Clauses léonines : l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil questionné par les pratiques des fonds d’investissement

Droits financiers exorbitants – Le débat relatif aux clauses léonines, qui s’est longtemps concentré sur la validité des promesses d’achat à prix fixe, plafond ou plancher1, revient aujourd’hui sur le devant de la scène, que ce soit par le biais de montages fiscaux2, ou à la faveur de techniques utilisées par les fonds d’investissement basées sur l’émission de titres conférant des droits financiers exorbitants.

La financiarisation actuelle de certaines professions libérales réglementées en fournit une illustration topique, même si ce qui suit déborde largement ce cadre et pose de manière générale la question du sens à donner aux dispositions de l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil.

Depuis une quinzaine d’années en effet, des professions libérales réglementées à forte rentabilité telles que les biologistes médicaux, les vétérinaires ou encore les radiologues, font l’objet de prises de participation par des fonds d’investissement3 ; ces derniers sont contraints par un seuil de détention maximal de 25 % du capital ou des droits de vote dans les sociétés d’exercice médical et de 50 % dans les structures vétérinaires. La technique des fonds consiste le plus souvent à surpayer cette participation minoritaire mais à négocier des droits politiques et financiers exorbitants en contrepartie.

Actions de préférence – Sur le plan des droits financiers, les fonds d’investissement sollicitent, préalablement à toute opération financière, la transformation de la structure d’exercice en SAS ou SA, véhicules au sein desquels il est possible d’émettre des actions de préférence à droits particuliers. L’analyse des statuts de ces sociétés d’exercice permet de recenser deux catégories de clauses relatives aux droits financiers :

• les stipulations les plus courantes comportent une attribution comprise entre 99 % et parfois 99,99 % des produits sociaux, en ce compris les dividendes distribués, les réserves, les primes, les distributions exceptionnelles et le boni de liquidation ; ces droits sont attachés à une catégorie d’actions de préférence4 représentant entre 25 % (professions médicales) et 49,9 % (vétérinaires) du capital et droits de vote5,

• on trouve aussi, mais plus rarement, des stipulations d’actions de préférence à dividende prioritaire et cumulatif dont le montant est calculé par rapport au chiffre d’affaires de la société d’exercice. Ce type de clauses, en apparence plus anodines, peut avoir des effets plus drastiques encore que les précédentes. Ainsi imaginons une clause statutaire prévoyant que le montant alloué à l’investisseur au titre des dividendes, sous réserve de l’existence d’un résultat distribuable, sera égal à 8 % du chiffre d’affaires ; pour le cas où la société réaliserait un chiffre d’affaires d’un million d’euros et dégagerait un bénéfice distribuable de 80 000 €, l’application de la clause conduirait à allouer la totalité du bénéfice distribuable à l’investisseur et à en priver intégralement le professionnel. Le caractère cumulatif du dividende vient encore renforcer le mécanisme spoliateur puisque si pour l’année n l’investisseur n’est pas rempli de ses droits, ceux-ci s’exerceront à titre complémentaire sur l’année n+1.

À notre connaissance aucun contentieux n’est encore né de ces prises de participations récentes, spécifiquement sur la question de la répartition des bénéfices6 ; toutefois cela pourrait advenir à court ou moyen terme, la privation de tout gain social étant de nature à générer un sentiment de frustration chez les praticiens en exercice. Ce qui suit préfigure donc à gros traits le débat et peut-être l’issue de ces probables contentieux.

I – Analyse traditionnelle : lettre et esprit

Textes – Pour analyser la validité des clauses attribuant 99 % et plus du profit à un associé, il est important de revenir aux fondements : les textes et leur esprit.

La notion de partage du bénéfice est présente dès le Code civil des Français de 1804 avec une formulation finalement très proche de celle d’aujourd’hui puisque l’article 1832 énonçait que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». La prohibition des clauses léonines était alors contenue dans l’article 1855 du Code civil en des termes simples et dépourvus d’ambiguïté : « la convention qui donnerait à l’un des associés la totalité du bénéfice est nulle ».

L’article 1844-1 du Code civil dans sa version actuelle dispose : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social (…), le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ».

