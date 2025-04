Parasitisme et produits de prestige : querelle autour du trèfle quadrilobé

Après avoir appréhendé de façon globale les éléments ressemblants entre des produits, la jurisprudence semble évoluer, avec l’arrêt du 5 mars 2025, en faveur d’un double système d’analyse bien plus pertinent des éléments qui lui sont soumis.

A – L’examen des différences entre les modèles des produits concurrents

L’appréciation de la confusion se réalise habituellement selon une méthode consistant à examiner les ressemblances et non les différences entre les produits4. De plus, les éléments litigieux sont appréhendés dans leur globalité ainsi que le rappelle régulièrement la Cour de cassation5. Au sein de l’arrêt du 5 mars 2025, le mode d’appréciation inhabituel de la confusion par l’examen des différences est d’autant plus intéressant en raison de la rareté de contentieux concernant des produits de grand luxe ou de prestige6. En l’espèce, la Cour de cassation, après avoir rappelé que le modèle « Alhambra » est un produit emblématique et notoire, procède donc à un examen des différences avec le modèle « Color Blossom ». En procédant de la sorte, la haute juridiction retient un mode d’appréciation qui s’écarte du mode habituel consistant à retenir les ressemblances et non les différences (pt 8). S’agissant des différences, il est ainsi remarqué que la fleur quadrilobée « Color Blossom », commercialisée par les sociétés Vuitton, « ne reprend pas » l’ensemble des caractéristiques de son concurrent. Il résulte de ce raisonnement a contrario que la forme quadrilobée n’est pas détourée, qu’elle ne comporte pas de sertissage perlé ni de caractère doublé face et que la pierre n’est pas lisse et qu’elle comporte un élément central. Ce mode d’appréciation différentiel permet de conclure que la collection de bijoux « Color Blossom » s’abstient de retenir les caractéristiques du modèle « Alhambra ». Par ailleurs, l’examen de ces dissemblances mène à considérer que les sociétés Vuitton se sont inspirées de la forme de la fleur quadrilobée apparaissant sur la toile monogrammée qu’elles utilisent depuis 1896 pour confectionner des malles de voyage et de la maroquinerie de luxe. L’analyse ainsi menée s’écarte de l’appréciation d’une impression d’ensemble précédemment mise en œuvre, qui ne prenait pas en compte les différences car ces dernières pourraient échapper au public d’attention moyenne7. L’examen des différences réalisé en l’espèce permet encore de constater des dissemblances entre les produits, celles-ci résultant tant des tendances de la mode (usage de pierres précieuses ou semi-précieuses, association ou non à un seul type d’or), que des impératifs économiques (pt 9).