Volet « concurrence » de la loi EGalim 3

Intervenant après les lois EGalim 1 et EGalim 21, la loi EGalim 32 retient l’attention car elle comporte un important volet « concurrence » au sens du titre IV, du livre IV, du Code de commerce. Il s’articule autour des points suivants auxquels est consacré le présent article : caractère de loi de police des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales entre entreprises (I) ; prorogation des règles relatives au seuil de revente à perte (II) ; négociations commerciales menées de bonne foi (III) ; absence d’accord entre les parties (IV) ; encadrement des pénalités logistiques (V).

I – Caractère de loi de police des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales entre entreprises

Saisie à titre préjudiciel, la cour de justice, se prononçant sur la détermination du juge compétent dans un litige opposant Eurelec Trading SCRL et Scabel SA au ministre français de l’Économie et portant sur l’application de l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, a énoncé que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 Bruxelles I bis3 « doit être interprété en ce sens que : la notion de “matière civile et commerciale”, au sens de cette disposition, n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers ». En d’autres termes, les actions du ministre, exorbitantes du droit commun, sont exclues de la notion de « matière civile et commerciale » qui permet de délimiter le champ d’application du règlement4. L’arrêt Eurelec est une réponse aux efforts déployés par des opérateurs de la grande distribution pour contourner la législation française sur les pratiques restrictives de concurrence.

Le Parlement s’est également penché sur cette question. L’article L. 444-1, A, du Code de commerce, issu de l’article 1 de la loi EGalim 3 prévoit en effet que « les chapitres I (transparence), II (pratiques commerciales déloyales entre entreprises) et III (dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires) du titre IV, du livre IV, s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage ».

Cette disposition poursuit un double objectif. D’une part, affirmer que les règles du Code de commerce relatives aux pratiques commerciales déloyales entre entreprises sont d’ordre public et revêtent le caractère de loi de police au sens du droit européen, et d’autre part, garantir la compétence des tribunaux français pour traiter des litiges en question.