Notion de bénéfices – Faut-il distinguer le bénéfice social et le profit social ? En effet, la lecture de l’article 1844-1 du Code civil reproduit ci-dessus pourrait le laisser penser puisque le premier alinéa évoque la part dans les bénéfices, alors que l’alinéa second prohibe l’attribution ou l’exclusion totale du profit procuré par la société, notion pouvant de prime abord apparaître plus large en incluant notamment les réserves, les primes d’émission ou de fusion… Dans cette veine, il a pu être soutenu par le comité juridique de l’ANSA7 qu’une catégorie d’actions totalement privée du droit aux dividendes mais ayant conservé le droit au boni de liquidation ne relevait pas des clauses léonines, puisque le boni de liquidation est constitué de bénéfices non distribués.

Nous ne souscrivons pas à cette opinion, en premier lieu car rien n’indique que les termes bénéfices et profits aient été volontairement distingués dans le texte, la rédaction du Code Napoléon ne se référant originairement qu’à la notion de bénéfices, et surtout car l’article 1832 ne vise que la notion de bénéfice social. Ensuite, la notion de profit n’est pas définie par le Code civil, ni par le Code de commerce alors que celle de bénéfice est mieux circonscrite ; on rappellera que le bénéfice, en droit des sociétés, s’entend de manière large d’un gain pécuniaire ou d’un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés8 ; le Code de commerce en a une appréhension plus comptable qui se ramène à la différence entre les produits et les charges ; les articles L. 232-10 et suivants applicables aux seules sociétés commerciales définissent ensuite les réserves comme des sommes déduites du bénéfice de l’exercice, et le dividende comme un bénéfice distribuable dont la distribution a été décidée.

Le partage des bénéfices au sens de l’article 1844-1 du Code civil comprend au premier chef les dividendes et les réserves de la société, qui sont des éléments courants de la rémunération des associés, à la différence du boni de liquidation, des primes et autres produits dont la matérialisation est plus rare, voire le plus souvent inexistante au cours de la vie sociale. Ainsi, une clause ou une décision qui suspendrait temporairement le droit aux dividendes cependant que le droit aux réserves serait maintenu proportionnellement au capital détenu, ne devrait pas être qualifiée de léonine. Dans ce même esprit, celle qui supprimerait le droit aux dividendes et aux réserves tout en maintenant le droit au boni de liquidation serait léonine.

Esprit – « La science du magistrat est d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre tue » écrivait Portalis9. Vaste débat que celui de savoir si un texte doit être interprété à la lettre ou suivant son esprit. Nul ne saurait contester que le texte de l’article 1844-1 du Code civil se réfère à l’attribution de la totalité du bénéfice procuré par la société ou à l’exonération de la totalité des pertes, et que 99,99 % ce n’est mathématiquement pas la totalité…

On connaît la perversité des effets de seuil dans bien des domaines : si la loi prévoit qu’un régime juridique s’applique au seuil de n, il ne s’applique pas au seuil de n–110. Cependant l’article 1844-1 du Code civil ne contient pas de seuil mais un principe de prohibition, ce qui est différent ; un seuil connaît un état antérieur et un état postérieur gradués ; un seuil marque le passage d’un état à un autre. Avoir 100 % des bénéfices d’une société ne correspond pas au franchissement d’un seuil mais bien à l’atteinte d’un stade ultime prohibé, ce qui est différent dans la mesure où les « états approchants » de ce stade ultime peuvent rationnellement s’y apparenter.

L’esprit de l’article 1844-1 du Code civil, quant à lui, se loge logiquement dans le droit commun des sociétés et dans les textes ou principes qu’il contient. On y enseigne tout d’abord que le partage du bénéfice et la contribution aux pertes sont la clé de voûte du contrat de société ; on y lit ensuite que la société est constituée dans l’intérêt commun des associés ; enfin, et en filigrane de ce tout, on trouve l’affectio societatis défini classiquement comme la volonté de collaborer sur un pied d’égalité. Même si l’on perçoit la part évidente de naïveté de ces principes dans le contexte contemporain du droit des sociétés, ils demeurent des lignes d’interprétation importantes et ils nous disent que la disproportion est acceptable tant qu’elle ne confine pas à l’excès ; le total et le quasi-total11 ne seraient pas à distinguer.