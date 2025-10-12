Inscription hypothécaire et caution : fin de l’exception de nullité

La chambre commerciale juge que l’inscription d’une hypothèque sur un bien de la caution vaut commencement d’exécution du cautionnement, peu importe l’auteur de l’inscription. En pratique, ce geste verrouille le contentieux en neutralisant l’exception de nullité et renvoie la caution à l’action en nullité dans le délai quinquennal. Le réflexe hypothécaire s’impose ainsi comme une séquence-clé du calendrier procédural de recouvrement.

Cass. com., 17 sept. 2025, no 24-11.619, F–B Extrait :

La ligne est désormais tracée : l’inscription d’une hypothèque sur les biens de la caution constitue un commencement d’exécution du cautionnement et ferme, par voie de conséquence, la possibilité d’opposer la nullité à titre d’exception. Le centre de gravité du contentieux se déplace vers l’action en nullité, enfermée dans son délai et ses exigences probatoires. Cette décision érige l’hypothèque judiciaire provisoire en instrument de méthode : matérialiser en amont l’exercice des droits nés du contrat de garantie pour sécuriser la position procédurale du créancier avant l’assignation au fond.

Faits et procédure

Le schéma factuel est classique. Un établissement de crédit ouvre un compte courant au profit d’une société à l’automne 2012 et lui consent, dans la foulée, un prêt de 334 000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce. Une caution personnelle intervient en deux temps : d’abord en décembre 2014 pour garantir le solde débiteur du compte à hauteur de 208 000 €, puis en juillet 2015 pour couvrir le prêt dans la limite de 159 000 €. La défaillance du débiteur principal conduit à l’action contre la caution. En amont de l’assignation, le créancier obtient du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de la caution et procède à la publicité. En défense, la caution invoque la nullité de l’acte de 2015 pour défaut de mention manuscrite. La cour d’appel, considérant que l’inscription n’est pas une mesure d’exécution forcée, refuse d’y voir un commencement d’exécution et accueille l’exception. La cassation intervient sur le visa de l’article 1304 ancien du Code civil : l’inscription hypothécaire sur le bien de la caution constitue un commencement d’exécution du cautionnement, indépendamment de la personne qui l’effectue.

Fondements textuels

L’architecture juridique s’ordonne autour de l’article 1304 ancien du Code civil, selon lequel l’exception de nullité n’est recevable que si le contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution. Le critère ne réside pas dans l’existence d’une exécution forcée, mais dans la survenance d’un acte de mise en œuvre du lien contractuel, rendant opératoires les prérogatives nées de l’engagement. Cette approche est renforcée par l’article 1185 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui vise le contrat « qui n’a reçu aucune exécution » sans distinguer l’auteur de cette exécution, ce qui entérine une conception fonctionnelle et objectivée du commencement. Parallèlement, le Code des procédures civiles d’exécution organise l’hypothèque judiciaire provisoire : autorisée par le juge de l’exécution, publiée pour fixer le rang, elle conserve le gage et prépare la réalisation. En matière de cautionnement, la nullité pour vice de forme peut être soulevée à titre d’exception tant que le contrat n’a reçu aucune exécution ; au-delà, elle relève d’une action autonome, soumise à la prescription quinquennale.

De l’hypothécaire réel au personnel

L’apport de l’arrêt est de transposer au cautionnement personnel la solution admise pour le cautionnement hypothécaire. La jurisprudence civile avait reconnu, en 20171, que l’inscription d’hypothèque emporte commencement d’exécution lorsqu’une sûreté réelle est consentie pour la dette d’autrui. La chambre commerciale généralise le raisonnement : le point nodal n’est pas la qualification réelle ou personnelle de la sûreté, mais la finalité d’effectivité. L’inscription, y compris provisoire, dépasse la simple publicité ; elle fixe un rang, anticipe la réalisation et atteste l’activation du droit de garantie. Elle donne ainsi corps à l’exécution du contrat de cautionnement, au sens où elle met en mouvement la puissance juridique née de l’engagement.

