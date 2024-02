Une entreprise peut-elle interdire à ses distributeurs agréés de vendre ses produits en ligne ? Le cas des montres Rolex

L’Autorité a, en premier lieu, retenu le grief reprochant à l’entreprise d’avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre les montres Rolex en ligne. Ce faisant, elle a examiné l’existence d’une restriction de concurrence et la possibilité d’une exemption des pratiques en cause.

A – Existence d’une restriction de concurrence résultant de l’interdiction de vente en ligne

Rolex a soutenu que l’interdiction de vente en ligne imposée à ses distributeurs agréés, à supposer qu’elle existe, ne constituerait ni une restriction de concurrence par objet, ni une restriction de concurrence par effet, et qu’en tout état de cause les objectifs qu’elle visait justifieraient son existence, cette interdiction permettant de protéger l’image de prestige de Rolex, de lutter contre la contrefaçon et d’améliorer la distribution des montres Rolex.

L’Autorité rappelle cependant que la pratique décisionnelle et la jurisprudence des juridictions nationales et européennes considèrent de manière constante que les interdictions générales et absolues faites aux distributeurs d’un réseau de distribution sélective de vendre par internet ne sont pas justifiées, ni proportionnées à la poursuite d’un objectif légitime, et que des alternatives moins restrictives doivent être envisagées (pt 291).

En l’espèce, aucun des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction ne justifie de s’écarter de cette pratique décisionnelle et de cette jurisprudence constante, dans la mesure où des alternatives moins restrictives étaient envisageables (pt 292).

S’agissant de la lutte contre la contrefaçon, s’il s’agit d’un objectif légitime, il est constant que cette problématique préexistait au développement d’internet et n’est pas propre à la marque Rolex. Or, des concurrents de Rolex, eux aussi affectés par ce phénomène, permettent à leurs distributeurs de vendre sur internet.

En effet, il existe des moyens moins restrictifs de concurrence permettant d’atteindre cet objectif, notamment grâce à des solutions technologiques appropriées (pt 302).

S’agissant de l’objectif consistant à préserver l’image de la marque Rolex, en particulier lors de l’envoi à distance des produits et de leur retour éventuel, l’interdiction générale et absolue de la vente en ligne n’est, là encore, ni légitime, ni proportionnée, dans la mesure où il existe de nombreuses alternatives, moins restrictives de concurrence, qu’utilisent d’ailleurs les concurrents de Rolex pour pallier ces problèmes logistiques (pt 310).

Ainsi, par exemple, Rolex aurait pu explorer des solutions telles que le recours à des transporteurs garantissant la sécurité des envois d’objets de valeur, la souscription d’assurances adaptées ou la possibilité d’un retrait en boutique des produits achetés en ligne pour les clients préférant cette option (pt 311).

Répondant ensuite à l’entreprise, qui émettait des doutes sur l’applicabilité de la jurisprudence aux produits de luxe, l’Autorité rejette l’argumentation en observant que « ces principes jurisprudentiels, formulés en termes généraux et applicables à tous les systèmes de distribution sélective, ont été appliqués à des biens pour lesquels, compte tenu de leur nature, le système de distribution sélective choisi a été jugé justifié (notamment des biens de luxe et de haute technicité) ». Pour l’Autorité, ils s’appliquent, sans contestation possible, aux biens de luxe pour lesquels la distribution sélective est généralement privilégiée (pt 316). L’Autorité ajoute que « l’arrêt Coty clarifie à cet égard l’arrêt Pierre Fabre en considérant [comme] licite la faculté des fournisseurs – qui, dans cette espèce, étaient des fournisseurs de biens de luxe – d’interdire la revente des produits sur les places de marché en ligne afin de préserver l’image de luxe et de prestige de leurs produits. Il s’en déduit a contrario, que les biens de luxe sont soumis au respect des principes dégagés par la jurisprudence et la pratique décisionnelle » (pt 316).

Pour l’Autorité, Rolex est d’autant plus mal fondée à soutenir que les biens de luxe ne seraient pas visés par la jurisprudence et la pratique décisionnelle précitées et que Rolex France serait dispensée de respecter les principes susvisés, que ses concurrents ont adapté leurs contrats de distribution afin de permettre – tout en l’encadrant – la vente en ligne par leurs distributeurs (pt 317).

À ce stade de l’analyse, et après avoir examiné les pratiques en cause à la lumière du contexte économique (la notoriété de la marque Rolex, la nature des produits en cause, le comportement des concurrents), l’Autorité conclut que, quand bien même les objectifs poursuivis par Rolex seraient légitimes au regard de la nature des produits en cause, l’interdiction en question n’apparaît pas proportionnée et, partant, non objectivement justifiée.

Par conséquent, la pratique en cause constitue, étant donnée sa nocivité, une restriction par objet au sens des articles 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du Code de commerce. L’objet anticoncurrentiel étant établi, il n’y a pas lieu de rechercher ses effets sur la concurrence, mais seulement d’apprécier la gravité de la pratique au stade de la détermination de la sanction (pt 349).