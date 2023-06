Du formalisme attendu de l’administration dans l’exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale

En droit privé du contrat, l’article 1224 du Code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». En tant que procédure, la résolution unilatérale existe en droit privé1 et diverses circonstances peuvent la justifier2. À cet effet, le contrat de droit privé comporte fréquemment des clauses de dédit ou de résiliation tandis que la réglementation applicable à certains contrats prévoit des facultés de résiliation unilatérale3. En droit administratif, l’administrativité du contrat lui confère une dimension singulière. Dans son ouvrage Théorie générale des contrats de l’administration, Gaston Jèze définit d’ailleurs le pouvoir de résiliation unilatérale comme étant une « règle de la théorie des contrats administratifs » pour démontrer ensuite que cette prérogative fait partie des « règles générales inhérentes aux contrats administratifs »4. Quelques années plus tard, le Conseil d’État confirme cette conception lorsqu’il qualifie le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de « règle applicable aux contrats administratifs » dans la décision du 2 mai 19585, puis de « règle générale applicable aux contrats administratifs »6 avec l’arrêt Sté TV6 du 2 février 19877.

La spécificité de la résiliation en droit administratif du contrat, qu’elle soit prononcée pour motif d’intérêt général ou pour faute, ne réside pas tant dans l’unilatéralisme qui la définit que dans le fait que le recours à un tel procédé d’extinction des obligations existe en l’absence de tout texte explicite8 au bénéfice exclusif de l’Administration9. Certes, la résiliation peut également être ouverte à l’initiative du cocontractant de la personne publique au détour de clauses contractuelles10, tout comme le juge peut la prononcer à la demande d’un tiers11. Il n’en reste pas moins vrai que, par son exorbitance et sa constance, le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat reste « l’un des droits de l’Administration le moins contesté en notre matière ; il est une conséquence de l’idée de service public qui est à la base du contrat administratif »12.

Cela étant, parce que la notion même de « contrat » n’aurait pas de sens en droit administratif sans l’existence de garanties au profit du futur ex-cocontractant, la validité de telles procédures suppose un certain formalisme qui s’impose à l’Administration et dont le respect est assuré par l’accès au juge administratif. Prolongeant et perfectionnant son pouvoir d’injonction à l’égard de l’Administration13, le juge administratif peut ainsi statuer sur la validité de ce type de mesures à l’aune du principe de loyauté des relations contractuelles pour in fine ordonner la reprise des relations contractuelles unilatéralement rompues. Or, dans une décision n° 21MA00813 rendue le 30 janvier 2023, sur laquelle nous nous appuierons dans les développements qui suivent, la cour administrative d’appel de Marseille est revenue sur cette question.

Cette affaire nous rappelle qu’un droit dit « exorbitant », aussi établi soit-il (I), ne peut s’appliquer en méconnaissance du système normatif dans lequel il évolue. À ce titre, l’exercice du pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif s’inscrit nécessairement dans une procédure garante du respect des droits du cocontractant (II), qui peine à dissimuler la prévalence d’une volonté administrative, eût-elle été mal exprimée (III).

Spécifique par sa nature et par sa fonction, le pouvoir de résiliation en droit du contrat administratif permet de réagir au bon moment en bon gestionnaire des services public et des deniers publics 19 lorsque des contrats sont « devenus inutiles ou inadaptés » 20 . Il ne s’agit pas pour autant d’une prérogative discrétionnaire en ce que sa mise en œuvre suppose un motif légitime (intérêt général, faute, défaillance, exclusion de la commande publique…) et le respect d’une procédure, que celle-ci soit préalable, contradictoire ou simplement indemnitaire et liquidatrice.

Élément de la théorie générale du contrat administratif, le pouvoir de résiliation unilatérale n’est pas absent de la réglementation. Il suffit de mentionner les marchés publics d’assurance, pour lesquels la loi prévoit une faculté de résiliation annuelle 14 ou, plus généralement, de se référer au Code de la commande publique qui pose un principe général en son article L. 6 puis énumère les différents cas de résiliation unilatérale des marchés publics 15 et des concessions 16 . Le contrat peut également prévoir les modalités suivant lesquelles l’Administration pourra recourir à cette prérogative. Dans ce cas, le juge applique les clauses encadrant les modalités ou encore l’indemnité de résiliation 17 , sous réserve d’être régulières. Comme le souligne le Conseil d’État par un arrêt du 3 mars 2017, en cas d’« illicéité de la clause d’indemnisation du contrat, le cocontractant de la personne publique peut (…) fonder sa demande de réparation sur ces règles générales applicables aux contrats administratifs » 18 . La résiliation unilatérale est en outre prévue par les textes dits « généraux » qui ne s’appliquent au contrat que sous réserve d’y faire référence. C’est ainsi que le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) prévoit les modalités suivant lesquelles l’Administration peut résilier un marché pour faute ou encore pour motif d’intérêt général et les conséquences en termes de liquidation du marché auxquelles elle devra se conformer.