La bilatéralisation assumée

La formule « indépendamment de la personne qui l’effectue » consacre la bilatéralisation du commencement d’exécution. Il ne s’apprécie ni à l’aune d’une symétrie des prestations, ni selon l’identité de la partie qui agit, mais à partir d’un critère objectif : le passage du contrat de l’abstraction à l’opérationnel. Cette lecture s’accorde avec l’article 1185 nouveau du Code civil, qui évite toute personnalisation de l’exécution et se concentre sur la réalité d’un accomplissement, fût-il partiel. Sur le terrain procédural, un acte unilatéral et conservatoire du créancier suffit à fermer l’exception et à renvoyer la discussion au cadre plus exigeant de l’action en nullité, avec sa charge probatoire et ses délais.

Effets procéduraux et calendrier

L’effet majeur tient à la neutralisation de l’exception de nullité lorsque l’inscription est antérieure à son invocation. La contestation n’est pas étouffée, elle change de voie : la nullité doit être poursuivie par action, dans le délai de cinq ans, avec l’initiative et les preuves que cela implique. En parallèle, l’inscription provisoire procure un avantage de rang, ouvre la perspective d’une conversion et prépare la réalisation, autant d’éléments décisifs en contexte de concurrence de créanciers ou de procédures collectives. D’où l’importance d’une chronologie maîtrisée : autorisation, dépôt et publicité, dénonciation régulière, puis assignation au fond, afin de figer une antériorité incontestable.

Comparaison avec la jurisprudence antérieure

Le précédent de 20172 avait déjà posé, pour le cautionnement dit, à tort, « hypothécaire », un critère fonctionnel détaché de la stricte exécution forcée. Une décision de 20203 relative au mandat avait acté que le commencement d’exécution s’apprécie indépendamment de la partie qui l’a accompli.

Cet arrêt de 2025 unifie la grille d’analyse pour le cautionnement personnel : dès lors qu’un acte rend opératoires les prérogatives issues de la garantie, la voie de l’exception se ferme. Cette cohérence interchambres renforce la lisibilité des stratégies et la prévisibilité des issues contentieuses.

Points de vigilance

L’efficacité procédurale ainsi définie ne prémunit pas contre les moyens de fond. L’examen de la proportionnalité de l’engagement, le respect des devoirs d’information et de mise en garde, ainsi que la régularité formelle demeurent pleinement mobilisables par la voie de l’action. La temporalité reste primordiale : si l’exception a été soulevée avant l’inscription, l’effet neutralisant pourra être débattu et la preuve de la chronologie deviendra stratégique. Enfin, l’hypothèque provisoire suppose une créance certaine en son principe et un engagement vraisemblable ; une démarche insuffisamment étayée expose à des contestations, voire à une responsabilité.

Mode d’emploi en continu

La pratique gagnante suit une séquence resserrée. Elle commence par la cartographie des actifs immobiliers de la caution au moyen des états hypothécaires et par la vérification des inscriptions préexistantes pour apprécier la marge de rang. Elle se poursuit par la saisine du juge de l’exécution, dossier à l’appui, pour obtenir l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au regard de la créance, des engagements de caution et des incidents de paiement. Vient ensuite l’inscription sans délai, la dénonciation régulière et l’archivage méticuleux de chaque jalon pour asseoir la chronologie. La position ainsi sécurisée, l’action en paiement peut être engagée, tout en anticipant une action en nullité et en préparant la défense sur les terrains de la forme, de l’information et de la proportionnalité. Selon l’évolution au fond, la conversion en inscription définitive viendra consolider le rang et préparer, le cas échéant, la réalisation.

Comment apprécier cette jurisprudence ?

Le mouvement amorcé valorise l’effectivité des garanties, simplifie les critères d’identification du commencement d’exécution et homogénéise leur traitement. La sécurité juridique des créanciers en sort renforcée, sans priver la caution de ses moyens, mais en l’invitant à les exercer par la voie adéquate, dans les délais requis. Sur le plan méthodologique, la feuille de route est lisible : prévenir, inscrire, assigner, puis défendre sur le fond si une action en nullité est introduite.

Conclusion

Le réflexe hypothécaire devient un pivot du contentieux du cautionnement personnel. Acte conservatoire à coût maîtrisé pour un effet maximal, il ferme l’exception et conforte le rang. Aux créanciers d’intégrer cette séquence en amont et de discipliner le calendrier ; aux cautions de privilégier sans délai la voie de l’action lorsqu’un vice sérieux est identifié.