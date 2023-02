Le mouvement normatif émergeant autour d’une culture de l’intégrité scientifique

Le monde de la science connaît des mutations inédites, probablement dues aux divulgations croissantes d’affaires de méconduites scientifiques. Jusqu’alors, le droit souple était principalement mobilisé pour porter l’intégrité scientifique en tant que valeur clé du monde de la recherche. Néanmoins, si son institutionnalisation a débuté depuis plus d’une dizaine d’années, sa juridicisation – dans le droit dur – n’en est qu’à ses balbutiements. C’est avec la loi de programmation de la recherche 2021-2030, adoptée dans un contexte de sortie de crise pandémique, qu’un mouvement normatif commence sous l’invocation de l’intégrité scientifique à observer.

Jamais l’intégrité scientifique n’aura autant été au cœur des préoccupations, à la mesure des extraordinaires évolutions du champ des possibles chez l’Homme. Pourtant, cela fait maintenant 44 ans que l’exigence de l’intégrité des chercheurs a été inscrite dans une recommandation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant « la condition des chercheurs scientifiques ». Cette recommandation de 1974 est un instrument régulatoire important qui non seulement ancre les objectifs et les systèmes de valeurs par lesquels la science fonctionne, mais souligne également que ceux-ci doivent être soutenus et protégés pour que la science se développe. Le 13 novembre 2017, l’UNESCO a adopté une nouvelle recommandation se substituant à celle de 1974 et élargissant considérablement le champ d’application de l’ancien texte. Elle ajoute, notamment, une procédure de suivi quadriennale1. En réalité, jusqu’aux années récentes, ces recommandations étaient tombées dans l’oubli, ne mobilisant ni les organismes scientifiques ni les chercheurs eux-mêmes, « comme si l’on pensait que cela allait de soi ! »2.

Pour comprendre ce qu’est l’intégrité scientifique, le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche, élaboré en 2011 et révisé en 2018, s’appuie sur quatre principes : « 1) Fiabilité pour assurer la qualité de la recherche, reflétée par la conception, la méthodologie, l’analyse et l’utilisation des ressources. 2) Honnêteté dans l’élaboration, la réalisation, l’examen par les pairs, la production de publications et la communication de la recherche de façon transparente, équitable, complète et impartiale. 3) Respect des collègues, des participants à la recherche, de la société, des écosystèmes, du patrimoine culturel et de l’environnement. 4) Responsabilité des institutions dans la gestion et l’organisation de la recherche dans tous ses aspects, i.e. de l’idée à la publication, la formation, la supervision et son mentorat, ses impacts sociétaux. » Parallèlement, en 2016 en France, un rapport remis au secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche par Pierre Corvol3, membre de l’Académie des sciences, fut à l’origine de nombreuses évolutions et prises de conscience dans le monde de la recherche. Le rapport proposait, pour la première fois, une définition de l’intégrité scientifique : « L’intégrité scientifique est la conduite intègre et honnête qui doit présider à toute recherche. Consubstantielle de toute activité de recherche, c’est sur elle que reposent le savoir et la connaissance ». Ces deux textes relatifs à l’intégrité scientifique semblent converger vers les valeurs communes de l’honnêteté et de la rigueur.

Il convient néanmoins de distinguer l’intégrité scientifique, c’est-à-dire les règles qui gouvernent la pratique de la recherche, de l’éthique de la recherche qui « aborde de façon plus large les grandes questions que posent les progrès de la science et leurs répercussions sociétales »4. C’est bien sur l’intégrité scientifique que reposent le savoir et la connaissance. Quant à la déontologie, elle cherche à définir le bon comportement dans l’ensemble de l’exercice professionnel, et se distingue encore de l’intégrité scientifique qui concerne « les démarches suivies pour mener, apprécier, valider et exploiter les travaux de recherche »5.

Ceci étant dit, le souci du respect de l’intégrité scientifique semble de plus en plus présent dans les esprits. Cette prise de conscience peut tenir à trois phénomènes : l’amplification, par les médias, des cas de tricherie ou de fraude ; l’apparition de nouveaux médias comme RetractionWatch dont l’objectif est d’analyser les rétractations d’articles scientifiques et PubPeer, une plateforme de signalements ; ou l’augmentation constante du nombre de chercheurs conduisant conséquemment à un accroissement proportionnel de cas de fraude.

