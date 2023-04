Client financièrement fragile et responsabilité de la banque

Face à l’augmentation du coût de l’énergie ainsi qu’à une inflation ne cessant de progresser, ce début d’année 2023 est largement marqué par les difficultés financières de nombreux ménages. La clientèle bancaire qualifiée de financièrement fragile est au cœur de toutes les attentions.

1. « Je dirai de l’argent ce qu’on disait de Caligula, qu’il n’y avait jamais eu un si bon esclave et un si méchant maître »1, disait Montesquieu en son temps. Or, force est de constater que l’argent reste à notre époque la principale source de conflit entre les consommateurs et les établissements bancaires. Les consommateurs sont, dans la plupart des cas, des personnes non averties des pratiques et règles bancaires. Le Code de la consommation définit le consommateur comme étant « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »2. Le droit de l’Union européenne s’inscrit lui aussi dans cette définition puisque la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil précise que le consommateur se caractérise comme étant « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »3.

Certains consommateurs peuvent bénéficier de la qualification de « non averti ». C’est notamment le cas lors de la conclusion d’un prêt (à la consommation ou immobilier), puisque la jurisprudence déclare que, dans pareille situation, la banque doit vérifier si le client personne physique est « un emprunteur non averti »4. Excepté le cas du crédit, le consommateur est qualifié de profane face au professionnel. En pratique, le consommateur ne dispose effectivement que trop rarement de connaissances, notamment en droit bancaire5. En moyenne, l’offre bancaire spécifique est peu connue de la population française (39 %) et uniquement 30 % des ménages en situation de pauvreté6. De plus, seuls 4 % des allocataires d’un minima social ainsi que 2 % des ménages en situation de pauvreté ont effectivement souscrit une offre spécifique à la clientèle financièrement fragile7.

2. Cette faiblesse de connaissances fait que le consommateur éprouve une sérieuse réticence à faire valoir ses droits face à son banquier. Les banques connaissent parfaitement la réputation dont elles bénéficient auprès d’une clientèle de particuliers non rompus aux usages et règles de la profession bancaire. Le milieu bancaire sait pertinemment que ce type de clientèle sera tenté de croire trop timidement en leurs chances juridiques face aux services dédiés des banques. Lorsque les consommateurs agissent seuls afin de faire valoir leurs droits en termes de plafonnements légaux de frais bancaires, ils font face à une sérieuse fébrilité de leur banquier, lequel n’hésite pas, selon la situation, à leur rétorquer l’inadéquation des règles en vigueur à leur situation. La manœuvre aboutit inévitablement, et ce dans la majeure partie des cas, à l’abandon pur et simple de leur démarche par les consommateurs concernés. Du fait de leur méconnaissance en droit bancaire, ceux-ci se laissent persuader que la banque est dans son droit le plus parfait et que toute action ou tentative d’action amiable ou judiciaire serait vaine. Peu d’entre eux décident de se dresser vent debout contre le comportement, on ne peut plus fébrile, de leur banque.

Face à une clientèle en situation de fragilité financière, la banque omet de trop nombreuses fois de présenter une offre adaptée, laquelle constitue pourtant une obligation légale, comme cela sera détaillé plus loin. Lorsque les consommateurs sont décidés à faire valoir leurs droits auprès de leur banque, ils se heurtent à des réponses dont le contenu est inadapté. Effectivement, dans son courrier de réponse adressé à son client en situation de fragilité financière, la banque évoque pour seule solution de contacter son service réclamation au niveau régional et, à défaut d’obtenir de ce dernier une réponse satisfaisante, de bien vouloir saisir le médiateur propre à la banque. Or, tout profane qu’est le consommateur face à de telles démarches, il se contente bien trop souvent de ces indications comme seule réponse apportée à sa réclamation.

3. Si la fragilité financière d’une tranche de la clientèle bancaire ne peut malheureusement être détachée du comportement financier et consumériste des consommateurs, les banques n’en sont pas pour autant autorisées à contourner la législation en vigueur. Elles ne s’en privent pourtant pas en matière de clientèle financièrement fragile. En effet, les banques, dans leur grande majorité, ne respectent pas leurs obligations légales face à ce type de clientèle8. Comme cela sera détaillé plus loin, une offre bancaire spécifique doit être proposée à chaque client financièrement fragile. Cette offre dédiée comporte des avantages certains en faveur du consommateur, ce qui n’est vraiment pas pour plaire à la banque. Si son client opte pour cette offre, elle ne peut plus facturer librement certains frais bancaires. Des plafonnements très bas sont mis en place, empêchant ainsi la banque d’engranger certains bénéfices en provenance de personnes les plus fragiles financièrement. C’est pour cette raison que les banques présentent rarement l’offre en question à leurs clients éligibles. Elles ne le font que lorsque ceux-ci le réclament, ce qui reste actuellement très rare, ou bien sur demande d’une association de défense des consommateurs ou encore d’un avocat.

4. Le premier texte initiant les prémices juridiques de l’offre bancaire spécifique à une clientèle financièrement fragile fut le décret n° 2014-738 du 30 juin 20149. Ce premier texte mettait en place une offre dédiée à la clientèle visée consistant à limiter les frais bancaires en cas d’incidents intervenus sur le compte chèque en question. Si cette offre fut une avancée sociale, financière et juridique indéniable, peu de personnes en eurent connaissance et les banques continuèrent à imposer leurs stratégies de facturation de frais bancaire à leur clientèle la plus fragile. Une absence de communication étatique en fut l’une des causes les plus criantes. Il fallut attendre la crise sociale de 2019, fruit du mouvement des « gilets jaunes », pour qu’un nouveau décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 vienne créer une véritable offre bancaire spécifique connue en faveur de la clientèle bancaire financièrement fragile10.

5. Il faut dès lors commencer par démontrer quel doit être le raisonnement mettant en avant la responsabilité accrue de la banque face à un droit au compte spécifique favorable au client financièrement fragile (I). Ensuite, il s’agit d’argumenter pour engager la responsabilité accrue de la banque face au plafonnement des frais d’incidents bancaires spécifique audit client (II).