Affaire Novartis et Roche : amende de 400 millions d’euros annulée en appel

En effet, la décision d’achat n’est pas prise par l’utilisateur final, mais par le médecin prescripteur, qui choisit le médicament devant être administré à son patient en fonction des indications et contre-indications thérapeutiques de ce médicament, des particularités de son patient et du système de santé (pt 210).

C – Délimitation des marchés de la ville et de l’hôpital

L’Autorité a retenu dans sa décision que l’Avastin et le Lucentis ont entretenu un rapport de concurrence à l’hôpital comme en ville, les praticiens hospitaliers ayant le choix d’utiliser le premier dans le cadre d’une hospitalisation ou prescrire le second dans le cadre d’une consultation externe. Elle indique en outre que l’Avastin, quoique médicament de réserve hospitalière, pouvait être administré en ville, et qu’une certaine concurrence par les prix était possible. Elle en a conclu qu’il convenait, en l’espèce, de ne pas distinguer le marché de la ville et le marché de l’hôpital, mais qu’en tout état de cause, la délimitation d’un seul ou de deux marchés est sans incidence sur la détermination de la position dominante collective détenue par Novartis, Roche et Genentech.

Pour la cour, il n’y a pas de raison suffisante pour remettre en cause, en l’espèce, la distinction entre un marché de la ville et un marché de l’hôpital. Il en résulte que la pratique anticoncurrentielle en question doit être regardée comme affectant le marché de l’hôpital, seul marché où l’Avastin était accessible licitement et susceptible de faire l’objet, en l’absence de preuve contraire, d’un reconditionnement dans les conditions d’asepsie requises (pt 302).

La décision est en conséquence réformée en ce sens.