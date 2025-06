Le dirigeant de fait dans le droit des entreprises en difficulté : une convergence normative avec le régime du dirigeant de droit

Le dirigeant de fait est une notion construite en opposition à celle de dirigeant de droit, représentant légal de la société. Toutefois, cette distinction fondée sur la seule désignation formelle apparaît largement illusoire, dans la mesure où le droit des entreprises en difficulté tend à rapprocher les deux figures en ce qui concerne les sanctions susceptibles de leur être appliquées et les obligations auxquelles ils sont soumis.

1. Dans le contexte du droit des entreprises en difficulté, la jurisprudence relative au dirigeant de fait est particulièrement abondante, témoignant ainsi du dynamisme de la notion et de la récurrence du contentieux1. À l’instar de la société créée de fait, la direction de fait peut être définie comme « une sorte d’ersatz, une sorte de doublet d’une situation juridique bien connue et bien réglementée par la loi. À cette situation de fait, il manque l’une des conditions légales pour accéder, en principe, à la vie du droit selon le professeur Roger Houin »2.

2. Bien que saisie par la législation, l’élasticité de cette notion permet aux justiciables de s’en emparer aisément, la soumettant régulièrement à l’appréciation des tribunaux qui en précisent les contours. Traditionnellement, on distingue le dirigeant de droit – représentant légal de la société, désigné selon des modalités précises prévues par le droit des sociétés – du dirigeant de fait, qui adopte un comportement analogue à celui d’un dirigeant de droit sans pour autant avoir reçu de désignation officielle. Bien qu’il puisse, en apparence, se présenter comme un tiers à l’égard de la société en raison de son absence de statut formel, le dirigeant de fait exerce néanmoins une influence réelle et déterminante sur la gestion de l’entreprise. À ce titre, il prend part activement à la vie sociale, que ce soit de manière directe ou indirecte.

3. « À défaut d’une définition légale, la définition de la direction de fait et l’identification du dirigeant de fait passent par une analyse de l’activité déployée par la personne susceptible d’être qualifiée de dirigeant de fait »3. L’activité exercée par une personne qualifiée de dirigeante de fait se caractérise par une immixtion directe et significative dans la gestion et la direction de la société, en dehors de toute investiture régulière par les organes sociaux. Il ne s’agit pas d’un simple rôle d’influence ou de conseil, ni de l’exercice d’une fonction de contrôle mais bien d’une prise de décision effective, traduisant l’exercice d’un pouvoir propre. L’exercice de l’activité de direction s’accomplit de manière totalement indépendante sans lien de subordination, ni délégation informelle. Le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité positive de gestion et de direction en toute souveraineté et indépendance4. Cette autonomie dans l’initiative et l’exécution des décisions distingue le dirigeant de fait d’un simple exécutant ou d’un collaborateur subordonné, justifiant qu’il soit soumis aux mêmes obligations et responsabilités que le dirigeant de droit.

4. Initialement issue du droit des sociétés5, la notion de dirigeant de fait s’est progressivement développée dans le cadre du droit des entreprises en difficulté6, où elle trouve une application renforcée à travers un prisme essentiellement répressif, notamment lorsqu’une faute de gestion est caractérisée. À travers les sanctions encourues (professionnelle ou financière), il s’agit de réprimer l’irrégularité de la situation du dirigeant de fait. Cette irrégularité ne saurait le soustraire aux effets juridiques attachés à l’exercice de fonctions dirigeantes. L’accomplissement effectif d’actes de gestion emporte en effet des conséquences de droit, au premier rang desquelles figure l’exposition à des sanctions, notamment à une responsabilité financière en cas de préjudice causé à la société. En droit des entreprises en difficulté, le dirigeant de fait est ainsi soumis au même régime de responsabilité que le dirigeant de droit, en particulier en ce qui concerne les fautes de gestion (I).

Toutefois, la jurisprudence ne se limite pas à cet aspect répressif et identifie également le dirigeant de fait par l’exercice effectif de prérogatives et de devoirs qui incombent habituellement au dirigeant de droit, notamment en ce qui concerne les obligations à l’égard de l’entreprise en difficulté. Derrière l’émergence de ces sujétions reconnues par les tribunaux se dessine la reconnaissance croissante d’une responsabilité, souvent financière, pesant sur le dirigeant de fait. Cette reconnaissance vise ainsi à prévenir toute tentative de dissimulation derrière une absence apparente de statut formel et à empêcher qu’une telle manœuvre serve à éluder les obligations inhérentes à la gestion effective de l’entreprise (II).