Ainsi, le monde de la connaissance, qui se modifie chaque jour, et l’attention accrue portée aux exigences en matière de risques de fraude conduisent à reconnaître que la science ne peut échapper à un encadrement normatif. Les chercheurs sont toujours plus invités à respecter des règles comportementales dans la conduite de leur recherche. Ce besoin de normativité, souvent exprimé par la communauté scientifique, invite à questionner les lacunes du droit dans le domaine de la recherche scientifique. Si des moyens existent, leur qualité semble faire défaut face aux mutations que connaît aujourd’hui le monde de la science. Pourtant, la notion d’intégrité scientifique, comme évoquée supra, n’est pas nouvelle en ce sens qu’elle est déjà culturellement institutionnalisée (I). Cette prise de conscience institutionnelle s’est essentiellement manifestée par la publication de nombreux rapports proposant des recommandations très peu suivies par les instances politiques. Si l’intégrité scientifique préoccupe depuis déjà quelques années, et a connu un regain d’intérêt certain en 2016 à la suite du rapport du professeur Pierre Corvol, la réponse normative à la crise est récente, notamment due à la publication d’affaires de méconduites scientifiques. La loi de programmation de la recherche 2021-20306 pourrait ainsi constituer les balbutiements d’un mouvement normatif placé sous l’invocation de l’intégrité scientifique (II).

