institutionnalisme d’hier délaissé aujourd’hui 14. L’institutionnalisme annoncé au XIXe siècle, théorisé au début du XXe, délaissé aujourd’hui. La théorie de l’ordre juridique comme ensemble d’institutions n’est que très peu enseignée au sein des facultés de droit françaises. On en veut pour preuve la quasi-absence de cette philosophie dans les ouvrages d’introduction au droit. Qu’est-ce au juste que l’institutionnalisme ? 15. Présentation de l’institutionnalisme. L’institutionnalisme a pour père le juriste italien Santi Romano, auteur, au début du XXe siècle, en 1918 précisément, d’un ouvrage sur le sujet31. La thèse défendue par l’auteur est la suivante : l’ordre juridique32 n’est pas qu’un ensemble de normes. Le corps social organisé, que l’auteur appelle « institution », préexiste aux normes33. Cette thèse rejoint celle d’un auteur réaliste, Karl Olivecrona34, pour qui « ce n’est pas l’ordre juridique qui est créé par l’État, mais c’est l’État qui est créé par l’ordre juridique »35. L’institutionnalisme n’écarte donc pas l’idée de l’existence des normes dans l’ordre normatif. Cette théorie défend l’idée de l’antériorité de l’institution et considère qu’avant les normes, il y a des institutions créatrices de ces dernières. À rebours de la théorie de Kelsen qui développe une conception moniste du droit, la théorie de Santi Romano honore celle du pluralisme juridique. Encore faut-il préciser le sens qui, parmi la variété d’acceptions de ce concept, est retenu36. Il convient de l’entendre ici comme une posture intellectuelle qui critique le monopole de l’État dans la création du droit et qui réclame de ce fait la reconnaissance d’une pluralité de sources37. Le droit serait, pour ainsi dire, « essentiellement multiple et hétérogène »38. Pour autant, il ne s’agit pas d’un pluralisme désordonné. Un certain ordre y règne. En effet, Santi Romano « propose d’appréhender les relations entre les divers ordres juridiques par le concept de relevance assurant par son raisonnement la reconnaissance des ordres juridiques non étatiques »39. 16. La réalité que semble vouloir retranscrire l’institutionnalisme de Santi Romano au début du XXe siècle était déjà observable plus d’un demi-siècle plus tôt dans Germinal. En effet, le roman de Zola, dans sa complexité, fournit des exemples de cette représentation institutionnelle du droit. 17. La famille. Le premier exemple est la famille : petite cellule institutionnelle, selon Romano40, et « premier modèle des sociétés politiques », d’après Rousseau41. « À chacun sa famille, à chacun son droit »42, disait le doyen Carbonnier. La famille est une institution avec ses propres règles, et qui entretient des rapports à la fois d’infériorité et de dépendance vis-à-vis de l’institution centrale, en l’occurrence l’État. La conjonction de ces rapports porte un nom : la relevance43. Dans Germinal, c’est cette relevance qui caractérise les rapports entre l’« institution bourgeoise » et les familles éparpillées dans les corons. Ces corons sont des propriétés unifamiliales. Elles appartiennent aux compagnies qui fournissent, outre le charbon pour chauffer la maison, un salaire en contrepartie d’un travail réalisé et une pension pour une retraite bien méritée. L’existence, la survie et l’équilibre familial sont fortement tributaires de la relation de relevance que celle-ci entretient avec « l’institution bourgeoise ». 18. Notons que Santi Romano considérait que, en dépit de ce rapport de relevance, la famille dispose d’une faculté autorégulatrice. La vie, la continuité et la cohésion du groupe familial en sont tributaires. Dans Germinal, existe chez les Maheu une autorégulation à travers la norme familiale. Par exemple, bien loin des revendications politiques du roman, une norme veut que les jeunes filles restent travailler auprès de leurs parents, afin d’apporter des revenus à tout le groupe, et ce jusqu’au mariage. Ainsi, une fille ne devrait jamais faire « la saleté de porter avant l’âge l’argent de [ses] journées à un homme (…), on a une fille pour qu’elle travaille », déclare la Maheude. Peu importe la valeur axiologique que l’on pourrait rattacher à cette norme, sa violation par l’un des membres – en l’occurrence Catherine, la jeune fille –entraîne un déséquilibre manifeste, un désordre au sein de la cellule familiale. La principale sanction de cette violation est le rejet44, sanction qui a été infligée à Catherine, partie vivre avec son amant Chaval, un homme bourru. 