À Élancourt, un commissariat du futur… qui manque de personnel

Stands de tir virtuel, simulateur de conduite sous tension, guichets automatiques et désinfection automatique des cellules de garde à vue et visio-plaintes… Un commissariat du futur ouvrira à Élancourt en 2025.

À la place des terrains de tennis, c’est un bâtiment du futur qui sera mis à disposition en 2025 des agents et des usagers et qui rassemblera 400 policiers appartenant pour le moment aux commissariats d’Élancourt, de Trappes et de Guyancourt, trois communes de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Reconnaissance faciale, stands de tir virtuel, robot d’accueil multilingue, simulateur de conduite sous tension, guichets automatiques et désinfection automatique des cellules de garde à vue… L’antenne yvelinoise est censée devenir une référence nationale, un modèle de sécurité urbaine. Estimé à 24 millions d’euros, ce « grand commissariat du futur » de 4 400 m2 a pour principaux financeurs le département, la région et l’agglomération.

Le 18 mars dernier, les visages étaient souriants pour la pose de la première pierre du commissariat du futur à Élancourt, à deux pas du parc France Miniatures, dans les Yvelines. Gérald Darmanin et Gérard Larcher avaient retrouvé les élus locaux pour ouvrir cette nouvelle page de la sécurité en France. Selon le président du Sénat, Gérard Larcher, ces travaux sont aussi l’occasion de rattraper les retards en matière d’infrastructures policières. « Ils avaient des locaux qui étaient indignes de la symbolique de leur rôle comme défenseur de l’État de droit », a-t-il pointé.

L’agglomération yvelinoise, précurseur en matière de sécurité

Jusqu’à juin dernier, les Yvelines ont également été le théâtre d’un test de grande ampleur sur la visio-plaintes qui sera généralisé d’ici la fin de l’année : la possibilité de porter plainte par visio-conférence. Un confort pour les victimes que Jean-Michel Fourgous, président du comité d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, tient à mettre au centre des grandes avancées proposées par l’innovation. Il a vanté lors de la cérémonie l’accueil privilégié qui sera réservé à la victime dans les locaux, avec la possibilité de porter plainte via des bornes connectées, et un parcours spécifique pour les victimes “fragiles” qui seront isolées du suspect. Une politique qui peut en effet relever de la science-fiction dans certains commissariats de France. « Les attaques sur les femmes, dans les écoles, dans les transports, dans les centres commerciaux, dans les cités, tout cela crée un climat de peur croissant auquel nos moyens de réponse semblent décalés, insuffisants par rapport au danger montant que l’on perçoit et que nos administrés perçoivent. Alors faisons confiance à l’innovation », a-t-il formulé pour saluer un « beau projet qui aspire à devenir un modèle d’innovation en France ».

Le ministre de l’Intérieur de l’époque avait, quant à lui, profité de l’occasion pour rappeler combien la course à la technologie est devenue capitale pour lutter efficacement contre la délinquance et être aux devants des nouvelles criminalités, comme la cybercriminalité. Afin d’illustrer son propos, Gérald Darmanin avait cité l’outil d’intelligence artificielle « speech to text » utilisé depuis peu de temps pour les auditions et qui permet de passer de 8 heures de procédure à 1 h 30.

La technologie peut-elle vraiment remplacer les humains ?

Pour l’agglomération, l’implantation de ce nouvel équipement est une très bonne nouvelle, dans un territoire marqué par les émeutes de 2023 entre autres. « Les attentes en matière de sécurité sont fortes. Il faut apporter des solutions concrètes pour prévenir et guérir », a expliqué Jean-Michel Fourgous à nos collègues du magazine de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si les policiers se réjouissent de cette innovation, ils modèrent aussi leur enthousiasme. Est-ce qu’un l’accueil, chargé de réorienter chaque personne en fonction de sa demande, pourra prendre en charge humainement les êtres humains ? Est-ce que la relation entre les forces de l’ordre et la population n’ont pas au contraire besoin de plus de contact ? « Tout ce que nous souhaitons, c’est du matériel adapté à la population et aux progrès technologiques. C’est très bien que nous ayons un projet du futur sur notre territoire mais il faut être à la hauteur ! », souligne Guillaume Dordet, secrétaire zonal Alliance Police 78. « Nos administrations sont toujours les dernières, nous sommes en retard par rapport aux délinquants, questions nouvelles technologies. Si l’on se base sur ce qui se fait au niveau international, c’est criant. Il y a un manque de moyens, pas de volonté ». L’agent qui travaille à Élancourt, souligne combien le changement est bien accueilli par ses collègues, les locaux du commissariat actuel étant « vétustes », selon lui. « Avec ces nouveaux équipements, nous serons enviés par d’autres services et d’autres départements, ce qui va changer ! Mais je reste très méfiant sur la fiabilité des nouvelles technologies. Par exemple, les cartes pour accéder aux services. Je pense que cela fonctionnera très bien au départ, mais je crains que par manque de budget nous ne puissions profiter du service après-vente ».

Le représentant syndical regrette également que la construction de ce nouvel établissement ne soit pas l’occasion de revoir les effectifs à la hausse : « il y a dix ans, nous avons eu une mutualisation des services entre les trois commissariats de Trappes, Guyancourt et Élancourt. Nous avons beaucoup perdu en efficacité sur la voie publique. On nous a promis des sorties d’école – ce qui est déjà bien – mais cela fait des années que nous luttons pour obtenir de nouveaux fonctionnaires, qui arrivent au compte-gouttes ». Selon lui, le recrutement d’une dizaine de fonctionnaires permettrait aux services de fonctionner à un niveau satisfaisant, sans que l’investigation croule sous les dossiers et que les victimes attendent indéfiniment l’avancement de leurs affaires. « Sans dire « c’était mieux avant », il devient urgent de rétablir un vrai contact avec la population », estime-t-il et ce sont des hommes – pas des machines – qui permettront cela…