II – L’inéluctable formalisme attaché au pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif

Le formalisme de la résiliation est variable suivant le contexte dans lequel elle est prononcée. Sur ce plan, une analyse combinée de la jurisprudence et du cahier des clauses administratives générales fournit un aperçu des enjeux de la question. Le formalisme est d’abord préalable et/ou contradictoire conformément au principe de loyauté des relations contractuelles. En ce sens, lorsqu’il s’agit d’une résiliation pour motif d’intérêt général, la personne publique doit exposer un motif d’intérêt général suffisant justifiant une telle mesure. Il s’agit par exemple de l’abandon d’un projet21, la réorganisation d’un service22 ou encore de l’irrégularité d’une procédure de passation23. Tout motif ne saurait justifier un anéantissement unilatéral du contrat. De même, lorsque l’Administration entend résilier un marché pour faute, il est nécessaire que la faute soit d’une gravité suffisante pour emporter la fin de la relation contractuelle. Mais surtout, l’Administration doit d’abord – sauf clause contractuelle qui en stipule autrement ou « cas limites » prévus à l’article 50.3.1 du CCAG Travaux –, conformément à l’article 50.3.2 du CCAG Travaux, procéder par mise en demeure assortie d’un délai octroyé à l’entrepreneur pour se reprendre, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de sa notification. Par ce courrier, le maître d’ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. Ce n’est qu’à l’expiration du délai imparti que la sanction résolutoire peut être prononcée. Bien que la circonstance dans laquelle le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements exonère de mise en demeure préalable, il semble plus sûr de respecter cette procédure. En effet, il n’est pas rare qu’un entrepreneur rencontre simplement des difficultés de calendrier et demande davantage un report qu’une résiliation pure et simple ou encore que cette demande ne soit ni claire et sans équivoque – en témoigne l’emploi des termes « dénonciation », « report », « retard » et « annulation » ou simplement l’exposé de difficultés à l’oral ou par simple mail sans demande précise – ni formulée par la personne ayant pouvoir pour engager l’entreprise dans le cadre de l’exécution du marché. Le recours à la procédure écrite de mise en demeure garantit une compréhension mutuelle des enjeux de la démarche par le cocontractant et le respect du contradictoire dans le prononcé de la mesure unilatérale. À l’inverse, les autres « cas limites » susvisés excluent toute procédure contradictoire, de sorte que l’Administration peut prononcer la résiliation d’office et sans mise en demeure eu égard à l’impériosité de mettre fin aux relations contractuelles. Il s’agit par exemple d’un marché dans le cadre de l’exécution duquel le titulaire s’est livré à des actes frauduleux, a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ou a produit des renseignements et documents à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché qui se sont révélés inexacts.

Le formalisme est ensuite indemnitaire et/ou liquidateur. Il s’agit ici du fait que, d’une part, nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui, de telle façon que l’Administration doit régler ce dont elle profite et que, d’autre part, il est des cas dans lesquels une résiliation « sèche » serait contraire aux principes de justice et de loyauté contractuelle qui irriguent la matière. En ce sens, symbole d’inégalité entre les parties au contrat administratif et de l’intérêt général qui s’y développe, la résiliation unilatérale pour intérêt général n’est acceptable que grâce à l’indemnisation accordée au cocontractant, faisant de l’exercice de ce droit un droit non arbitraire. Ainsi, sauf clause en ce sens – dont la rédaction est limitée par l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir à des libéralités24, la protection des biens25 et un principe de proportionnalité26 –, le juge veille à ce que le cocontractant bénéficie d’une réparation intégrale27 des préjudices résultant de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général28. L’indemnisation constitue alors une « exécution par substitution du contrat au moyen de la reconstitution de l’équilibre financier rompu par la résiliation »29. Elle est une garantie de la sécurité économique de la relation contractuelle30. D’ailleurs, sauf stipulation contraire, le CCAG Travaux prévoit que le cocontractant a droit à une indemnité de résiliation atteignant 5 % du montant initial hors taxes du marché diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues. Le titulaire a également droit à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées, sous réserve d’en apporter la preuve. À l’inverse, une faute d’une gravité suffisante par le cocontractant de l’Administration entraîne le prononcé d’une résiliation sans indemnité, sauf à régler les prestations dont celle-ci a profité. L’article 51.1 du CCAG Travaux prévoit à cet égard le déroulé des opérations de réception préalables à l’établissement du décompte de résiliation établi à l’aune du procès-verbal dressé à cette occasion. Ce document doit faire état des prestations que l’entreprise fautive a réalisées, des matériaux approvisionnés et autres installations effectuées, déduction faite des éventuelles pénalités supportées et avances perçues.

Prendre la décision de résilier un marché public suppose une certaine rigueur. Hormis les cas où cette mesure est inévitable, l’exécution d’une telle décision s’enserre dans un formalisme qui, s’il n’est pas suivi, expose au contentieux. Le juge n’hésite en effet plus à remettre en cause une décision de résiliation unilatérale pour enjoindre à l’Administration de reprendre les relations contractuelles31, notamment lorsque le motif est illégal32. Il apprécie à cette occasion le bien-fondé et le montant de l’indemnisation lorsque celle-ci doit être allouée33. Cela étant, aussi hardie soit cette jurisprudence, les exigences relatives au principe sécurité juridique neutralisent parfois les garanties formelles dont bénéficie le cocontractant de l’Administration.