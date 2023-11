Retour sur le tiers évincé de l’article 555 du Code civil

II – Indifférence de l’éviction du tiers : quel impact ?

Si l’on faisait prévaloir la seconde lecture et en envisageant le concept de tiers évincé comme visant le constructeur évincé de sa jouissance par le propriétaire, l’arrêt aurait alors une portée considérable car il impliquerait que, dorénavant, il n’est nullement nécessaire d’attendre la fin de la jouissance pour agir en indemnisation contre le propriétaire du terrain à raison des constructions qui y ont été faites. De fait, en pratique, ce n’est pas au propriétaire du fonds de demander le bénéfice de l’accession, mais au constructeur de demander au propriétaire l’indemnisation des constructions que ce dernier a décidé de conserver dans son patrimoine ; mais jusqu’à présent la Cour de cassation considère que les constructions ne font parties du patrimoine du propriétaire du terrain qu’au moment où le tiers est privé de sa jouissance. Permettre au tiers constructeur d’agir en indemnisation avant qu’il ne soit privé de sa jouissance en considérant que son action n’est pas subordonnée à son éviction reviendrait à remettre en cause le principe d’accession différé.

Si au contraire on fait prévaloir la première lecture et que l’on considère que seul le tiers possesseur de bonne foi du terrain est concerné par la condition d’éviction par le véritable propriétaire, l’affirmation de la Cour de cassation en l’espèce ne remet pas en cause les solutions acquises jusqu’à présent en vertu desquelles le droit d’accession du propriétaire est différé à la fin de jouissance du constructeur. De fait, la disparition du droit de jouissance de l’occupant ou du locataire permet de faire émerger le conflit entre le propriétaire du sol et le constructeur et justifie donc le déclenchement immédiat de l’accession et par conséquent l’action en indemnisation éventuelle du constructeur14. Néanmoins, il reste la situation de l’usurpateur qui possède un terrain de mauvaise foi. Celui-ci n’aurait-il pas à être évincé par le véritable propriétaire pour agir en indemnisation ? Il pourrait alors agir en indemnisation contre le propriétaire à tout moment dès la complétude de la construction. Dans une telle hypothèse, outre qu’il reconnaît ne pas être propriétaire du terrain, il s’expose à ce que le véritable propriétaire préfère voir l’édifice détruit. Étant entendu dans ce cas que le tiers supporte les frais de destruction et de remise en état.

En tout état de cause, en l’espèce, le beau-père aurait pu solliciter la destruction de la maison d’habitation puisque les constructeurs étaient de mauvaise foi mais il privait alors son fils de son logement. Or, il convient de souligner que l’article 555 du Code civil ne s’applique qu’en l’absence de convention réglant le sort des constructions. À défaut de faire don du terrain au futur marié, il était possible de mettre un droit de superficie dans la liste de mariage. La construction aurait été la propriété des époux et à l’issue du divorce il revenait aux époux de régler son sort. Une autre solution aurait été de permettre la construction mais de prévoir l’accession sans indemnité au profit du père en cas de divorce des époux.