19. La Régie. Un autre exemple institutionnel dans le roman : la Régie. On n’en dira pas grand-mot. Il est possible d’envisager, à son sujet, exactement le même développement que le point qui précède : autorégulation et rapport de relevance. 20. L’Internationale. Un dernier exemple d’un ordre juridique institutionnel révélé dans le roman est l’Internationale. Cet exemple présente un certain intérêt dans la mesure où il permet de mettre en évidence le rapport – observable dès le XIXe siècle au moins – du licite et de la relevance. La section internationale de l’association des travailleurs peut être considérée comme irrelevante : elle n’entend pas se subordonner aux principes de l’institution étatique, ni à sa raison juridique qu’il faut absolument « écraser » et combattre45. Pour autant, l’irrelevance n’emporte pas nécessairement l’illicéité46. On en veut pour preuve le fait que, bien qu’elle incarne les craintes et la méfiance de l’institution bourgeoise, cette organisation n’en est pas moins licite ou du moins, tolérée. Les critères de sa licéité ne semblent pas avoir été clairement établis dans le roman. Néanmoins, nous pouvons en déceler quelques contours. Sans citer l’Internationale, il semble que les propos du personnage de Deunelin font référence à ces institutions devenues licites mais qui menacent de fragiliser la condition du bourgeois par leur irrelevance : « – Rappelez-vous 89, dit-il. C’est la noblesse qui a rendu la Révolution possible par sa complicité, par son goût des nouveautés philosophiques (…). Eh bien, la bourgeoisie joue aujourd’hui le même jeu imbécile (…). Oui, oui, vous aiguisez les dents du monstre pour qu’il nous dévore. Et il nous dévorera, soyez tranquilles ! » 21. Abandon aujourd’hui de l’institutionnalisme. Les normes secondaires. L’institutionnalisme occupe une place insignifiante pour ne pas dire inexistante dans l’enseignement contemporain du droit en France. Cela est essentiellement dû aux insuffisances constatées de cette théorie. D’après la critique doctrinale qui en est faite, l’institution ne précède pas la norme, mais plutôt l’inverse : c’est la norme qui créerait l’institution. En effet, « par quels moyens la société peut-elle être structurée et ordonnée de façon à constituer une institution si ce n’est par des normes ? »47 Seulement, toujours d’après les contradicteurs, ces normes qui construisent les institutions sont des normes secondaires dans les sens du normativiste Hart, c’est-à-dire non pas les normes primaires qui sont des normes de conduite, mais des normes qui ont trait à la production, à la modification ou à l’élaboration des normes primaires48. Expliquons cette critique avec les éléments du roman. 22. Dans le roman, Pluchart souhaite qu’Étienne créé une section de l’Internationale à Montsou. Cette création est néanmoins soumise aux normes de procédure : création de réunions explicatives et d’information ; procédure de vote ; enregistrement des adhérents ; cotisations qui peuvent intervenir dans un délai laissé à l’adhérent mais qui constituent un critère obligatoire. Il s’agit de normes destinées à la création de l’Internationale. Ces normes secondaires, normes de procédure, préexistent donc à l’institution. La description de cette réalité dans Germinal faisait déjà, de manière quelque peu singulière, et un peu avant l’heure, le lit de la controverse à l’encontre de l’institutionnalisme et mettait déjà à mal cette théorie. 23. En définitive.In fine, la théorie de Santi Romano née au début du XXe siècle a été délaissée dans l’enseignement contemporain du droit au profit du normativisme de Kelsen. Ce normativisme est lui aussi sévèrement critiqué par la doctrine contemporaine. Et ces critiques se trouvent exemplifiées dans le roman de Zola.

