Éviction commerciale : droit au bail à plus de 17 millions d’euros et coefficient de commercialité de 12 sur les Champs-Élysées

Les décisions judiciaires récentes sont décidément riches d’enseignements en matière de valorisation de la propriété commerciale et notamment d’indemnité d’éviction (C. com., art. L. 145-14). Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 16 juin 2022, n° 19/05802) s’est prononcé sur l’ampleur du préjudice subi par un locataire commercial évincé de l’avenue des Champs-Élysées, situation privilégiée en matière de commercialité s’il en est, et, par là même, sur la valeur pécuniaire, inédite dans son importance, de son droit au bail.

TJ Paris, 16 juin 2022, no 19/05802 : https://lext.so/nBW7j4

Dans une décision récente, la juridiction parisienne retient, nonobstant la perte de fonds de commerce avérée pour déplacement impossible d’une exploitation commerciale présente sur l’avenue des Champs-Élysées, Paris 8e, et comme juste mesure du préjudice subi par le locataire évincé, une valeur pécuniaire de droit au bail qui lui apparaît supérieure.

Rappelons qu’il est de jurisprudence constante1, depuis plus d’un demi-siècle2, que la valeur du fonds ne peut pas être inférieure à l’une de ses composantes : c’est la notion de « valeur plancher »3. Étant parallèlement souligné que le fonds de commerce est une universalité juridique4 dont le seul bien mobilier incorporel qui peut être distinctement valorisé (outre les rares licences et, plus encore, anecdotiques brevets, de surcroît à condition qu’ils justifient d’une valorisation particulière) est le droit au bail.

Les informations suivantes sont relevées.

Déplacement versus remplacement

Il est fait un rappel clair des notions de « déplacement » (transfert) et de « remplacement » (perte ou disparition) du fonds de commerce.

La logique indemnitaire n’est en effet pas la même qu’il s’agisse d’un transfert, et donc d’une « simple » translation de l’exploitation d’un point originel A vers un point B de commercialité équivalente, et ce, sans perte significative de sa clientèle ou d’une perte (voire disparition complète du fonds) quand il doit être remplacé et, par voie de conséquence, indemnisé.

La possibilité du transfert reste conditionnée par la fourniture d’éléments probants par le bailleur, à qui en incombe la charge (C. com., art. L. 145-14, al. 2). Il n’en demeure pas moins qu’il est à constater la nécessaire entorse au texte de la part aussi bien des experts judiciaires désignés que des juridictions qui n’hésitent pas à consacrer la possibilité de réinstallation dans des locaux équivalents, souvent existants en nombre quand il s’agit de fonds d’artisanat ou d’industrie, voire de gros. Fonds pour lesquels il n’existe aucune « commercialité » à proprement parler, sauf à la constater relative sur un périmètre tellement large qu’il en permet le transfert.

La méthode de valorisation dite « du différentiel »

L’approche « par le différentiel », le cas échéant identifié entre valeurs libres de marché et statutaires, de renouvellement, plafonnée ou déplafonnée, est là encore retenue.

Celle-ci consiste à identifier le delta d’économie entre ce que devrait payer le preneur en contexte de bail renouvelé, à savoir la valeur locative qui lui est juridiquement opposable et celle dite « de marché », puis de lui associer un coefficient multiplicateur5 caractérisant la commercialité qui profite aux surfaces perdues ou représentatif de la « valeur de l’emplacement » comme très justement évoqué dans la décision qui nous intéresse.

Il est à ce titre à relever un emploi erroné sinon obsolète du terme de coefficient « de capitalisation » lorsque ledit multiplicateur est évoqué, dont le lien avec toute approche financière est abandonné depuis maintenant plus de deux décennies6. Les coefficients actuellement pratiqués sont le résultat lointain d’une approche mathématique croisant durée et taux de rentabilité, fondée dans les années 1980, période d’euphorie autant new wave post-disco qu’inflationniste dont la baisse des taux observée depuis lors, à l’aune d’une économie essoufflée, a eu raison. Il en est resté une amplitude d’appréciation censée traduire l’intérêt propre à l’emplacement, dénuée de tout lien avec la destination de l’exploitation, comprise entre 1 et 10, voire 127 pour des emplacements exceptionnels. C’est le cas en l’espèce et cela l’a également été pour une autre situation, tout aussi enviable sise boulevard de la Croisette à Cannes8. Ce sont à notre connaissance les deux uniques décisions judiciaires consacrant des coefficients aussi élevés.

