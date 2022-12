Le retrait des sanctions administratives déroge au droit commun du retrait des actes administratifs et ajoute de la complexité à un régime déjà peu lisible. La disparition des sanctions administratives bénéficie en effet d’une certaine immunité, actuellement codifiée à l’article L. 243-4 du Code des relations entre le public et l’administration, qui est intimement liée au pouvoir discrétionnaire de l’administration. Il est toutefois possible de constater, notamment à travers la jurisprudence, que le régime du retrait des sanctions administratives s’organise autour d’un équilibre entre, d’une part, le fait de permettre à l’administration d’user de son pouvoir en opportunité, susceptible à l’occasion de remettre en cause des droits acquis par les tiers, et d’autre part, celui de préserver la légalité de la sanction prononcée en présence de circonstances nouvelles principalement liées à la matière pénale.

Le retrait des actes administratifs suscite régulièrement des interrogations pour qui souhaite aborder le sujet1. Parcourant un « maquis »2 ou une « fresque baroque »3 et guidée par « une jurisprudence byzantine »4, la théorie du retrait frôle la complexité. Le retrait des sanctions administratives, qui constitue une infime partie de cette théorie, participe de ce constat en dérogeant au droit commun du retrait des actes administratifs. La naissance et la disparition des sanctions administratives semblent en effet jouir d’une immunité intrinsèque qui est intimement liée au pouvoir discrétionnaire et à certaines fonctions singulières de l’Administration.

Ces fonctions se reflètent lorsque l’on tente de définir la sanction administrative. Celle-ci peut s’appréhender comme une décision unilatérale prononcée par une autorité administrative qui inflige une mesure individuelle répressive à l’encontre d’une personne qui méconnaît une obligation juridique appartenant à un corps de règles que l’autorité administrative est chargée de préserver dans le cadre de ses missions de service public, hors police administrative. La sanction administrative trouve son essence et sa limite « dans la nature de service public de la fonction accomplie »5 et n’est pas la sanction prononcée par une juridiction6. La sanction administrative se distingue de la mesure de police administrative en ce qu’elle vise à punir une personne qui a enfreint une réglementation et non à prévenir les troubles à l’ordre public7. Aussi, les mesures défavorables qui émanent de l’administration ne sont pas des sanctions administratives au sens strict si elles ont pour finalité essentielle la réparation d’un préjudice. En matière fiscale, ne sont donc pas assimilés à des sanctions administratives les majorations de droits et les intérêts de retard8.

Ces éléments de définition ne sauraient toutefois masquer la grande variété des sanctions administratives, ni leur rapprochement progressif vers la sanction pénale9. Traditionnellement, une distinction est opérée entre les sanctions administratives disciplinaires ou internes, qui touchent les personnes qui ont avec l’administration un lien juridique étroit et de dépendance qui les distingue des autres individus (agents publics, membres d’une fédération sportive, détenus…), et les sanctions administratives non disciplinaires, externes ou encore professionnelles qui peuvent s’appliquer à des catégories plus vastes de personnes qui voient leur activité surveillée ou régulée par une autorité administrative (contribuables, usagers de la route, participants à une activité économique contrôlée…)10. Pour certains auteurs, cette dernière catégorie relève d’une « répression administrative new age justifiée par la technicité et l’inadaptation de la répression pénale aux personnes morales ». Selon eux, « il s’agit plus ici de formes dégradées de la répression pénale que de répression administrative stricto sensu »11.

En tout état de cause, cette importante hétérogénéité ne se retrouve pas dans le régime applicable à la disparition rétroactive des sanctions administratives. En la matière, les règles du retrait sont en effet unifiées autour de l’article L. 243-4 du Code des relations entre le public et l’administration et des jurisprudences du juge administratif. En application de l’article L. 243-4, il est prévu que « par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ». Selon l’article L. 243-3 du même code, un acte administratif non créateur de droits ne peut être retiré qu’en cas d’illégalité et dans le délai de quatre mois suivant son édiction. En réalité, la codification intervenue avec l’adoption de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 est revenue sur l’ancien régime de retrait d’un acte non créateur de droits12 mais s’est effectuée à droit constant s’agissant tout spécifiquement des sanctions. La jurisprudence administrative considère traditionnellement qu’une sanction est un acte administratif non créateur de droits et qu’une telle décision peut être légalement retirée à tout moment par son auteur13.

Ce traitement original par rapport aux autres décisions non créatrices de droits n’est pas explicité dans le Code des relations entre le public et l’administration si bien que certains ont pu se demander en quoi les sanctions méritent un sort particulier rendant plus aisé leur retrait14. Il est alors possible de faire renaître une des nombreuses interrogations doctrinales de l’étude monumentale de Gaston Jèze en matière de retrait : « et d’abord, quel est le résultat que cherche à obtenir celui qui retire ou rapporte l’acte ? »15. Il est clair que la réponse dépasse les acceptions purement juridiques lorsqu’il s’agit de retirer une sanction administrative. Celle apportée par Benoît Plessix semble fixer le ton : « le sentiment de justice ne peut qu’être satisfait à ce que l’on puisse toujours revenir sur une sanction trop sévère pour en prendre une nouvelle plus clémente »16. Toutefois, la sanction est bien souvent trop sévère pour l’intéressé qui la supporte et pas assez pour celui qui se considère comme victime, cette dernière n’ayant, il est vrai, aucun droit à ce qu’une sanction administrative soit prononcée, et donc pas plus à son maintien17. De manière générale, les tiers n’ont, pas plus que la victime, de droits sur la sanction18.

L’étude des règles applicables au retrait des sanctions administratives est l’occasion d’aborder le traditionnel pouvoir discrétionnaire de l’Administration. Elle aboutit également à s’intéresser aux relations qui existent entre le droit administratif et le droit pénal. En effet, la sanction disciplinaire n’est pas exclusive de la sanction pénale. En pratique, la sanction disciplinaire intervient souvent avant le jugement pénal. Ce qui n’est pas sans produire des situations parfois délicates lorsque dans une affaire une sanction a été prononcée par l’administration et qu’intervient postérieurement un jugement de relaxe. Dans ce cas le principe de légalité et l’autorité de la chose jugée peuvent obliger l’administration à procéder au retrait de la sanction initialement prononcée. Le régime du retrait des sanctions administratives s’organise principalement autour d’un équilibre entre, d’une part, le fait de permettre à l’administration d’user de son pouvoir en opportunité, susceptible à l’occasion de remettre en cause des droits acquis par les tiers, et d’autre part de préserver la légalité de la sanction prononcée en présence de circonstances nouvelles principalement liées à la matière pénale.

Ainsi, le régime de retrait applicable aux sanctions administratives peut se présenter en analysant dans un premier temps la liberté qui s’attache à l’initiative purement gracieuse de l’administration (I) puis, dans un second temps, l’obligation qui pèse sur l’administration en présence de circonstances remettant en cause le bien-fondé de la sanction prononcée (II).