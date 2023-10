La Nuit du droit dans les Yvelines : 3 événements à ne pas manquer !

Depuis 2018, chaque 4 octobre célèbre à la fois la Constitution – soixante-cinq ans cette année – mais aussi le droit dans son ensemble. Sur tout le territoire national, des événements sont organisés pour mieux faire connaître cette discipline et ses acteurs et actrices. Toutes ces personnes qui créent, enseignent ou encore appliquent le droit. Dans les Yvelines, trois villes ont prévu une programmation riche et gratuite.

« Patrimoine, droit et justice » à Versailles

La cour administrative d’appel, le tribunal administratif, la cour d’appel, le tribunal judiciaire, la faculté de droit de l’UVSQ-Paris-Saclay et le Barreau de Versailles organisent une soirée thématique de 18 heures à 20 h 30 intitulée : « Patrimoine, droit et justice ». Cette soirée aura lieu dans les locaux de la cour administrative d’appel, sur l’esplanade du Grand Siècle à Versailles. Une inscription préalable en ligne jusqu’au 2 octobre 18 heures est recommandée.

Après un mot d’accueil des présidents de la cour administrative d’appel et du tribunal administratif, une lecture de grands textes de référence de Mérimée ou de Victor Hugo sera proposée par les étudiants de l’UVSQ. Suivra un exposé introductif de Maryvonne de Saint-Pulgent, présidente de section au Conseil d’État, ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture, présidente du comité d’histoire du ministère de la Culture.

Deux tables rondes ont été préparées autour de la thématique. La première, s’interrogera sur le droit du patrimoine et l’action publique : « Contrainte ou levier ? » Isabelle Dely, première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles évoquera le rôle de la Fondation du Patrimoine tandis que seront également abordés celui de l’Architecte des Bâtiments de France, mais aussi la gestion d’un grand établissement culturel de niveau international avec l’exemple du Château de Versailles. La deuxième table ronde abordera la protection du patrimoine devant le juge. Il y sera question de l’avocat et la défense des intérêts privés, mais aussi de l’expérience du juge judiciaire et de celle du juge administratif. L’exemple de la querelle autour de la statue Le Baiser de Brancusi au cimetière de Montparnasse y sera par exemple discutée. Le tout se terminera par un cocktail.

Jusqu’à la Garde à Verneuil-sur-Seine

Au sein de l’espace Maurice-Béjart, situé sur le boulevard André Malraux à Verneuil-sur-Seine, une soirée-conférence ciné débat est prévue de 20 heures à 22 h 30. La mairie vous invite à la projection du film Jusqu’à la Garde de Xavier Legrand, avec Léa Drucker, Denis Ménochet et Thomas Gioria. L’histoire suit un divorce, sur fond de violences conjugales, pour lequel le juge accorde une garde partagée.

La discussion sera animée par deux avocates du barreau de Versailles, Me Sophie Laumonier et Me Corinna Kerfant. Sophie Laumonier est avocate au barreau de Versailles depuis plus de 30 ans et ancienne membre du Conseil de l’ordre, intervenant principalement en droit de la famille et en droit pénal, notamment au soutien des droits des victimes. Corinna Kerfant est avocate depuis 28 ans principalement dans le domaine du droit de la famille, elle intervient dans la défense des salariés ou des petites entreprises et la négociation de rupture de contrats en droit du travail.

Je verrai toujours vos visages aux Mureaux

Au cinéma Frédéric-Dard, rue Paul Doumer aux Mureaux, ce sont la Maison de la Justice et du Droit du Val-de-Seine et le service pénitentiaire des Yvelines qui vous convient à une soirée ciné-débat sur le thème de la justice restaurative, de 20 h 15 à 23 heures.

Le film, Je verrai toujours vos visages, sorti en 2023, a été réalisé par Jeanne Herry. Il montre les rencontres entre personnes condamnées et leurs victimes, mais aussi la préparation de ces rendez-vous. On suit alors l’évolution de quatre victimes et leurs émotions parfois contradictoires. Au casting, on retrouve Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti ou encore Élodie Bouchez.

Les mesures de justice restaurative sont proposées en France depuis 2014 aux victimes de vols, viols et aux auteurs d’infractions. La justice restaurative « consiste à faire dialoguer, avec l’aide d’un médiateur neutre et formé, une victime, l’auteur d’une infraction ou toute personne concernée. Elle vise la reconstruction de la victime, la responsabilisation de l’auteur de l’infraction et sa réintégration dans la société », précise le site du ministère de la Justice.

La conférence-débat aura lieu en présence de conseillers pénitentiaire d’insertion et de probation et de membres de la société civile ayant participé aux mesures.