II – Germinal et les illustrations annonciatrices des limites du normativisme du XXI e siècle 24. Présentation. Bien que la théorie normativiste fasse toujours autorité dans notre enseignement du droit, au minimum deux critiques lui sont souvent rattachées. Au XIXe siècle, Germinal relevait déjà ces défauts : le naturalisme et la loi injuste. 25. Critique du normativisme. Le naturalisme des années 1850-1890. Le roman de Zola baigne dans le parfum du naturalisme49. Une écriture dans laquelle les corps et la nature sont représentés de manière authentique et expressive. C’est un courant dans lequel l’observation du phénomène occupe une place importante. Ce mouvement porte en lui-même les germes de ses limites. En effet, en tous domaines, il a toujours existé des réalités qui échappent à l’observation ordinaire. C’est alors naturellement par des hypothèses et des théories que l’on peut tenter de leur conférer une forme, une représentation. Or une telle perspective irait à l’encontre de la philosophie naturaliste. « Dans les Rougon-Macquart, [ensemble duquel est tiré Germinal], Zola ne cautionne pas les théories [qu’il considère comme utopistes et] qu’il dévalorise et disqualifie »50. Pourtant, la volonté de retranscrire les faits avec une absolue conformité à la réalité se heurte à la difficulté ou à l’impossibilité de soumettre à l’observation certains phénomènes. Par exemple, l’identification de la source de la norme juridique. La source de normes est souvent énoncée sans précision dans le roman51. C’est ainsi que, lorsqu’une délégation de mineurs en colère se présente au domicile du directeur Hennebeau, celui-ci s’exclame en ces termes : « – Ah ! dame ! cela se complique, du moment où vous n’avez pas confiance en moi… Il faut aller là-bas ». Dans cette partie du roman, c’est surtout le sentiment et l’attitude des délégués qui donnent tout le sens au flou, à l’ambiguïté qui recouvre cette source originaire : « Les délégués avaient suivi son geste vague, sa main tendue vers une des fenêtres. Où était-ce, là-bas ? (…) Mais ils ne le savaient pas au juste, cela se reculait dans un lointain terrifiant, dans une contrée inaccessible et religieuse, où trônait le dieu inconnu, accroupi au fond de son tabernacle. Jamais ils ne le verraient, ils le sentaient seulement comme une force ». 26. La théorie normativiste de Kelsen (1962). Dans le naturalisme, la priorité est donnée au fait socialement observable, c’est-à-dire à la norme, dans sa matière et dans ses effets sociaux. Alors, ce qui est difficilement observable, comme la production de la norme positive, – mécanisme qui se soustrait souvent à la vue de la société – et laissé très souvent à la discrétion et à la seule connaissance des seuls élus et initiés, reste naturellement plongé dans le mystère. Cette imprécision qui frappe la source des normes dans Germinal annonçait, sous une forme littéraire, la grande limite de la théorie de Kelsen qui se voulait « pure », « c’est-à-dire théorie du droit épurée de toute idéologie politique et de tous éléments ressortissant aux sciences de la nature (…) qui est liée à la légalité propre de son objet »52. En effet, face à son impossibilité de traduire « purement » la norme originaire, celle dont dépend la cohérence de la pyramide des normes, et qui a pour objet d’identifier la compétence du constituant historiquement premier, Kelsen émet la fiction de la norme fondamentale, une sorte de norme hypothétique tirée de la métaphysique et parfois qualifiée de « mystérieuse »53. Ce qui a valu que l’on pût douter de sa qualité de « pur » positiviste54. 27. Ajoutons, en outre, et en complément de ce qui précède, que l’échange retranscrit dans les précédentes lignes, et qui met en scène une opposition d’humeurs et d’opinions entre le directeur et les ouvriers est riche d’autres exemplifications. Non plus à propos du flou qui enveloppe l’origine de la norme, mais concernant l’imprécision sur les forces créatrices influençant le contenu normatif. Ce point est lui aussi souligné dans la théorie normativiste de Kelsen. En effet, rappelons que cette théorie « ne prétend pas expliquer les luttes politiques entre les autorités qui influencent la détermination politique des contenus des normes… »55. Les forces influençant le contenu normatif ne sont presque jamais définies. 