Affaire des commodités chimiques : montant de la sanction infligée par la cour d’appel de Paris qui statue en l’absence de rapport

II – Ayant annulé le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du Code de commerce, la cour d’appel de Paris devait renvoyer l’affaire à l’Autorité de la concurrence pour rédaction d’un nouveau rapport ou prononcer une sanction d’un montant maximum de 750 000 euros

Les sociétés Brenntag ont reproché à l’arrêt du 3 décembre 2020 de prononcer une sanction pécuniaire de 47 043 774 euros contre la société Brenntag SA, solidairement avec la société mère Deutsche Bahn AG, alors « qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 464-5 du Code de commerce (…) que la possibilité, pour les personnes poursuivies devant (…) l’Autorité, de voir établi par les rapporteurs (…) un rapport, fruit de la confrontation de la notification des griefs avec les observations en défense (…) constituait une garantie des droits de la défense à laquelle il ne pouvait être dérogé au détriment des personnes poursuivies qu’en compensation d’une limitation de la sanction pécuniaire encourue à un plafond de 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées ». Selon le moyen, « la cour d’appel de Paris, lorsqu’elle annule une décision de l’Autorité de la concurrence et se prononce sur les griefs notifiés en vertu de l’effet dévolutif, statue avec les mêmes pouvoirs que ceux de l’Autorité et selon les mêmes limitations quant aux sanctions maximales susceptibles d’être infligées ». Le pourvoi faisait valoir qu’en l’espèce, « après avoir, dans son arrêt du 2 février 2017, annulé dans sa totalité le rapport des rapporteurs ainsi que la décision subséquente du collège de l’Autorité, cette dernière en tant qu’elle concernait les sociétés Brenntag, et décidé de faire jouer l’effet dévolutif, privant par là les sociétés Brenntag de la garantie que constituait l’établissement d’un rapport par les services de l’instruction de l’Autorité, la cour d’appel a, par son arrêt du 3 décembre 2020, infligé une sanction pécuniaire de 47 043 774 euros à la société Brenntag SA, solidairement avec la société Deutsche Bahn AG ». Et le pourvoi d’ajouter qu’en ne limitant pas le montant de cette sanction pécuniaire à hauteur de 750 000 euros, alors que, était-il soutenu, « ce plafond légal constituait le corollaire nécessaire d’une procédure répressive menée à son terme sans la garantie que constituait l’établissement d’un rapport, la cour d’appel a violé les articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 464-5 du Code de commerce dans leur version applicable en la cause » (pt 22).

La haute juridiction fait droit à cette argumentation.

Elle observe qu’il résulte de la combinaison des articles L. 464-8 du Code de commerce et 561 et 562 du Code de procédure civile que, lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence n’est pas de nature à affecter la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine, il appartient à la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur ces griefs (pt 24).

Elle ajoute que, selon l’article L. 463-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, « le rapporteur général peut, lors de la notification des griefs, décider que l’affaire sera examinée par l’Autorité de la concurrence sans établissement préalable du rapport » ; et il résulte de l’article L. 464-5, dans sa rédaction abrogée par cette même loi du 3 décembre 2020, que lorsque l’Autorité statue selon cette procédure simplifiée, elle ne peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant supérieur à 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées (pt 26).

En conséquence, afin de préserver les droits garantis aux parties en application des articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-5 et R. 463-11 du Code de commerce, « la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros » (pt 29).

Or l’arrêt du 3 décembre 2020, après avoir retenu que la société Brenntag SA avait participé à une entente complexe et continue, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 47 043 774 euros (pt 30).

En statuant ainsi, alors qu’ayant annulé le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du Code de commerce, elle devait renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne pouvait être supérieur à 750 000 euros, la cour d’appel a violé les textes susvisés (pt 31).

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué en ce qu’il prononce une sanction pécuniaire de 47 043 774 euros à l’encontre de la société Brenntag SA, solidairement avec la société Deutsche Bahn AG.

Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de déterminer s’il convient de renvoyer l’affaire à l’Autorité de la concurrence pour rédaction d’un nouveau rapport ou de prononcer une sanction à l’encontre des sociétés Brenntag (pt 33).