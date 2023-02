Servitudes de passage : utiles rappels de la Cour de cassation

II – Le déplacement unilatéral de l’assiette d’une servitude de passage

Le propriétaire du fonds servant est tenu de respecter la servitude pour permettre au propriétaire du fonds dominant de l’exercer librement. Ainsi en vertu des deux premiers alinéas de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou la rendre plus incommode. Par conséquent, il ne peut pas changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été initialement assignée. Néanmoins, il résulte du troisième alinéa du texte que si cette assignation primitive est devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds grevé ou si elle l’empêche de faire des réparations avantageuses, il peut proposer au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour exercer ses droits sans que ce dernier ne puisse s’y opposer12.

Le propriétaire d’un fonds servant pourrait se croire autorisé à mettre le propriétaire du fonds dominant devant le fait accompli en modifiant unilatéralement l’assiette d’une servitude et en se justifiant a posteriori en cas de contestation en invoquant l’article 701, alinéa 3, du Code civil.

C’est exactement ce qu’avait fait la propriétaire d’une parcelle grevée d’une servitude de passage conventionnelle dans l’affaire en cause. Et bien évidemment elle n’avait pas eu gain de cause. Si effectivement, l’article 701, alinéa 3, du Code civil permet au propriétaire du fonds assujetti de modifier l’assiette de la servitude, cette faculté est subordonnée à la double condition que l’assiette actuelle représente pour ce dernier une gêne sérieuse et que celle proposée soit sans inconvénient réel pour le fonds dominant. En outre, la demande déplacement de la servitude ne peut être invoquée par le fonds servant, a posteriori, une fois l’état des lieux modifié13.

À vrai dire, la propriétaire du fonds servant s’était vue condamnée à remettre la servitude de passage en l’état. Mais celle-ci avait persévéré. Elle a exécuté le jugement par provision et sollicité devant la cour d’appel le déplacement de la servitude. Un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la cour d’appel qui a accueilli favorablement cette demande.

Les propriétaires du fonds dominant contestent cette modification unilatérale validée par les juges du fond. Selon eux, le propriétaire d’un fonds servant qui, en méconnaissance de l’article 701, alinéa 3, du Code civil, a unilatéralement, et sans l’accord préalable du propriétaire du fonds dominant et sans l’autorisation préalable d’un juge, déplacé l’assiette d’une servitude de passage conventionnelle et a en conséquence été condamné par décision de justice exécutoire à la remise en état de l’assiette de la servitude de passage primitive, ne saurait se prévaloir de cette remise en état et de l’exécution de la décision exécutoire par provision pour solliciter à nouveau au visa des mêmes dispositions, dans la même procédure mais devant le juge d’appel, la possibilité d’opérer à nouveau ce déplacement de la servitude de passage. Mais la Cour de cassation considère au contraire que dès lors que l’assiette a été rétablie, rien n’empêche plus le propriétaire du fonds servant de demander à nouveau à déplacer l’assiette. En d’autres termes, à partir du moment où le propriétaire auteur de la voie de fait a remis les choses en l’état initial il peut à nouveau se prévaloir de l’article 701, alinéa 3. On pourrait même imaginer qu’il n’a même pas besoin d’aller devant le juge pour cela puisque ce texte établit une faculté unilatérale au profit du propriétaire du fonds servant n’impliquant donc pas le consentement du propriétaire du fonds dominant14.

Malgré tout, encore faut-il s’assurer que les deux conditions requises par l’article 701, alinéa 3, sont bien remplies.

Le pourvoi discutait également ce point. En effet, la première condition tient à l’atteinte à l’utilité du fonds servant. En principe, s’agissant d’une question de fait, la Cour de cassation s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond15. Néanmoins, il faut vraiment invoquer des arguments tenant à une atteinte à l’utilité du fonds et non se contenter de motifs d’ordre de commodité personnelle16. C’est sur ce terrain que se plaçait le pourvoi. Effectivement, la propriétaire du fond servant se plaignait du fait que le fonds dominant, qui initialement était à usage d’habitation individuelle, avait changé de destination. Il était désormais loué de manière régulière à des touristes de passage ce qui avait intensifié le passage, augmenté les nuisances sonores, et attenté à la jouissance paisible du fonds servant. Selon le pourvoi une telle gêne ne constituait pas une atteinte à l’utilité objective du fonds servant mais simplement une gêne purement subjective tenant au confort personnel de la propriétaire du fonds servant. Pourtant, le droit de propriété regroupe trois attributs : l’usus, le fructus et l’abusus. On pourrait donc au contraire soutenir que dès lors que la jouissance paisible du bien qui se trouve normalement affectée par une servitude se trouve véritablement remise en question du fait d’un changement de destination du fonds dominant il y a aggravation de la servitude qui porte atteinte à l’utilité du fonds servant.

La Cour de cassation s’est ici retranchée derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fonds mais en tout état de cause, dès lors que le fonds dominant change de destination et que cela entraîne une aggravation de la servitude, il semble qu’il faille admettre que celle-ci devient plus onéreuse.

Quant à la seconde condition, elle tient à l’exigence d’une nouvelle assiette aussi commode pour le fonds dominant. Mais là aussi c’est une question de fait qu’il serait vain de discuter devant la Cour de cassation.

En tout état de cause, ces deux arrêts montrent que le contentieux résultant des servitudes ne se tarit pas…