I – L’institutionnalisation d’une culture de l’intégrité scientifique L’institutionnalisation de l’intégrité scientifique est en cours de déploiement depuis une dizaine d’années. Son analyse nécessite de questionner les fondements de l’intégrité scientifique qui se positionne aujourd’hui comme la vertu clé du monde de la recherche (A). En effet, l’intégrité scientifique, si elle impose des limites à la liberté de la recherche telle que reconnue par le Conseil constitutionnel, ne doit pas l’entraver mais bien garantir son respect (B). A – L’intégrité scientifique comme vertu clé du monde de la recherche Si, en tant qu’elle est scientifique, l’intégrité est propre à la science, en réalité l’intégrité est une notion et même une vertu qui dépasse la science et doit s’appliquer en tout domaine. Mais les autorités ont jugé nécessaire de spécifier les rapports entre science et intégrité en liant étroitement les deux expressions. La raison en est le lien qui, en amont, unit science et vérité. « La vocation de la science, écrit Raymond Aron, est inconditionnellement la vérité »7. Or, « la recherche de la vérité implique le respect de règles éthiques élémentaires, faciles à formuler, malaisées à respecter »8. La difficulté s’explique par les tentations auxquelles sont soumis les chercheurs : celle de la concurrence, qui pousse à être en tête de la conquête scientifique, avec le prestige, le statut et les récompenses qui en résultent ; celle de la finance, avec la rémunération que produisent les brevets attachés à des découvertes et l’association à des entreprises qui les exploitent. Pour ne pas y succomber, l’exigence de l’intégrité scientifique est désormais mise au premier plan : la conférence mondiale sur l’intégrité de la recherche s’est tenue en dernier lieu à Cape Town du 29 mai au 1er juin 2022 ; l’Office français de l’intégrité scientifique (OFIS) a organisé à Paris un colloque le 9 juin 2022 sur le thème « Prise de parole des chercheuses et des chercheurs dans l’espace public : quels nouveaux enjeux pour l’intégrité scientifique ? » ; le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut d’histoire du droit ont organisé un colloque interdisciplinaire à l’université Paris II Panthéon-Assas les 12 et 13 mars 2019 intitulé « L’intégrité scientifique à l’aune du droit » ; plus récemment, un atelier de recherche sur le thème « Intégrité scientifique : déviance et compliance » a été organisé à l’université de Paris Nanterre les 13 et 14 octobre 2022 dans le cadre du programme CRISP (Addressing the Challenge of Research Integrity in Scientific Practices) financé par l’Agence nationale de la recherche. Si le sujet est éminemment d’actualité, revenir sur la nature de l’intégrité scientifique nous semble utile pour percevoir les enjeux de son institutionnalisation. La nature de l’intégrité scientifique a notamment, et de manière non exhaustive, été décrite – ou imaginée – par Robert K. Merton, aujourd’hui reconnu comme l’un des pères de la sociologie des sciences. Dans un court article publié en 1942, d’abord intitulé « Une note sur la science et la démocratie » puis « La structure normative de la science »9, l’auteur formule l’Ethos de la Science (forgée à partir de Weber et de William Sumner). L’ethos désigne « un complexe de valeurs, de présuppositions, de croyances, de coutumes, de normes teintées d’affectivité, supposé “contraindre” l’action de l’homme de science »10. Il s’agit donc de l’ensemble des valeurs et des normes qui relient entre eux les hommes de science. Bien que non explicitement codifié, cet ethos s’apparente néanmoins à une armature normative structurant la communauté scientifique et dont les valeurs sont largement admises et tacitement intégrées par les scientifiques. L’auteur définit quatre normes11, rassemblées par Merton sous l’acronyme CUDOS pour communism, universalism, disinterestedness et organized skepticism. Le communisme, également entendu dans le sens de collectivisme, conduit à considérer les connaissances comme un patrimoine d’usage partagé – et à partager –, un bien commun accessible à tous. Le scientifique, par ses recherches, alimente et enrichi cet héritage de commons, « en échange de quoi il est reconnu par ses pairs, au sein de ce qu’on commencera à appeler à partir des années 1950 la “communauté scientifique” »12. L’universalisme souligne le caractère impersonnel de la science. « Parce que la science est impersonnelle, les attributs de la personne des scientifiques ne doivent pas entrer en ligne de compte »13. Il s’agit, avec l’universalisme, de prescrire des critères objectifs et préétablis pour évaluer la valeur de vérité des recherches scientifiques. Louis Pasteur affirmait en ce sens que « le savant a une patrie, la science n’en a pas »14. Le désintéressement renvoie à un système de « contrôle institutionnalisé des intérêts personnels pour le compte exclusif de la science »15. Le scientifique n’a pas de clientèle ou de fonds de commerce. Il ne se soumet qu’à l’appréciation de ses pairs et c’est cela même qui vient renforcer « l’éthique de l’intégrité » des chercheurs. La quatrième et dernière valeur théorisée par Merton est le scepticisme organisé. Il s’agit d’appliquer des critères logiques et méthodologiques dans l’étude des faits scientifiques en gardant sa critique rationnelle. Le maintien de l’esprit critique permet au scientifique d’écarter toute forme de dogmatisme, de préjugés ou de croyances. Ainsi pensées, les quatre composantes, descriptives autant que prescriptives, de l’Ethos de la Science – qui seront portées à six dans une présentation ultérieure16 – proposent les premiers jalons d’une régulation de l’activité scientifique. Cependant, cette analyse de Merton ne revendique pas une complétude17. « Que ces valeurs aient pu être formulées ailleurs et autrement ; qu’elles ne soient pas immuables, mais contingentes ; que les pratiques des scientifiques s’en éloignent de plus en plus aujourd’hui, n’est pas, en définitive, déterminant. Ce qui importe, c’est que les membres de la communauté scientifique adhèrent à des valeurs fondamentales et soient à même d’en assurer le respect »18. Il semble à ce stade important d’évoquer également ce qu’il est convenu d’appeler « la zone grise » de l’intégrité scientifique. Elle se trouve aux côtés des principaux manquements à l’intégrité scientifique qui sont la fabrication et la falsification de données, et le plagiat. La « zone grise » concerne les « petits manquements », également appelés « pratiques discutables – ou douteuses – de recherche ». Selon le rapport Corvol de 2016, la zone grise de l’intégrité scientifique est constituée de l’embellissement des données, de l’omission ou de la sélection des résultats, de l’émiettement des publications, de l’utilisation incorrecte des tests statistiques, d’une sélection biaisée de citations ou encore de la non-conservation des données ou de leur utilisation sélective. A priori, cette dérive – ou face cachée de l’iceberg – serait fréquente, et quoique moins grave que la fraude caractérisée, elle