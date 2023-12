Protection des consultations des juristes d’entreprise

Alors que l’avocat et le juriste d’entreprise sont tous deux soumis au secret professionnel, le premier bénéficie d’une protection des documents échangés avec ses clients tandis que le juriste d’entreprise en est privé. Un débat s’est ouvert de longue date sur la question de l’extension aux juristes d’entreprise de la protection de la confidentialité. Les partisans de l’extension invoquaient un argument de compétitivité en soutenant que l’attractivité de la France pour la localisation des directions juridiques des groupes internationaux était en jeu.

Ils ont obtenu satisfaction avec le vote au Parlement du projet de loi d’orientation et de programmation de la justice dont le IV de l’article 19 (devenu art. 49), introduit en première lecture au Sénat, octroyait aux juristes d’entreprise la protection de leurs consultations. Le IV de l’article 49 a cependant été jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

La protection ainsi octroyée aux juristes d’entreprise s’inscrivait dans la ligne tracée par la jurisprudence. Rappelons, par exemple, que la protection des correspondances avocat-client avait déjà été étendue dans une affaire de concurrence à des documents provenant des juristes de l’entreprise visitée et reprenant une stratégie de défense mise en place par le cabinet de l’entreprise visitée 1 . Auparavant, le bénéfice de la protection était limité pour l’essentiel aux communications entre l’avocat et son client 2 .

II – Conditions de la protection

Pour être couvertes par la confidentialité, les consultations juridiques devaient répondre à certaines conditions. Par exemple, le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité devait être titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ; le juriste d’entreprise devait par ailleurs justifier du suivi de formations initiale et continue en déontologie ; en outre, les consultations devaient être destinées aux organes de direction, d’administration ou de surveillance ; les consultations devaient également porter la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et faire l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire des consultations.