L’inventaire immobilier de l’État : un service public essentiel mais mal connu

La conduite de l’inventaire immobilier de l’État est a priori centralisée puisqu’elle est portée par la DIE au niveau national (1). Cependant, cette centralisation de l’inventaire ne doit pas masquer une mission fortement diffuse sur l’ensemble du territoire (2).

1 – Une mission pilotée au niveau national

L’activité d’inventaire est d’abord confiée à la DIE, dont l’un des bureaux est consacré aux fonctions de financement et d’inventaire du patrimoine immobilier de l’État. Il est intéressant ici de préciser l’organisation de la DIE au niveau central pour mieux comprendre son positionnement par rapport aux acteurs locaux.

Comment est organisée la DIE ? En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 19 septembre 2016 portant organisation de la direction de l’immobilier de l’État, celle-ci, dont le directeur est assisté d’un adjoint ayant rang de chef de service, comprend trois sous-directions dont chacune est subdivisée en deux bureaux. D’abord, la sous-direction « gouvernance, financement et supports » qui comprend deux bureaux : le bureau « gouvernance et maîtrise d’ouvrage applicative » et le bureau « financement et inventaire immobilier » qui nous intéresse plus particulièrement ; ce bureau marque un lien étroit entre le financement et l’inventaire. Ce lien est important car il permet de définir les moyens et les fins (la dépense et la politique immobilière), ce qui est nécessaire pour les biens contrôlés par l’État et/ou ses établissements publics ; ensuite, la sous-direction « stratégie et expertises de l’immobilier de l’État » avec un bureau « doctrine et stratégie de l’immobilier de l’État » et un bureau « expertises de l’immobilier de l’État » ; enfin, la sous-direction « administration et valorisation de l’immobilier de l’État » qui est composée d’un bureau « administration des actifs immobiliers et domaniaux » et d’un bureau « réglementation domaniale, contentieux et expertise domaniale ». Ce dernier est aussi important ici car il est chargé d’établir la réglementation relative au domaine immobilier de l’État. Le pouvoir réglementaire donc est pour ainsi dire laissé entre les mains de la DIE.

Cette organisation structurelle de la DIE a une forte empreinte sur l’exercice du métier de l’inventaire7. Le métier d’inventaire au sein de la DIE est très varié. Les agents chargés de l’inventaire, en général des inspecteurs ou contrôleurs des finances ou des attachés d’administration, qui sont rédacteurs au sein de la DIE, ont quatre missions principales différentes. 1. Les agents en charge de l’inventaire au sein de la DIE sont d’abord chargés d’assurer la comptabilité des biens immobiliers de l’État selon les résultats de l’enquête jusqu’à récemment appelée campagne patrimoniale qui était menée régulièrement chaque 3 à 5 ans ; cette enquête, réalisée à l’aide de visites sur place, établissait la valeur comptable des biens grâce à la situation et aux éléments caractéristiques de chaque bien ; cette campagne, qui suivait également les cessions, est aujourd’hui remplacée par le coût historiquement amorti, ce qui la rend inutile, au risque de grandes disparités quant à l’exactitude des données fournies par les administrations occupantes, puisque la DIE ne fait plus de visites in situ. 2. En deuxième lieu, les agents d’inventaire de la DIE sont chargés de l’animation du réseau des différents acteurs qui interviennent dans la mission d’inventaire. 3. Les agents de DIE doivent aussi assurer la formation des nouveaux garants identifiés dans le progiciel Chorus chargés de l’inventaire sur l’ensemble du territoire (en moyenne une trentaine qui arrivent dans le réseau chaque année). 4. Ils assurent enfin un rôle de liaison avec la Cour des comptes ; en effet, sans les données de l’inventaire, la Cour ne peut certifier la fiabilité des données relatives au parc immobilier. Par exemple, pour l’acte de certification des comptes de l’État délivré par la Couren 20248, les agents de la DIE ont dû répondre à l’ensemble des questions des magistrats de la juridiction. À titre d’illustration, dans son acte de certification des comptes de l’année 2023, la Cour a souligné une « absence de fiabilité des inventaires comptables et physiques9 » des biens immobiliers de l’État car la DIE n’a pas pu lui fournir des données d’inventaire lui permettant de certifier les éléments issus de Chorus dont elle disposait et qu’elle trouve incohérents.

Enfin, c’est sur la base de ces données d’inventaire que la direction du budget établit chaque année le document de politique transversale10 exigé par l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), document qui inclut la stratégie immobilière de l’État et qui est annexé au projet de loi de finances chaque année. Cela suppose que la DIE doit centraliser les résultats d’un inventaire largement dévolu à l’échelon territorial de l’administration de l’État.