entache concrètement les résultats de la recherche. Dès lors, l’institutionnalisation de l’intégrité scientifique a pour vocation première d’en garantir le respect. En ce sens, le monde scientifique a été doté d’organes spécialement chargés de veiller à l’intégrité scientifique. L’UNESCO, qui avait adopté le 21 novembre 1974 une recommandation sur la recherche scientifique, a créé en 1998 une commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et technologiques. L’Union européenne l’avait précédée en 1997 par la création, auprès de la Commission européenne, du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies. Au niveau national, le Congrès des États-Unis s’est doté en 1993 d’un comité pour l’intégrité de la recherche. En France, le CNRS a créé en 1994 son comité d’éthique ; il a été suivi de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) avec sa délégation à l’intégrité scientifique en 1999, et par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCÉRES) qui, le 26 octobre 2017, sur les préconisations du rapport Corvol, a créé l’Office français de l’intégrité scientifique (OFIS). Tous contribuent aux modalités qui permettent de garantir l’intégrité scientifique. Certaines sont informelles : elles tiennent au contrôle du milieu scientifique lui-même. D’autres modalités sont formalisées, en amont par la formation. Dans les universités, selon l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, les écoles doctorales « veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique ». Les différents comités d’éthique des organismes de recherche sont appelés à apprécier certains projets ; le cas échéant, leur approbation est même nécessaire. Plus récemment, la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique19 revient sur l’importance d’une recherche libre et intègre pour favoriser le progrès de la science et de la société. Elle est particulièrement intéressante pour le lien qu’elle établit entre libertés académiques et intégrité scientifique : « La science a une responsabilité vis-à-vis de la société ; elle se doit de communiquer des résultats de recherche clairs, transparents et compréhensibles, ainsi que d’expliquer la différence entre des opinions non-scientifiques et des résultats scientifiques vérifiables. (…) La confiance dans la science est la clé d’une société intégrative, ouverte et démocratique. Nous [ministres de la Recherche européens] reconnaissons que l’exercice de la liberté scientifique doit s’opérer dans le cadre du système d’autorégulation responsable existant dans le monde académique et les organismes de recherche »20. La liberté de la recherche ainsi réclamée et proclamée semble pouvoir être renforcée par le processus d’institutionnalisation de l’intégrité scientifique. B – L’intégrité scientifique, garante de la liberté de la recherche D’un côté, la science et les scientifiques21 réclament la liberté. Comme l’écrivait Ernest Renan, « la science vraiment digne de ce nom n’est possible… qu’à la condition de la plus parfaite autonomie »22. En ce sens, à la veille de la conférence de Rio de 1992 sur la diversité biologique, l’appel de Heidelberg (dont l’initiative n’était peut-être pas tout à fait désintéressée) mettait en garde contre toute décision qui entraverait la recherche pour des motifs non scientifiques. D’un autre côté, les textes juridiques proclament sa liberté. Par le pacte des Nations unies de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, les États « s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices ». La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclame (art. 13) : « les arts et la recherche sont libres ». Des constitutions comportent la même formule ou des formules voisines23, non celle de la France. D’ailleurs la liberté de la recherche n’est proclamée ni dans des lois propres à la recherche (par exemple celle du 18 avril 2006), ni dans le Code de la recherche. La liberté de la recherche n’est pas pour autant dénuée de tout fondement. Elle en trouve notamment dans la Constitution et, plus particulièrement, dans les différentes générations de droits et libertés qu’elle consacre. En effet, le premier fondement constitutionnel de la liberté de la recherche se trouve, d’une part, dans la liberté de conscience et d’opinion et, d’autre part, dans la liberté de communication. Ainsi, dans sa décision du 20 janvier 1984, dite Libertés universitaires, le Conseil constitutionnel ancre l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur sur la libre communication des pensées et des opinions24. Cette décision d’importance s’inscrit dans le prolongement de la décision Liberté d’enseignement du 23 novembre 1977 où le Conseil constitutionnel érige la liberté au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République25. Si cette liberté « polymorphe »26, qui peut aussi être rattachée à la liberté individuelle27, se retrouve au sein de droits dits de première génération, d’autres bases constitutionnelles sont mobilisables. Par exemple, lorsque le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il ouvre la voie à un nouveau fondement constitutionnel pour la recherche puisque « ce principe s’annonce comme un référent juridique fondamental à l’égard des avancées scientifiques et biomédicales au regard de la protection de la personne et du “vivant” »28. En outre, la liberté de la recherche peut être rattachée au principe de liberté reconnu de manière générale par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Mais celle-ci en marque aussi les limites : « La liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui ». Or la science peut avoir des conséquences nuisibles. L’histoire révèle le caractère scandaleux d’expériences effectuées dans des buts scientifiques : celles de médecins nazis sur des prisonniers ; aux États-Unis, celles du non-traitement de la syphilis sur des métayers noirs pauvres (affaire Tuskegee) ou de l’inoculation du virus de l’hépatite à des enfants handicapés mentaux (affaire Willowbrook). Les scientifiques eux-mêmes ont posé la question : même avec les progrès qu’elle peut apporter, « toute quête de la connaissance est-elle pour autant permise ? »29. La réponse est donnée par le développement récent de normes encadrant la science. Le phénomène ne lui est pas propre. Dans d’autres domaines aussi on constate la généralisation de dispositifs régissant l’exercice de certaines activités et le comportement de ceux qui l’exercent. Les codes de déontologie se multiplient, notamment dans la fonction publique30 et dans la justice31 ; le législateur renforce la rigueur imposée aux agents publics32 et aux hommes politiques33 ; des organes – déontologues, commissions de déontologie – veillent au respect des règles ainsi établies ; la compliance s’impose aux entreprises34. La science n’échappe donc pas au mouvement35. Il s’est même renforcé au cours des dernières années par l’adoption de multiples dispositifs et l’instauration de nombreux organes. Il se place sous l’invocation de l’intégrité scientifique à observer36.