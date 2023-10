Les amoureux des bains publics. Une brève histoire du droit de se baigner dans la Seine

Il y a quelques mois, l’annonce par Anne Hidalgo de l’ouverture de trois sites de baignade dans la Seine d’ici 2025 et les tribulations qui en ont résulté – des annulations d’exercices en raison de la pollution fluviale au refus de certains athlètes de prendre le risque de rejouer L’Étrange créature du lac noir – ont suscité autant la curiosité que le doute. Curieux, le Parisien aficionado de bains publics se frotte déjà les mains, espérant ainsi voir son droit au plongeon garanti à deux pas de chez lui. Plus dubitatif, le féru d’hygiène, inquiet des microbes inconnus et autres infections cutanées, se demande si, loin d’un doux rêve, la baignade dans la Seine ne relève pas plutôt du cauchemar nauséeux. Dans les deux cas, le projet soulève bien des interrogations, parmi lesquelles celles qui concernent l’arsenal juridique de l’encadrement de la baignade. S’intéresser aux raisons qui ont pu pousser les autorités parisiennes, par le passé, à réglementer ou interdire l’accès du fleuve parcourant la capitale française constitue peut-être un moyen de prolonger les plaisirs estivaux malgré l’automne qui s’installe.

Si le fleuve apparaît avant tout à l’esprit pragmatique comme un moyen utile au service de l’économie – voie de communication ou moyen d’assurer le fret – il bénéficie également d’un attrait certain pour l’espace de détente qu’il offre au premier badaud venu. Fin juillet et début septembre derniers, les sites de la mairie de Paris et de RetroNews se proposaient d’ailleurs de revenir sur l’histoire de la baignade dans la Seine1. Dans la continuité, aborder celle de sa réglementation offre l’occasion de constater l’emprise des autorités sur ce lieu ouvert au public et les impératifs liés à l’ordre public et au commerce qui s’imposent à elles, en entrant parfois en conflit avec les volontés individuelles des baigneurs. Ainsi, longtemps friands du privilège que leur offrait cette voie d’eau traversant la capitale, les Parisiens, jaloux de leur droit à la paresse fluviale, ont toujours fait montre d’un farouche désir de pouvoir disposer de la Seine pour s’adonner à de libres baignades. L’inévitable afflux urbain qui résultait de ces loisirs ne pouvait pas laisser indifférentes les autorités municipales et centrales. Au gré des politiques publiques, des conflits, parfois, et des besoins socio-économiques du temps, souvent, les pouvoirs publics ont navigué entre trois impératifs : encadrer, contractualiser et interdire.

