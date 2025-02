Le droit au remboursement anticipé en droit du crédit immobilier

15. Bien que la protection de l’emprunteur issue du droit dérivé soit actuellement limitée (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) adopte une approche visant à la renforcer (2).

1 – La protection issue du droit dérivé et ses limites

16. La consécration d’un droit spécial dérivé. À mesure que le droit originaire de l’UE s’est orienté en faveur des consommateurs, le droit dérivé a également évolué. L’UE a ainsi adopté divers règlements et, surtout, des directives visant à harmoniser et à renforcer la protection des consommateurs dans les domaines prévus par l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)31. Il s’agit d’une compétence partagée de l’UE. En matière de crédit à la consommation, les directives du 22 décembre 198632 et du 23 avril 200833 ont posé les bases d’une protection générale. Cette protection a été renforcée par la directive du 4 février 2014, qui introduit des dispositions spécifiques pour le crédit immobilier.

La directive consacre explicitement le droit au remboursement anticipé du crédit immobilier34. Elle contient d’ailleurs un article spécifique à ce propos.

17. L’article 25 de la directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014. Les travaux préparatoires ont souligné que la capacité des consommateurs à rembourser leur crédit avant l’échéance contractuelle joue un rôle essentiel dans le développement du marché unique35.

Les États membres doivent garantir au consommateur le droit de rembourser, intégralement ou partiellement, son crédit de manière anticipée avec une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat (§ 1). Quant au prêteur, il peut recevoir une indemnisation équitable et objective pour les coûts directement supportés du fait du remboursement anticipé, mais cela ne doit pas dépasser sa perte financière. Les États membres peuvent prévoir en outre que l’indemnisation ne peut dépasser un certain niveau ou qu’elle ne peut être autorisée que pour une certaine durée (§ 3).

L’article 25 de la directive prévoit en plus une obligation spéciale d’information au consommateur qui correspond exactement à la formule remise à l’article L. 313-47, alinéa 3, du Code de la consommation36.

À l’exception de cette dernière obligation, les normes protectrices européennes ne sont pas allées au-delà de celle du droit français, ce qui explique que l’impact de la directive en droit interne soit resté relativement limité.

18. Des standards de protection limités. Avant l’entrée en vigueur de la directive du 4 février 2014, les règles relatives au remboursement anticipé du crédit immobilier étaient très disparates au sein des États membres de l’UE.

Certains pays exprimaient une forte réticence à l’égard de cette possibilité37. C’était notamment le cas de l’Allemagne qui considérait que l’introduction d’un droit généralisé au remboursement anticipé risquait de déstabiliser son système de refinancement hypothécaire38. Ces divergences ont alimenté de nombreux débats et incité à la prudence lors de la rédaction de la directive39.

Le droit français offre une protection élevée pour l’emprunteur en matière de remboursement anticipé des crédits immobiliers, sans restriction particulière. Contrairement à l’article 25 de la directive, qui autorise des limites temporelles, des circonstances excluantes ou un intérêt légitime, la législation française maintient ce droit sans conditions, favorisant ainsi les consommateurs40.

Le texte n’étant pas de transposition maximale, cela a permis de maintenir largement les équilibres préexistant entre emprunteurs et prêteurs au sein des législations nationales. En Allemagne, par exemple, un droit au remboursement anticipé a été introduit en avril 2016, mais il est assorti de conditions strictes et il offre une protection nettement inférieure à celle garantie par le système français41.

19. Bilan et perspectives. Dans son rapport sur le réexamen de la directive de 201442, la Commission européenne a souligné que l’article 25 offre une protection élevée des consommateurs, mais a eu un impact limité sur le marché unique des crédits hypothécaires. Le recours au remboursement anticipé est faible en raison, notamment, de la méconnaissance des consommateurs, de l’incapacité à évaluer les économies possibles et des frais associés.

La Commission conclut qu’une intervention de l’UE est nécessaire pour renforcer la protection des consommateurs43, améliorer la compétitivité du marché hypothécaire et réduire le surendettement. Une révision de la directive est ainsi envisagée.

Le renforcement de la protection européenne de l’emprunteur se manifeste également dans la jurisprudence de la CJUE.