Il est en revanche dûment rappelé la nécessité de valoriser le droit au bail au jour du départ des lieux, le préjudice effectivement subi étant sinon apprécié au plus près de la décision judiciaire lorsqu’il n’est pas encore réalisé. La consistance des lieux l’est, elle, à date de la signification du congé, de sorte à ne pas complexifier plus encore la problématique.

La recherche d’une valeur locative inférieure au loyer plafond

La recherche d’une valeur locative possiblement inférieure au loyer plafond est un préalable à toute étude des motifs de déplafonnement. Rien ne sert de courir après un quelconque motif de renchérissement, mieux vaut partir sur la juste charge locative !

Car, s’il existe bien un « loyer plafond » dont il ne peut être dérogé qu’en présence d’une durée de bail renouvelé le permettant, supérieure à neuf années ou d’une durée initiale de neuf années s’étant tacitement « prolongée » (et non pas renouvelée9) au-delà des douze années (C. com., art. L. 145-34, al. 3) ou à l’observation d’une modification notable d’un des éléments constitutifs de la valeur locative (C. com., art. L. 145-33, 1° à 4°), il n’existe cette fois aucun « loyer plancher » ! L’article L. 145-33 devançant l’article L. 145-34, il lui a été judiciairement reconnu à d’innombrables reprises cette absolue primauté. L’ordre importe !

L’obligation, afin de déterminer la valeur locative de renouvellement, d’étudier conjointement aussi bien les fixations judiciaires que les loyers de renouvellement amiables et les valeurs locatives de marché est rappelée. La valeur locative statutaire ou de renouvellement (C. com., art. L. 145-33) est plurielle et ses composantes ci-avant évoquées permettent d’atténuer les soubresauts du marché10, à la hausse comme à la baisse et donc aux profits simultanés du bailleur comme du preneur. Ne s’appelait-elle pas historiquement, à l’origine du statut des baux commerciaux, la valeur locative « équitable »11 ? On notera enfin que, depuis près d’une décennie, le procédé dit de « décapitalisation » qui consiste à convertir tout versement initial en capital, de droit au bail en loyer périodique, rejeté par la plus grande majorité des décisions judiciaires12, ne l’est que partiellement pour l’espèce, le tribunal le considérant comme permettant d’avoir une idée générale des prix pratiqués dans le secteur. Il est vrai que la situation et l’ampleur du préjudice autorisaient, pour la circonstance, toutes les approches possibles, mêmes biaisées.

Le recours à la Charte de l’expertise (CEEI)

Le nécessaire recours à la Charte de l’expertise13 en sa dernière et cinquième version datée de 2017, complétée de sa circulaire de 2019 valant ajustement concernant les préconisations de surfaces commerciales, est là encore consacré.

En matière de mètre carré de commerce, tous n’ont pas la même valeur. Ils se voient plus ou moins pondérés en fonction de l’éloignement par rapport à la vitrine. Les premiers mètres carrés qui la bordent sont empreints de la plus forte commercialité car baignés de lumière. Il faut voir pour acheter !

Ces pondérations se sont développées de façon empirique, au fil des décennies, jusqu’à ce que les techniciens s’emparent du sujet pour initier des grilles communes14 aux experts et aux commercialisateurs, de sorte à partager un langage métrique commun. Le local en question ne revendiquait pas moins de près de 180 m² sur trois niveaux, composés d’un sous-sol avec vaste réserve, d’un rez-de-chaussée avec aire de vente et 4 mètres de linéaire de façade et d’un entresol avec large baie vitrée donnant sur les Champs-Élysées et cabines d’essayage.

Des indemnités accessoires, vraiment accessoires

Sont associées à l’indemnité principale diverses réparations accessoires dont, en premier lieu, l’indispensable remploi, pour peu que la réinstallation soit effective et que le bailleur n’en apporte pas la preuve contraire, et ce, pour 10 % de la valeur du principal.

Ces indemnités accessoires sont pour certaines dictées par le texte (C. com., art. L. 145-14) et pour les autres par une abondante jurisprudence. Là aussi, prédomine la notion de « préjudice », qui permet à la partie évincée de mettre en avant l’ensemble des coûts qu’elle estime consécutifs de son éviction et de faire preuve, à ce titre, de plus ou moins d’imagination !