I – Encadrer : couvrez ce baigneur que je ne saurais voir Loin de concerner uniquement l’intégrité des usagers en raison de la pollution fluviale, la Seine a aussi et surtout fait l’objet d’une réglementation particulière visant à encadrer les pratiques de ses usagers. Des questions liées à l’ordre public et aux mœurs se posent ponctuellement aux autorités. Parmi celles-ci, la moralité et la décence des baigneurs face aux promeneurs se retrouvent souvent au centre des préoccupations. Longtemps demeuré libre, l’accès à la Seine n’était que très peu contrôlé ni ne connaissait de tenue imposée pour sa fréquentation. Si bien qu’un certain nombre de baigneurs, tout confiants et pressés qu’ils étaient, mettaient plus d’ardeur à découvrir les bienfaits du bain public qu’à couvrir leurs pudeurs au regard des promeneuses et des lavandières2. Au XVIIIe siècle, une série d’ordonnances d’envergure vise ainsi à préserver les badauds du spectacle quotidien des nudités parisiennes. Par une ordonnance du 9 juin 1716, le prévôt des marchands s’efforce d’encadrer l’accès aux bains en interdisant leur mixité. Pour la délivrer du mâle impudique, le texte prohibe la baignade nue, mais il va également plus loin : le prévôt se plaint de ce que de trop nombreux « faineans, vagabonds, & gens sans aveu (…) passent la plus grande partie des jours sur le sable au bas du pont-neuf (…), où ils jouent & se promenent nuds, & se présentent en cet état aux femmes(…) ; leur tiennent des discours dissolus & contre l’honnesteté, ce qui ôte aux unes la liberté d’approcher des bains, & empêche les autres de travailler… »3. L’encadrement n’a donc pas pour seul motif la pudibonderie des autorités, mais tout aussi bien la préservation de l’intégrité des femmes dans leur usage de l’espace public. La situation ne change pourtant guère, cette législation étant finalement assez peu appliquée. En cause, un conflit d’attribution entre le lieutenant de police et le prévôt des marchands. Aussi voit-on le procureur général au Parlement de Paris, Guillaume-François Joly de Fleury, se plaindre en 1724 de « l’horrible scandale » que « celui d’un grand nombre de libertins qui se baignent nus dans Paris à la vue de tant de personnes, principalement de l’autre sexe » et d’ajouter que malgré les prétentions des agents municipaux à vouloir connaître des litiges, l’autorité du roi serait nécessaire pour faire respecter la loi et punir les naturistes indécents à ses yeux4. Aussi, la législation se durcit. Notamment, les autorités réitèrent l’interdiction de la mixité dans les établissements de bains publics, qui se multiplient dans la seconde moitié du siècle. En ce sens, une sentence de police du prévôt des marchands de la ville de Paris du 12 juin 1742 rend amendables les concessionnaires d’établissements de bains en cas de non-respect de cet impératif d’ordre public, sous peine de « trois cents livres d’amende & de confiscation de leurs bateaux & équipage »5. De même, en 1783, une ordonnance de police vient réglementer la récente pratique des bains froids, sortes de bateaux dans lesquels se trouvent une ou plusieurs baignoires percées que traverse le courant du fleuve6. Le texte oblige un cloisonnement des parties latérales des bains afin de dissimuler les baigneurs au regard du public extérieur. Il ne faut pourtant pas s’y tromper, sous l’Ancien Régime, cet encadrement s’accompagne aussi de nécessaires interdictions justifiées par l’insalubrité à certains endroits de la Seine. Le centre de Paris étant densément peuplé, alors que de nombreux habitants n’avaient pas les moyens d’aller profiter de lieux de baignades hors de la ville, plusieurs parties de la Seine, polluées des déchets du quotidien, connaissaient une fréquentation si massive qu’elle obligeait parfois les autorités à une certaine – mais souvent vaine – sévérité. Ainsi, une ordonnance du procureur du roi du 20 juillet 1699 interdit-elle la baignade sur un bras de Seine qui jouxte l’île de la Cité, de la place Maubert au Pont Neuf, en raison de l’extrême « impureté et de l’infection des eaux », sous peine de « prison, et de quatre cens livres d’amende », ainsi que de coups de fouet pour les vagabonds7. Ces interdictions ne sont encore que locales et, finalement, très peu respectées. En outre, leur recours demeure l’exception et non encore le principe. Il n’est ainsi pas le procédé privilégié par la ville pour réguler l’usage de la Seine par les particuliers. C’est davantage par le biais de la contractualisation qu’elle s’y emploie.

II – Contractualiser : un bain, des baux Conjointement à ces considérations d’ordre public, les autorités vont s’efforcer de résoudre les troubles à la morale, engendrés par les baigneurs les moins frileux et les moins pudiques, en se raccrochant à une solution bien antérieure, celle de la voie contractuelle. Déléguer l’exploitation de la baignade à un prestataire privé dans une partie délimitée de la Seine semble attesté dès la fin du XVIIe siècle. Ainsi, le 16 janvier 1688, les époux Villain se voyaient accorder, par le Bureau de Ville, un privilège d’établir des bains publics de la porte de la Conférence – actuelle Concorde – au pont Marie8. Le bail signé correspondait mutatis mutandis à une délégation de service public : établi pour 30 années, il prévoyait un loyer mensuel de 30 livres reversé à la ville de Paris. Le siècle suivant connaît un intérêt croissant pour ces établissements de bains, d’abord formés de cuves attenantes aux quais, avant de prendre le large dans de longs bateaux couverts. Cette méthode pour assurer l’exploitation de bains publics vise tant à renflouer les finances de Paris – les baux prévoyant toujours un loyer à reverser au bureau de la ville – qu’à assurer une certaine sécurité aux baigneurs. En effet, qu’il s’agisse des plongeurs à même la Seine ou de ceux, plus pudiques, qui se faisaient construire de primitifs espaces de bains dans des lieux de navigation de la rivière ou simplement dans des zones dangereuses, les accidents et noyades étaient fréquents. En outre, cette méthode de baignade bénéficie d’une certaine faveur de la part des médecins et des patients. Des bains médicinaux sont ainsi régulièrement prescrits par des médecins. Ces prescriptions peuvent toutefois aller jusqu’à prévoir, pour le malade, de s’immerger à même la rivière si ses finances ne lui permettent pas l’accès à un établissement payant, comme l’atteste l’image ci-après. Lieux de repos, de loisir et de soin, les bains publics connaissent un véritable engouement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dès 1757, un certain Poitevin développe même une affaire florissante, mais coûteuse, de bains chauds dans la Seine. Cet intérêt s’accroît après la Révolution, si bien que le XIXe siècle est véritablement celui des amoureux des bains publics. Pourtant, il est aussi celui d’un regain d’autorité sur la Seine de la part des pouvoirs publics qui, la pollution étant de plus en plus manifestement présente dans les eaux à un siècle où l’hygiénisme fait florès, voit les interdictions de bains se multiplier.