28. Évolution de la conception de l’ordre juridique vers le réseau. En définitive, que ce soit dans l’œuvre romanesque naturaliste ou dans le positivisme normativiste de Kelsen, l’identification de la source originaire pose un problème. Et ce problème est de ne pas pouvoir définir avec précision l’origine ultime des normes sans devoir trahir le postulat de sa théorie. Le risque est justement de sortir du cadre « naturaliste » du mouvement littéraire de Zola en théorisant sur la source, ou de s’éloigner du caractère « puriste » de la théorie des normes défendu par Kelsen en hypothétisant sur une prétendue norme fondamentale. Si le second a assumé ce risque au nom de la cohérence de toute sa théorie, le premier est resté fidèle à la philosophie naturaliste dans ses écrits. En droit, cette limite à définir une seule source qui donnerait la cohérence à tout un ordre juridique a conduit la doctrine actuelle à réfléchir sur d’autres manières de concevoir l’ordre juridique. Notamment à travers le système en réseau56. 29. Critique du normativisme. La loi injuste. Germinal soulignait aussi l’injustice engendrée par les normes positives. Cette idée est d’ailleurs au cœur du roman. Cela conforte l’idée selon laquelle le droit serait moralement neutre. Cette thèse est encore soutenue de nos jours. Même si, plus d’un demi-siècle plus tard, la méfiance que développait Zola à l’encontre de la neutralité de la loi positive se justifiera de la plus sombre des manières : « Les pires lois de Vichy ou lois staliniennes seraient du droit dès lors qu’elles ont été adoptées selon les normes en vigueur à l’époque… »57.

III – L’évolution de la présentation de l’idéal juridique : le droit naturel laïc et le droit naturel religieux 30. Une approche qui a traversé le temps, de l’époque de Germinal à nos jours. La définition du droit naturel que nous retenons dans les manuels de droit aujourd’hui58, n’est pas tellement différente de celle qui prévalait dans Germinal et dans la doctrine du XIXe siècle, sous l’empire duquel cette œuvre a été publiée59. Ce qui fait ce droit naturel, c’est assurément « la confluence de phénomènes sociaux concernant la communauté et de phénomènes moraux »60. Plus précisément, il s’établit par son universalité – qui prend l’aspect de l’Internationale dans le roman de Zola – et son immuabilité – qui a, dans Germinal, l’aspect transgénérationnel. 31. Universalité. Internationale. Le droit naturel est une sorte d’universalité opposée à l’arbitraire du législateur, et à la diversité des coutumes locales61. Cette universalité apparaît clairement dans le roman à travers l’institution de l’Internationale, notamment. Une institution qui célèbre les valeurs communes des ouvriers dans toute l’Europe et le monde : « Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s’unissant », pour les mêmes valeurs, celles de « justice » et d’« humanité ». 32. L’immuabilité. La transgénérationnelle. Quant au caractère immuable62, il est parfaitement incarné dans Germinal à travers l’association de deux personnages, celle de Bonnemort et d’Étienne : le combat pour la justice est transgénérationnel. Par exemple, dans une formule énoncée par Étienne, Bonnemort reconnaît « le cri ancien de ralliement, le rendez-vous où les mineurs de jadis allaient comploter leur résistance aux soldats du roi ». En un mot, le combat pour la justice et l’égalité préexiste au soulèvement mené par Étienne. De même, la fin du roman annonce que ce combat se poursuivra, et que de celui-ci germera une Nation plus juste. 33. Un peu en complément de ce qui précède, il convient d’ajouter que cette immuabilité favorise ce que l’on nomme dans la pensée complexe la boucle rétroactive63. Le droit positif s’alimente de la conscience de justice qui glisse entre les époques. Et comment s’y prend-il ? La conscience intemporelle de justice donne lieu, chaque fois qu’elle s’exprime, à des soulèvements entraînant un désordre qui suscite immédiatement la réaction brutale de l’autorité de droit positif pour rétablir l’ordre. Ainsi, le début s’alimente de la fin de la boucle. De même, la fin devient le début : dans le roman, la reprise du travail dans les mines après les larmes et le sang versés aboutit à la situation d’ordre initiale, c’est-à-dire un désir de justice immuable heurté par un droit positif accablant.