I – L’unité de régime du dirigeant de fait et du dirigeant de droit au regard des sanctions 5. La qualification de dirigeant de fait répond à un objectif précis : identifier toute personne qui exerce, en toute indépendance, une fonction de direction sans y avoir été officiellement investie. Toutefois, une telle identification serait vaine si elle n’entraînait aucune conséquence juridique. C’est pourquoi la qualité de dirigeant de fait emporte les mêmes sanctions financières que celles applicables au dirigeant de droit. A – La fonctionnalité de la qualification de dirigeant de fait 6. La qualification de dirigeant de fait est appelée à avoir une certaine fonctionnalité au sein du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté. Elle est reconnue à une grande variété de personnes physiques ou morales qui, sans être investies formellement d’un mandat social, interviennent de manière déterminante dans la gestion de la société. Il peut s’agir d’un associé majoritaire7 exerçant une influence prépondérante, d’un créancier imposant des choix de gestion8, d’un ancien dirigeant continuant à agir comme tel, d’un consultant prenant en réalité les décisions stratégiques, ou encore de cadres supérieurs tels qu’un directeur commercial9 ou une directrice salariée assumant pleinement la conduite des affaires sociales. Cette dernière peut notamment être qualifiée de dirigeante de fait si elle prend des décisions engageant l’entreprise, passe des commandes, dispose d’une procuration sur les comptes bancaires ou signe les chèques au nom de la société10. Peut également être considéré comme un dirigeant de fait un tiers n’exerçant aucune fonction dans la société, comme un avocat qui a joué un rôle décisionnel et dont le dirigeant de droit était dans une situation de dépendance et de soumission à son égard11, le directeur d’une agence bancaire12, etc. La direction de fait ne peut s’exercer que dans un contexte favorable à son émergence, généralement marqué par la carence, la passivité ou le désengagement du dirigeant de droit voire l’exercice d’une certaine influence sur ce dernier. Ce vide dans l’exercice effectif du pouvoir ouvre la voie à une prise de contrôle informelle par une autre personne, « usurpateur décomplexé arguant d’une fausse qualité devant les tiers au dirigeant de fait de bonne foi »13, permettant ainsi une gradation dans l’intensité de la direction de fait, qu’elle soit totale – lorsque l’ensemble des décisions stratégiques et opérationnelles sont assumées par le dirigeant de fait – ou partielle lorsque ce dernier n’intervient que sur certains aspects significatifs de la gestion. Cette intrusion progressive ou circonstancielle dans les fonctions dirigeantes traduit une réalité de pouvoir qui l’emporte sur la forme, justifiant l’assimilation aux responsabilités du dirigeant de droit. 7. La reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait vise à protéger les tiers contre une apparence trompeuse éloignée de la réalité. Cette protection constitue l’un des objectifs, mais elle répond également à la nécessité de sanctionner un comportement qui méconnaît les règles juridiques. La société étant un cadre strictement encadré par la loi et les statuts, toute personne qui exerce en fait les fonctions de dirigeant sans avoir été régulièrement désignée comme mandataire social, et qui a contribué aux difficultés de l’entreprise, doit pouvoir être tenue pour responsable et sanctionnée en conséquence. Ce qui est sanctionné, c’est l’exercice d’un pouvoir de représentation en s’étant affranchi des modalités de désignation tout en assurant une apparence erronée pour les tiers. 8. La qualification de dirigeant de fait permet de sanctionner les ingérences dans une organisation dotée d’une structure hiérarchique et juridique déterminée. Elle vise notamment les personnes qui, sans détenir la qualité de représentant légal, exercent en pratique les pouvoirs attachés à cette fonction. Une telle intrusion est susceptible de perturber l’équilibre de la gouvernance et de contribuer à la dégradation de la situation financière de l’entreprise. En l’absence de cette qualification, l’auteur de ces agissements pourrait échapper à toute responsabilité, malgré l’ampleur de son intervention. Sanctionner cette dernière lorsqu’elle a obéré le passif de la société n’est qu’une question d’équité. C’est la raison pour laquelle les diverses législations sur le droit des entreprises en difficulté ont toujours retenu une responsabilité financière et patrimoniale similaire entre le dirigeant de droit et de fait. B – Des sanctions communes au dirigeant de droit et de fait 9. Le droit des