Abus de position dominante dans le secteur de la vente d’énergie électrique

En vue de cette libéralisation, les différentes étapes du processus de distribution de l’électricité ont été attribuées à des filiales distinctes d’ENEL. Ainsi, E-Distribuzione s’est vue confier le service de la distribution, Enel Energia (EE) a été chargée de la fourniture d’électricité sur le marché libre et Servizio Elettrico Nazionale (SEN) s’est vu attribuer la gestion du service dit de « meilleure protection ».

Il était reproché au groupe ENEL de mettre en œuvre une stratégie d’éviction visant à transférer la clientèle de SEN, en tant que gestionnaire historique du marché protégé, à Enel Energia, qui opère sur le marché libre, en vue de pallier le risque d’un départ massif des clients de SEN vers de nouveaux fournisseurs lors de l’ouverture ultérieure à la concurrence du marché concerné. À cette fin, les clients du marché protégé auraient notamment été invités par SEN à donner leur consentement à recevoir des offres commerciales relatives au marché libre selon des modalités discriminatoires. Cette pratique a valu au groupe ENEL une amende de 27 millions d’euros.

Saisi en appel, le Conseil d’État italien a, à titre préjudiciel, posé à la Cour de justice de l’Union européenne une série de questions relatives à l’interprétation et à l’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en matière de pratiques d’éviction. Par le présent arrêt, la Cour répond aux questions en apportant des précisions sur la notion d’exploitation abusive d’une position dominante et sur la charge de la preuve pesant sur l’Autorité de la concurrence.

Il convient aussi, à titre liminaire, d’observer que la jurisprudence offrait déjà des éléments de réponse aux questions, mais la présente affaire comporte des caractéristiques particulières qui justifient la saisine de la Cour à titre préjudiciel.

Ainsi, selon la juridiction de renvoi, la notion d’« exploitation abusive », en particulier en ce qui concerne les abus « atypiques », tels que celui visant à empêcher la croissance ou la diversification de l’offre des concurrents, soulève des problèmes d’interprétation dans la mesure où, d’une part, l’article 102 du TFUE n’offre pas de critère d’application exhaustif et, d’autre part, la distinction traditionnelle opérée entre les abus d’exploitation et les abus d’éviction n’est pas pertinente.

III – Intention de l’entreprise en cause

La juridiction de renvoi demandait également si l’article 102 du TFUE doit être interprété en ce sens que l’existence d’une pratique d’éviction abusive par une entreprise occupant une position dominante doit être appréciée sur le seul fondement de la capacité de cette pratique à produire des effets anticoncurrentiels ou s’il convient de tenir compte de l’intention de l’entreprise concernée de restreindre la concurrence.

La Cour répond que la qualification d’abusive d’une pratique d’éviction dépend des effets d’éviction que celle-ci est ou était capable de produire. Ainsi, « pour établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, une autorité de concurrence doit démontrer que, d’une part, cette pratique avait la capacité, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un tel effet d’éviction, en ce sens qu’elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause, et, ce faisant, que ladite pratique était susceptible d’avoir une incidence sur la structure de marché, et, d’autre part, que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites » (pt 61).

Or, aucune de ces conditions ne requiert, en principe, la preuve d’un élément intentionnel (pt 61).

Rappelant sa jurisprudence1, la Cour en conclut que, pour constater l’exploitation abusive d’une position dominante aux fins de l’application de l’article 102 du TFUE, une autorité de concurrence n’est nullement tenue d’établir l’existence d’une intention anticoncurrentielle dans le chef de l’entreprise en position dominante (pt 62).

L’intention de l’entreprise en cause a néanmoins sa place dans l’analyse de l’Autorité de la concurrence : « Si, aux fins de l’application de l’article 102 du TFUE, il n’est nullement requis d’établir l’existence d’une intention anticoncurrentielle dans le chef de l’entreprise en position dominante, la preuve d’une telle intention, si elle ne saurait suffire à elle seule, constitue une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante » (pt 63).