IV – Limites de l’idéalisme dans Germinal et abandon progressif du droit naturel jusqu’au XXI e siècle 34. Évolution entre l’époque de Germinal et nos jours. Prenons l’exemple d’un enseignement de Domat, l’un des inspirateurs du Code civil des Français de 1804, dans une faculté de droit française au XIXe siècle : « Il semble que rien ne devrait être plus connu des hommes que les premiers principes des lois qui règlent, et la conduite de chacun en particulier, et l’ordre de la société qu’ils forment ensemble ; et que ceux mêmes qui n’ont pas les lumières de la religion (…) devraient au moins les reconnaître en eux-mêmes, puisqu’ils sont gravés dans le fond de notre naturel »64. Cet enseignement du droit a été délaissé aujourd’hui. Germinal contient les traces d’explications de cet abandon progressif. 35. Le caractère vague ? L’un des grands reproches que la doctrine fait à l’encontre du droit naturel, religieux notamment, et ce depuis l’époque moderne, réside dans le fait que celui-ci est souvent vague, au risque de paraître peu sérieux et peu scientifique65. À tel point qu’un auteur avait qualifié ce droit de « flou et inachevé »66. Le roman de Zola fait une présentation peu élogieuse du droit naturel. Par exemple, lorsque Maheu tente de le faire revenir à la réalité sur leur condition misérable, l’abbé Ravier répond : « Venez dimanche à la messe (…) Dieu pourvoira à tout ! ». Ce caractère vague et idéalisé de la réalité brouille les frontières du droit naturel. À quel moment bascule-t-on, par exemple, de l’obéissance au droit naturel à celle de l’impulsion naturelle ? Il n’y a pas toujours une véritable alarme qui signale cette frontière. En tout état de cause, lorsqu’il franchit la limite floue qui le sépare de la pulsion naturelle, le droit naturel bascule dans autre chose que ce qui est du droit. Nous en voulons pour preuve l’évolution de la « droiture » du héros du roman : « Jusque-là, [Étienne] n’avait eu que la révolte de l’instinct, au milieu de la sourde fermentation des camarades. Toutes sortes de questions confuses se posaient à lui : pourquoi la misère des uns ? pourquoi la richesse des autres ? pourquoi ceux-ci sous le talon de ceux-là, sans l’espoir de jamais prendre leur place ? » « Est-ce que tous les citoyens n’étaient pas égaux depuis la Révolution ? » Ensuite, on assiste à un véritable basculement conduisant les contestations de justice naturelle vers une révolte sanglante, sans que nous puissions tracer avec l’exactitude du chirurgien l’instant de réalisation de ce basculement : « Ce furent des satisfactions d’amour-propre délicieuses, [Étienne] se grisa de ces premières jouissances de la popularité : être à la tête des autres, commander, lui si jeune et qui la veille encore était un manœuvre, l’emplissait d’orgueil (…) ». La ligne de démarcation entre l’expression du droit naturel et celle de la pulsion naturelle est mince dans Germinal. Ce que nous constatons aujourd’hui encore dans la connaissance du droit naturel. 36. Le caractère vague d’hier et d’aujourd’hui. Aujourd’hui, la doctrine s’accorde à dire que « la plus grande incertitude règne sur le contenu du droit naturel »67, un contenu « trop dense et trop immuable »68, « inexact »69, avec des doctrines « à la fois irréalistes (…) et trop absolues »70 ; il s’agit d’un phénomène « à contenu variable »71, quelquefois traité comme une « abstraction »72, à tel point que les partisans du droit naturel sont parfois qualifiés de « doux rêveurs »73. Le droit naturel est d’autant plus vague que son existence et sa normativité sont parfois remises en cause. C’est ainsi que dans ce roman du XIXe siècle, la Maheude déclare, à propos de la justice : « On se monte la tête, on souffre tellement de ce qui existe, qu’on demande ce qui n’existe pas [la justice naturelle] ». Face au doute qui pèse sur la matérialité même du droit naturel, que l’on ne s’étonne pas que, dans l’enseignement du droit au XIXe siècle, le cours de droit naturel fût parfois assimilé à celui de philosophie du droit74.