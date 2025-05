Entre cohérence et incohérence, la perte des recours de la caution de retour devant la Cour de cassation

La solution commentée n’est pas exempte de toute critique, en dépit de sa cohérence interne. Outre le fait qu’elle conduise à une impunité de la caution à laquelle on pourrait reprocher son imprudence (B), elle est principalement révélatrice de lourdes asymétries jurisprudentielles quant à la mise en œuvre des règles relatives à la perte des recours (A).

De reste, quand bien même un emprunteur pourrait obtenir la nullité de son prêt, l’on doute qu’une telle sanction constitue, véritablement, une cause d’extinction de son obligation vis-à-vis du prêteur. L’annulation d’un prêt fait effectivement perdurer, au travers du mécanisme des restitutions, l’obligation de remboursement de l’emprunteur. Certes, techniquement, la source de cette obligation de restitution n’est plus le contrat de prêt en lui-même (celui-ci étant rétroactivement anéanti) mais la décision de justice qui en a prononcé la nullité. Il n’en demeure pas moins que les parties demeurent liées et que, à ce titre, subsistent les sûretés qui garantissaient l’obligation annulée 16 . L’obligation du débiteur n’est donc pas totalement éteinte. La Cour de cassation est donc moins sévère vis-à-vis du débiteur quand il soulève la nullité de l’obligation principale que lorsqu’il oppose une compensation de dettes connexes. Cette dissymétrie est particulièrement surprenante 17 , d’autant que la clémence des hauts magistrats permet, en l’espèce, à la caution de conserver ses recours en toute impunité.

Yan Thomas soutenait « qu’une solution formulée d’abord pour un cas extrême [peut être] par la suite étendue à des circonstances plus ordinaires et progressivement généralisée en institution permanente » 12 . En l’espèce, la solution concerne une situation qui, sans être inédite, est néanmoins particulière. Peut-on néanmoins lui conférer une portée générale, en ce sens que les dispositions du second alinéa de l’ancien article 2308 du Code civil ne viseraient que des moyens d’extinction immédiate de la dette ? La réponse ne peut être assurément positive. Certes, d’un côté, la solution commentée constitue la confirmation d’une décision antérieure 13 , publiée au Bulletin ; elle n’est donc ni marginale, ni isolée. Mais de l’autre, elle n’entre pas en parfaite résonance avec une solution voisine adoptée, en matière de nullité, sur le fondement de l’ancien article 2308, alinéa 2, du Code civil.

B – Impunité de la caution

La fonction attachée à la règle de la perte des recours ne fait pas l’unanimité en doctrine. La majorité des auteurs considèrent qu’elle vient sanctionner un paiement fautif de la caution18. Mais d’aucuns estiment que ce paiement ne saurait être qualifié de fautif et, partant, que la perte des recours ne peut exclusivement s’analyser comme une sanction mais, plutôt, comme une solution d’opportunité visant à éviter les recours en cascade19. Qu’importe, en définitive : quand bien même la règle ne serait pas à proprement parler une sanction, elle a pour effet de faire payer à la caution le prix de son imprudence, c’est-à-dire d’avoir satisfait le créancier sans en avertir le débiteur principal. Or une interprétation trop stricte des conditions de perte des recours conduit, comme nous le constatons, à une impunité totale du comportement de la caution.

Une nouvelle fois, Madame Bougerol remarque que cette solution profite aux cautions professionnelles qui, pour la plupart, sont des filiales des banques créancières20. Le cautionnement, sous ce prisme, n’est plus un « contrat de bienfaisance »21 dans la mesure où ces cautions partagent avec le prêteur des intérêts communs et se comportent, vis-à-vis de l’emprunteur, comme des créanciers en puissance22. En équité, la solution commentée serait acceptable si elle était réservée à la caution personne physique voire, plus largement, à la caution profane (bien que cette notion n’ait pas été reprise par l’ordonnance du 15 septembre 2021). Or tel n’est pas le cas, l’ancien article 2308 du Code civil, comme le nouvel article 2311, s’appliquent à toutes les cautions sans aucune distinction. Peut-être le nouveau texte mériterait-il une réécriture dans le but de moduler la sévérité de la règle suivant la qualité de la caution, personne physique ou personne morale. Cette distinction est prise en compte s’agissant du devoir de mise en garde23, de l’exigence de proportionnalité24 ou encore des obligations d’information sur les encours25 et sur la défaillance du débiteur26.

Aucun parallélisme ne peut, néanmoins, être valablement établi entre la distinction caution personne physique/caution personne morale, d’un côté, et la distinction caution profane/caution avertie, de l’autre27 ; une modification de la règle, suivant ce critère, demeurerait donc critiquable en termes d’équité : qui dit « personne morale » ne dit pas nécessairement « avertie », et qui dit « personne physique » ne dit pas nécessairement « profane ». La solution la plus efficiente consisterait, sans doute, à tenir compte du lien d’intérêt économique unissant le prêteur et la caution professionnelle, et ce afin de déchoir automatiquement la seconde de ses recours contre l’emprunteur lorsque, sans l’en avertir, elle a pris l’initiative de satisfaire le premier avec comme seul objectif d’opérer elle-même le recouvrement des impayés.