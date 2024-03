« Fabriqué en Val-de-Marne » : les entreprises ambassadrices du territoire

Avec plus d’une vingtaine d’entreprises nouvellement nommées sous le label « Fabriqué en Val-de-Marne » en novembre dernier, la CCI et la CMA du Val-de-Marne espèrent valoriser les savoir-faire locaux et participer à l’attractivité du département.

« Je souhaite que le Val-de-Marne devienne le premier territoire d’industrie, d’économie et de développement. Nous n’avons pas beaucoup de foncier mais nous avons de la qualité », déclarait ainsi Sally Benacer, vice-présidente de la CCI du Val-de-Marne, le 21 novembre 2023. Géraldine Frobert, directrice de la Chambre de commerce et d’industrie départementale, résumait alors le but de ce « label » : « Faire parler du Val-de-Marne au travers de ce qui fait sa richesse. » Ce nouvel élan de marketing répond à une image que l’on se fait du Val-de-Marne parfois éloignée de la réalité ; un territoire souvent perçu comme davantage résidentiel. De son côté, la CMA ne voulait « ni d’un label supplémentaire, ni d’un annuaire non qualifié », d’après les mots de son directeur, David Rizzoli, cité dans le journal local 94.citoyens en 2022. « L’attractivité, ça ne se décrète pas, ça se construit. Il faut commencer par la communication et que les entreprises s’engagent dans cette démarche. Pour moi, c’est d’accord : je serai au côté de la CCI. Le Val-de-Marne m’a servi, donc je le servirai », ajoutait Stéphane Layani, P.-D.G. du marché de Rungis lors d’une présentation.

À l’origine de ce projet, un échange entre Olivier Shiller, patron de l’ETI Septdodont, ambassadeur de l’Ontario, et la CCI du Val-de-Marne. Avec un aéroport, des voies fluviales et un tissu dynamique de PEM et ETI, pourquoi ne pas les valoriser ? En signant la charge et en s’engageant à promouvoir le Val-de-Marne, les vingt-six entreprises sont donc devenues des « ambassadrices », représentant divers secteurs comme l’agroalimentaire, la signalisation ou encore l’horticulture. « Nous voulons montrer ce qu’on est capable de faire de l’industrie », confiait Philippe Écran, président de Repex Floor à Bonneuil-sur-Marne au journal Les Échos. À ses côtés, citons par exemple, Ambiance lumière, fabricant de luminaires à Alfortville, Arhas International, chapelier à Champigny-sur-Marne ou bien Giffard, menuiserie à Orly.

Ce sont plusieurs dizaines de milliers d’établissements industriels et d’entreprises artisanales, mais aussi quelques grands groupes, des sites productifs et des filières thématiques qui constituent la force du département. Les premiers chefs et cheffes d’entreprises sélectionnés ont été choisis pour leur ancrage mais aussi leur implication en matière de responsabilité sociétale (RSE), de recrutement local et de qualité de vie au travail des employés, comme l’a rappelé Sally Bennacer. Comptait également leur implication et leur contribution auprès de l’écosystème entrepreneurial local via des organisations professionnelles ou encore des clubs d’entreprises. En bref, ces personnes doivent pouvoir être des leaders et leadeuses d’opinion et pouvoir faire du lobbying en faveur de leur territoire.

Un premier comité de sélection piloté par les deux chambres et leurs partenaires a eu la charge de les identifier. À partir de ce nouveau réseau d’ambassadeurs et ambassadrices, des rencontres régulières seront organisées pour favoriser l’emploi productif local.

De nouvelles signatures sont attendues l’année prochaine, avec un objectif à 50 ambassadeurs et ambassadrices. Une « grande soirée de l’attractivité » est prévue à cette occasion. D’autres événements vont permettre de mettre à l’honneur le « Fabriqué en Val-de-Marne », comme la Semaine de l’industrie, la prochaine édition du MIF Expo et l’organisation d’une première édition du salon Effervescence en Val-de-Marne, qui se tiendra au Palais des sports de Créteil.

« Fabriqué en Val-de-Marne » vient enfin s’ajouter à d’autres labels déjà mis en place dans la région, à l’instar du « Fabriqué à Saint-Maur-des-Fossés » lancé en 2018 ou encore « Fabriqué à Champigny » en 2021. Des initiatives saluées par les membres, constatant une aide pour la communication, la mise en réseau, le partage d’expérience et de l’entraide, et une prise de conscience de la part des habitants de l’importance du local.