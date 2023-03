Condamnation pour abus de position dominante dans le secteur des solutions de gestion de la paie des intermittents du spectacle

Saisie d’office après une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de la concurrence sanctionne, sur le fondement des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des pratiques d’abus de position dominante sur les marchés de la protection sociale complémentaire collective des intermittents du spectacle.

Les pratiques reprochées à l’institution de prévoyance s’articulent comme suit. D’une part, celle-ci a permis à sa filiale Movinmotion d’utiliser son image de marque et sa notoriété en entretenant une confusion, dans l’esprit des employeurs d’intermittents du spectacle, entre les activités sous quasi-monopole d’Audiens Santé Prévoyance (Audiens SP) et ses autres activités concurrentielles ; d’autre part, elle a utilisé les bases de données dont elle dispose en sa qualité de gestionnaire des contrats d’assurance prévoyance et santé complémentaire collective des intermittents du spectacle pour faciliter la commercialisation de l’offre de prestations de gestion de la paie des intermittents du spectacle de sa filiale Movinmotion. Ce faisant, elle obtenait un avantage concurrentiel qui ne pouvait être répliqué par ses concurrents.

La décision offre l’occasion à l’Autorité d’appliquer la jurisprudence qui permet de caractériser un abus de position dominante sur un marché connexe. Par ailleurs, elle permet à l’Autorité, une nouvelle fois, d’appliquer les règles relatives aux sanctions pécuniaires pouvant être infligées dans le cadre de la procédure de transaction.

I – Abus mis en œuvre sur un marché connexe

Pour condamner l’entreprise, l’Autorité s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle une entreprise en position dominante sur un marché donné peut se voir reprocher un abus dont les effets affectent d’autres marchés, dès lors que le marché sur lequel l’entreprise détient une position dominante et ceux sur lesquels l’abus déploie ses effets revêtent un caractère de connexité suffisant et qu’il existe des circonstances particulières justifiant l’application des règles prohibant les abus de position dominante (pt 89).

En l’espèce, elle estime que ces conditions sont remplies. Les pratiques constatées concernent la stratégie de commercialisation du service proposé par Movinmotion sur le marché des prestations de gestion de la paie des intermittents du spectacle. Elles sont rendues possible par l’utilisation des moyens détenus par Audiens SP, en position dominante sur les marchés de la protection sociale complémentaire collective des intermittents du spectacle.

L’Autorité précise que ces deux marchés présentent des caractéristiques communes et des liens étroits. En effet, sur chacun d’eux, la demande émane des employeurs professionnels d’intermittents du spectacle qui doivent, d’une part, s’acquitter des contributions patronales qui correspondent aux obligations conventionnelles et légales en matière d’assurance prévoyance et santé complémentaire collectives et, d’autre part, remettre aux intermittents du spectacle, à chaque paie, un bulletin de salaire et procéder au traitement ainsi qu’au versement des contributions et cotisations sociales qui les concernent (pt 93).

En outre, les déclarations sociales réalisées dans le cadre de la gestion de la paie déterminent le montant des cotisations sociales versées au titre des marchés de la protection sociale complémentaire collective. Ainsi, les données saisies par les employeurs lors de l’établissement des bulletins de salaire et le calcul des contributions et cotisations sociales sont susceptibles d’affecter les charges sociales correspondantes, et par conséquent les droits des intermittents du spectacle concernés en matière d’assurance prévoyance et de santé complémentaire (pt 94).