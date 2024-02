Quand la politique municipale joue à Cupidon

En cette période de Saint-Valentin, on oublie parfois que les municipalités ont aussi une responsabilité dans le travail de Cupidon. À ce jeu-là, deux cités franciliennes, Asnières (92) et Viroflay (78) semblent tirer leur épingle du jeu, lauréates en novembre dernier de la deuxième édition du Prix des couples.

L’amour a besoin de nombreux acteurs pour être durable, voilà pourquoi l’association l’Alliance pour l’Amour Durable a lancé en 2022, le Prix des couples 2023, en collaboration avec le Fonds du bien commun et le Réseau Entreprendre. Le prix valorise les initiatives novatrices qui s’engagent à renforcer le couple. « Si l’économie de la rencontre est florissante, offrant pléthore d’opportunités pour se rencontrer. Et si celle de la séparation s’est structurée autour de l’explosion des ruptures, c’est désormais à l’économie de l’entretien de l’amour de se développer », résume le président de l’Alliance pour l’Amour Durable, Stanislas de Quercize, ancien P.-D.G. de Cartier International et père de quatre fils.

En novembre dernier, l’Alliance pour l’Amour Durable a ainsi récompensé cinq start-up : WeBloom (qui propose des parcours pour que les couples se comprennent mieux), PlaceDuCouple (un catalogue d’activités, de conseils et d’outils), 2 minutes de bonheur ! (une appli conversationnelle, de podcasts), Coopleo.care (une plateforme de mise en relation entre les couples et les professionnels de la vie de couple certifiés) et Oh my love (une appli ludique à destination des couples). Trois associations ont également été saluées : M’toncouple, Fondacio et Parcours Duo, proposant toutes trois des dispositifs visant à prévenir les ruptures amoureuses. Au même titre que ses professionnels de l’amour, deux équipes municipales franciliennes ont été saluées pour leur travail auprès des couples, qu’il s’agisse de l’accueil des fiancés, couples et familles dans la commune, ou dans l’accompagnement des couples en crise.

À Asnières, une soirée des mariés pour la Saint Valentin

Dans les Hauts-de-Seine, Asnières a été saluée pour ses actions menées depuis 2015 pour l’accompagnement des couples en préparation aux mariages civils avec l’association Cap Mariage. Un programme ambitieux avec réunion d’information collective à la mairie pour « découvrir les valeurs et les richesses des articles du Code civil, comprendre les différents régimes de mariage pour faire de ce grand jour un moment unique », précise le site de la mairie. Après cette réunion, une conférence est proposée aux couples sur le thème : « prendre soin de son couple et construire dans la durée ». Un cycle qui a attiré près de 400 couples en 2022 (soit 15 % des mariages annuels) et qui se termine par une « soirée des mariés », organisée chaque année avant la Saint Valentin. La création d’un point écoute famille avec une conseillère conjugale et la mise en place pour les couples qui en ont besoin de séances de médiation familiale a également retenu l’attention du jury (d’une cinquantaine de séances de deux heures par an), speed dating de la petite enfance, ateliers parents/enfants complètent ce programme pour que les couples survivent à l’arrivée tonitruante des enfants. « Les politiques de tous bords ont pris conscience de l’importance de la cellule familiale et les chiffres parlent d’eux-mêmes puisqu’une famille monoparentale sur trois vit sous le seuil de pauvreté », a souligné Caroline Carmantrand, maire adjointe à la famille d’Asnières, auprès de nos confères du Parisien qui plaide pour « des politiques publiques en amont, pour faire en sorte que les familles qui rencontrent des difficultés soient mieux accompagnées ».

À Viroflay, on prend soin des couples pour limiter la crise des logements

La commune de Viroflay, dans les Yvelines, a également été saluée. Depuis 2017, un véritable plan d’action a été mis en place pour que les couples gardent leurs valises, ensemble, dans les rues charmantes de la ville de 15 000 habitants. Consultations gratuites d’une conseillère conjugale et familiale, réunions collectives avec l’association Cap Mariage et un notaire local, entretien préalable à la cérémonie entre le couple et l’élu qui officie, invitations à un spectacle sur le couple, ateliers ludiques. En 2023, la commune s’est armée d’un nouvel outil: Heureux à deux ! La ville propose une soirée ludique intitulée : » Soirée des amoureux : dix émotions positives pour notre couple », une conférence interactive animée par Florence Peltier, conseillère conjugale et familiale, créatrice de jeux pédagogiques et auteur du livre Donnez du bonheur à votre couple (Interéditions 2019) : « Venez expérimenter en couple les dix émotions positives à mettre en pratique facilement pour améliorer le bien-être de votre couple. Laissez-vous surprendre, amusez-vous et partagez un temps convivial autour d’un buffet », invite le site de la mairie. Mais ne nous y trompons pas : la démarche de la commune est bel et bien sociale. À Viroflay, la moitié des demandes de logements sociaux reçues par la mairie concernent des familles monoparentales et la mairie n’arrive plus à faire face. « Pour les familles monoparentales, un foyer c’est deux logements », a expliqué à BFMTV, Laure Cottin, élue en charge des affaires familiales et sociales. « L’idée, ce n’est pas que les couples restent ensemble pour rester ensemble », nuance-t-elle. « L’idée c’est qu’ils restent ensemble car ils ont envie de travailler leur relation, d’être heureux, et donc de rester dans le même foyer. » Gageons que cette année la Saint Valentin connaitra un véritable succès dans ces deux communes…