entreprises en difficulté a toujours historiquement assimilé le sort du dirigeant de fait à celui du dirigeant de droit, à la différence du droit des sociétés14, que ce soit à travers les actions en responsabilité ou les sanctions professionnelles comme la faillite ou l’interdiction de gérer. Sans entrer dans le détail de ces actions développées et précisées par une éminente doctrine juridique15, il convient d’essayer de comprendre la légitimité de cette unité. Ainsi, les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d’actif placent sur un pied d’égalité le dirigeant de droit et le dirigeant de fait16. Cette égalité de traitement permet de sanctionner efficacement les comportements fautifs, quel que soit le statut ou la qualité officielle du dirigeant concerné. Lorsque le dirigeant de droit ou de fait a contribué, par sa faute de gestion, à obérer la situation de la société ou à faire apparaître une insuffisance d’actif, il peut être tenu de combler le passif. La notion de faute de gestion ne fait l’objet d’aucune définition normée, laissant à la jurisprudence la possibilité de définir ce qui relève ou pas de la faute de gestion. La faute de gestion recouvre un comportement, une imprudence dans le cadre de l’activité de gestion. Elle peut consister en une violation des lois, des règlements, des statuts, en la poursuite d’une activité déficitaire, l’absence de déclaration de cessation des paiements alors que la situation est compromise, l’attribution d’une rémunération par le dirigeant alors que la situation de la société est obérée, etc. En définitive, la faute de gestion concerne tout acte de gestion ayant un lien avec l’insuffisance d’actif qui peut être retenu comme fait générateur de l’action en responsabilité17. La loi prévoit qu’une condamnation solidaire est possible entre le dirigeant de fait et de droit. 10. La perméabilité de la faute de gestion permet d’envisager le cas où le dirigeant de droit laisse agir le dirigeant de fait. Le dirigeant de droit ne saurait se défaire de ses responsabilités en tolérant l’intervention autonome d’un dirigeant de fait. En effet, la fonction légale de direction suppose l’exercice effectif d’un pouvoir de contrôle et de décision, de sorte qu’elle est incompatible avec toute attitude passive ou de pure complaisance. La passivité du dirigeant de droit confronté à une usurpation de ses prérogatives constitue aussi per se une faute de gestion18. 11. Les sanctions prévues par la loi visent à responsabiliser le représentant légal de la société. Ces mêmes sanctions s’appliquent également au dirigeant de fait dont l’implication dans la gestion de l’entreprise se révèle par ses actes, alors que le dirigeant de droit engage sa responsabilité en raison de ses manquements ou fautes d’omission19. Cette unité de régime juridique est rendue possible par la consécration légale qui unifie le régime des sanctions applicables au dirigeant de droit et de fait. En effet, l’exercice d’une fonction de direction, même de manière irrégulière, implique des responsabilités importantes et expose à des conséquences juridiques, notamment en cas de difficultés économiques ou de procédure collective. La volonté du législateur et du juge est de ne pas laisser impunis les comportements dommageables quelle que soit la qualité du dirigeant. 12. En droit des procédures collectives, la personnalité morale d’une société est parfois insuffisante pour protéger ses dirigeants de toute responsabilité pécuniaire. Cela est particulièrement vrai pour les dirigeants de fait, qui, sans en avoir le titre officiel, exercent en réalité les pouvoirs de gestion. Ces derniers peuvent être directement concernés par une action en extension de procédure collective, notamment dans les hypothèses de confusion des patrimoines ou de fictivité de la société. Ainsi la fictivité d’une association a pu permettre l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard du président, dirigeant de droit ainsi qu’à son épouse, salariée de l’association, dirigeante de fait20. L’action en extension s’apparente à une action en sanction pécuniaire contre les dirigeants sociaux21. L’assimilation de régime concernant les sanctions se veut également une réponse à des stratégies de dissimulation ou de contournement des règles qui seraient contraires à l’intérêt de la société. L’activité de gestion et de direction est une activité entrepreneuriale qui n’est pas sans risques. Cette activité doit se faire dans la recherche et la poursuite de l’intérêt de la société. Il n’est pas évident que celui qui est reconnu comme dirigeant de fait soit porteur des intérêts sociaux de la personne morale22.