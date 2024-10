Pourquoi les dépôts bancaires ne sont pas des dépôts, même irréguliers

11. Les dépôts bancaires ne peuvent être qualifiés de dépôts irréguliers, pour la simple raison que ne s’y repère ni l’obligation de conservation ni l’obligation de restitution du dépositaire « irrégulier » (A), voire, si l’on adhère à une thèse minoritaire mais non dépourvue d’adhésions, le droit de propriété flottant du déposant « irrégulier » (B).

A – Les introuvables obligations de conservation et de restitution du dépositaire

12. La principale caractéristique du contrat de dépôt est la garde des choses remises17, en d’autres termes l’activité de défense de ces choses contre les événements, étrangers au fait du gardien, qui pourraient la déprécier ou l’anéantir18. Le dépositaire doit constamment garder à portée de main la chose remise (C. civ., art. 1915) et y apporter les mêmes soins qu’à ce qui lui appartient (C. civ., art. 1927). Puisqu’il ne peut y avoir de dépôt sans conservation, le dépôt irrégulier suscite une première remarque. Si l’on exigeait du dépositaire, investi de la propriété « par défaut » des choses fongibles remises, qu’il les conserve en l’état, ceci impliquerait qu’il n’en fasse nul usage et, peut-être même, qu’il les individualise. Outre le faible intérêt économique d’une telle opération, qui ne verrait l’absurdité d’une obligation de conservation qui pèserait sur le dépositaire relativement à des choses qui lui appartiennent déjà19 ? Il convient d’en déduire que dans le dépôt dit « irrégulier », le dépositaire doit conserver, non pas ce qu’il a reçu, mais l’équivalent en valeur et nature de ce qui lui a été remis20. Si donc les dépôts bancaires étaient des dépôts irréguliers, les établissements bancaires devraient conserver en caisse la valeur totale des comptes de dépôt créditeurs et ne disposer que du surplus. En d’autres termes, ils n’auraient pas de droit d’usage sur la valeur totale des dépôts21.

13. Or chacun sait que les banques ne conservent en caisse qu’une fraction infime, jugée suffisante, pour satisfaire aux demandes de retrait qui leur sont présentées. Les normes comptables et financières européennes en vigueur (Bâle III) exigent le respect par les établissements de crédit d’un ratio de solvabilité minimal de 10,5 %. Un tel ratio représente une fraction infime du montant total des dettes de restitution des « dépôts » bancaires qui leur ont été consentis par les particuliers et les entreprises. La réglementation de la couverture des besoins de liquidité n’est pas plus encourageante. Il n’est que de lire à ce sujet la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (art. 412-426). Les banques doivent conserver des « coussins de liquidité suffisants » pour faire face aux « tensions sévères » pendant 30 jours. À cet effet, elles doivent détenir et déclarer des actifs liquides d’une certaine composition dont la valeur totale, après une décote souvent faible (de 5 à 20 %), est censé couvrir en situation de tensions les sorties de trésorerie à hauteur de 5 % ou 10 % au moins des « dépôts de la clientèle de détail » selon qu’ils correspondent ou non à une situation établie rendant un retrait très improbable, déduction faite des entrées de trésorerie. Quand les banques ne satisfont plus ces exigences ou prévoient de ne plus les satisfaire, il leur suffit de le notifier à leur autorité de régulation et de lui soumettre un plan de remise en conformité selon un rythme adapté. Ce décalage entre le montant des « dépôts » bancaires et les liquidités conservées par les banques a parfois été à l’origine de situations dramatiques. Depuis 2019, les Libanais ne parviennent pas à se faire restituer leurs économies par leurs banques locales22. Le même drame a sévi auparavant chez les Grecs qui, voici 5 ans, n’étaient autorisés qu’à effectuer des retraits quotidiens de 60 euros auprès du guichet ou du distributeur automatique de billets (DAB)23. Ce risque est parfaitement assumé par les banques24. Il n’en demeure pas moins que cette réalité heurte de front un trait essentiel du dépôt, l’obligation de conservation du dépositaire.

