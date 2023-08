Le pouvoir d’injonction : un outil au service d’un juge administratif garant d’une légalité effective

Face à l’impact du principe d’économie de moyens sur l’effectivité du pouvoir d’injonction, l’évolution souhaitée est celle de l’abandon de ce principe au nom d’une appréhension généralisée tant des moyens de légalité externe que de légalité interne par le juge de l’excès de pouvoir (2). Le simple encadrement de ce principe par la jurisprudence Eden (1) complexifie l’effectivité de l’annulation au profit d’une démocratisation certaine du recours pour excès de pouvoir.

La jurisprudence Eden se contente de proposer un encadrement de la liberté de choix des moyens du juge de l’excès de pouvoir en présence de conclusions à fin d’injonction. En cas d’annulation sans conclusions à fin d’injonction, le principe reste celui de la liberté du juge quant au choix du moyen lui paraissant « le mieux à même de régler le litige » 39 . Encore une fois, l’effet utile de l’annulation trouve son fondement dans l’injonction. Le juge de l’injonction se rapproche ici aussi du juge de l’annulation et du plein contentieux objectif 40 . Pour que ce rapprochement soit total, le juge administratif devra faire le choix d’un abandon du principe de l’économie de moyens. En présence d’une pluralité de moyens, le juge n’aura plus la liberté de choisir un moyen de légalité externe ou interne 41 sur lequel se fonder pour vider le litige sans avoir « besoin de statuer sur les autres moyens de la requête » 42 .

La hiérarchisation des moyens traduit une ouverture du recours pour excès de pouvoir aux justiciables. La participation des requérants contribue à une appréciation affinée de l’objet du litige en favorisant le moyen le plus opérant au regard de « la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant » 38 sans réussir à vider complètement le litige.

Les efforts déployés par le Conseil d’État pour renouveler l’office du juge de l’excès de pouvoir ont pour principale limite la subsistance contestable du principe de l’économie de moyens. L’encadrement proposé par la jurisprudence Eden ne suffit pas à faire taire les contestations dirimantes développées dès le début des années 2000 35 à l’encontre de ce principe. Le juge administratif a fait le choix non moins stratégique d’une hiérarchisation garantissant l’examen prioritaire des moyens « qui seraient de nature (…) à justifier le prononcé de l’injonction demandée » 36 . Ce choix pragmatique 37 présente des points positifs incontestables tout en recueillant un certain scepticisme quant à l’effet utile de cette mesure.

2 – L’appréciation globalisée des moyens d’une décision d’annulation assortie de conclusions à fin d’injonction : garantie juridictionnelle de la légalité effective

Le cantonnement de l’économie de moyens à l’avantage de conduire à s’interroger sur la construction même des décisions de justice administrative. Le choix d’une hiérarchisation des moyens avec la jurisprudence Eden oblitère l’importance que revêt l’appréciation des moyens ou plus exactement du dispositif du jugement dans la théorie de l’appel. L’abandon de la pratique de l’économie de moyens obligerait le juge administratif à prendre en considération l’intégralité des moyens tant de légalité interne que de légalité externe. Cette problématique centrale influence l’effectivité des pouvoirs d’injonctions du juge administratif45. Ce dernier aura tendance, pour plus de facilité, à choisir un moyen de légalité externe et donc d’enjoindre sur le fondement de l’article L911-1 du Code de justice administrative. Le requérant sera considéré comme satisfait dans sa demande sans qu’un possible moyen de légalité interne ait été pris en compte. Ce « choix de confort »46 doit conduire à une transformation profonde de l’office du juge de l’annulation saisi de conclusions subsidiaires à fin d’injonction.

Plusieurs solutions sont offertes au juge administratif avec des oppositions plus ou moins dirimantes. La solution la plus aisément applicable est celle déjà citée de la création d’un article L600-4-1 du Code de l’urbanisme au sein du CJA. Le juge aurait donc l’obligation juridique de se prononcer sur tous les moyens sous peine d’une sanction d’irrégularité du jugement47.

La solution la plus opérante semble être celle d’une modification de la théorie de l’appel pour la fonder non plus sur le dispositif du jugement mais sur les différents moyens. Cette approche aurait comme contrainte de réduire l’accès au juge d’appel en augmentant la charge de travail pour les juges du fond48, mais l’avantage d’être au plus près des intérêts du requérant et de ce fait de vider complètement le litige.

Quelles que soient les solutions adoptées par le juge administratif dans les années à venir, le choix devra être celui de la prise en compte de la cause juridique du litige pour permettre de limiter l’influence de « la substance » des moyens sur l’annulation49 avant l’expiration du délai de recours contentieux.

Le pouvoir d’injonction du juge administratif tel que conçu depuis 2018-2019 ne se contente pas d’induire le rapprochement des offices du juge de l’annulation et du juge de l’exécution. Si pour certains, ce pouvoir traduit une mutation profonde de l’excès de pouvoir, pour d’autres, il est le symptôme d’une incorporation du plein contentieux dans l’excès de pouvoir et inversement50. Le pouvoir d’injonction a l’avantage de mobiliser le juge de l’annulation pour en faire un juge de l’exécution à N+1. Si le juge de l’excès de pouvoir n’a pas vocation à se transformer pleinement en un juge de pleine juridiction, le Conseil d’État ne pourra lutter indéfiniment contre un rapprochement du recours pour excès de pouvoir et du plein contentieux objectif pour les actes individuels.