14. L’obligation de restituer le dépôt y est, au demeurant, tout aussi malmenée. Les articles 1915 et 1929 du Code civil obligent le dépositaire à restituer en nature l’objet même qui lui a été remis. Il ne peut s’en servir, s’il n’en a eu la permission expresse ou présumée (art. 1930). Cette permission, qui ne vise que l’usage du dépôt, ne s’étend pas littéralement à sa disposition, en d’autres termes son aliénation. Dédaigneux de ces dispositions, les partisans du dépôt irrégulier répliquent que la restitution s’y fait par équivalent, parce que le dépositaire y serait investi du droit de disposer des choses fongibles reçues. Ce point n’est pas évident, quand on se rappelle que l’alinéa premier de l’article 408 de l’ancien Code pénal disposait que « quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406 ». Si l’abus de confiance était réprimé dans l’hypothèse d’un détournement de marchandises – biens fongibles s’il en est – remises en dépôt, c’est parce que, dans l’esprit du législateur, le dépositaire n’avait pas le droit de les aliéner. Or, la jurisprudence a toujours considéré que le « dépôt » de fonds en banque ne pouvait donner lieu à poursuite pour abus de confiance, en raison de l’autorisation donnée au banquier d’utiliser librement les fonds encaissés25 : ce qui ne cadre pas avec le régime pénal du dépôt irrégulier. En outre, la restitution doit porter aussi sur les fruits de la chose déposée (C. civ., art. 1936). Or l’établissement bancaire conserve les profits des « dépôts » qu’il reçoit.

15. Enfin, il est une règle majeure du régime du dépôt, celle que sa restitution, qu’il soit régulier ou irrégulier, intervienne sur simple demande du déposant. Le dépositaire doit y déférer quand bien même un terme serait convenu entre eux, ainsi qu’en dispose l’article 1944 du Code civil : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ». Ce texte d’ordre public prescrit la restitution à première réquisition des dépôts même s’ils ont été convenus à terme. C’est logique, car un dépositaire est censé n’avoir nul intérêt à les conserver ; le terme n’a pu qu’être stipulé au profit du déposant, qui par sa réquisition y renonce tout bonnement. Si, donc, les comptes à terme, à l’instar du compte d’épargne et des livrets d’épargne que sont le livret A, le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire, le compte d’épargne logement et les produits d’épargne logement, étaient des dépôts irréguliers, les clients n’auraient pas à attendre ce terme pour réclamer leur solde26.

16. Les dépôts à vue ne respectent pas mieux les dispositions de l’article 1944 du Code civil. Déjà, à la fin du XIXe siècle, le constat avait été fait que les banques imposaient quelques jours de préavis à leurs clients pour les cas de retraits de sommes substantielles27. Aujourd’hui, de plus en plus, les établissements bancaires ne permettent pas en toutes circonstances un retrait immédiat d’espèces, alors même que le compte chèques concerné serait provisionné. Leurs conditions générales d’adhésion prévoient qu’un plafond de retrait peut être opposé au client28. Ce montant n’est corrélé ni à sa fortune ni à la disponibilité desdites espèces. Au mieux, celui-ci peut demander par anticipation le rehaussement de son plafond, sans pouvoir jamais le supprimer. Cette dérogation, qui reste à la discrétion de sa banque, est certes provisoire. Mais toutes les fois que ce plafond se trouve dépassé, le retrait des espèces est refusé et la banque n’y défère que plusieurs jours après. S’agissant des règlements par carte bancaire (CB), leur montant quotidien et hebdomadaire est pareillement plafonné. Une autorisation de l’établissement est alors nécessaire pour utiliser sa CB pendant les soldes. Quant aux chèques remis à l’encaissement, les conditions générales n’hésitent pas à frapper d’indisponibilité temporaire, durant 10 à 15 jours ouvrés en moyenne (soit 2 à 3 semaines civiles), parfois jusqu’à 60 jours, les fonds reçus d’un montant « inhabituel » au prétexte du contrôle de la régularité de l’opération29. Le blocage de ces fonds interdit, durant plus d’une semaine, la disposition de ces fonds par voie de virement. Toutes ces situations inconfortables expriment une même réalité juridique exorbitante s’il s’agissait réellement d’un dépôt irrégulier : le refus opposé au déposant de lui rendre sur-le-champ tout ou partie de son dépôt. On ne saurait rétorquer, comme le faisait le doyen Ripert dans les années 1950, qu’il s’agit simplement d’un délai accidentel de traitement « d’une semaine à un mois » qui n’aurait aucune conséquence sur la nature juridique du contrat30. D’une part, ce sont des délais imposés par des contrats d’adhésion et non par les circonstances. D’autre part, ils méconnaîtraient frontalement les dispositions d’ordre public précitées de l’article 1944 du Code civil, si ce texte leur était applicable. Ces pratiques reviennent en effet à imposer un délai aux clients déposants et à leur refuser une restitution à vue.