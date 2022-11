Le fonctionnement des classes de parties affectées

Le processus de constitution se déroule en deux temps : par l’information des membres de leur participation au système des classes, puis par leur affectation à une classe déterminée.

d’une invitation à faire connaître l’existence d’accords de subordination dont elle pourrait bénéficier et ce au plus tard dans les dix jours, délai courant soit à compter de la réception, soit de la publication de l’avis de l’ article R. 626-55 du Code de commerce , alinéa 1.

1. C’est l’administrateur qui en a la charge en informant « par tout moyen chaque partie affectée qu’elle est membre d’une classe » ( C. com., art. R. 626-55 , al. 1er). À ce stade, l’administrateur ne doit pas préciser à la partie affectée sa classe de rattachement. Il n’est pas nécessairement en mesure de faire. Pour autant, la simple appartenance à une classe signifie pour la partie qui, ainsi, entre dans la procédure que les créances ou les droits qu’elle détient à l’encontre du débiteur se trouveront affectés par le plan, dans une mesure que déterminera celui-ci et dont elle sera informée par le projet qui lui sera présenté ultérieurement.

3. L’ordonnance précise ensuite que l’administrateur « répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante (…) » ( C. com., art. L. 626-30 , 2°, III).

Il y a lieu de noter que le HCJP avait observé dans son rapport que le contenu de ces accords de subordination peut être variable jusqu’à imposer l’élaboration d’un plan. Il avait souhaité la précision que l’accord de subordination soit respecté entre les créanciers qui y sont partie, sans que soit dépassé ce cadre relatif 4 . L’ordonnance laisse cette question ouverte, et il appartiendra à la pratique et aux juridictions de l’arbitrer.

Il y a lieu de noter que préciser la nature de la communauté d’intérêt que l’ordonnance définit comme économique n’était pas une exigence de la directive. Le haut comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP) s’était quant à lui positionné sur une acception large de celle-ci 1 , relevant sa diversité possible. On peut s’interroger sur la nécessité de cette précision qui pourrait interdire certains ordonnancements autour de cohérences autres. Toutefois, d’une part, l’économique est un critère extrêmement large et, d’autre part, en faisant du « bien répartir » l’un des déterminants imposés de la nature de la communauté d’intérêt, l’ordonnance met en place un critère matériel, qui permettra le cas échéant un contrôle, voire un rejet en son absence, de projets de plans qui s’éloigneraient trop de cette rationalité. Il faut ajouter que cette précision interdit la prise en compte d’intérêts de nature différente pour chacune des classes ce qui, à défaut, n’était pas nécessairement exclu.

D – La notification de la composition des classes à leurs membres

11. Les classes une fois constituées, l’ordonnance prévoit, dans un troisième temps, la notification à chaque partie affectée des modalités de répartition et de calcul des voix retenues leur permettant d’exprimer un vote. L’article R. 626-58, I, alinéa 2, du Code de commerce précise que cette notification doit intervenir au moins 21 jours avant la date du vote du plan. Et c’est cette notification qui fait courir un délai de dix jours dans lequel doit intervenir toute contestation d’une partie affectée sous peine d’irrecevabilité.

12. On note qu’une très large latitude est laissée aux organes de la procédure pour arrêter cette constitution entre les deux bornes que sont l’information aux parties qu’elles sont affectées, régie par l’article R. 626-55, alinéa 1, du Code de commerce, et la date butoir du 21e jour précédant le vote du plan. La constitution des classes peut en effet s’imposer d’elle-même ou être le résultat de négociations complexes. Par ailleurs, l’état du passif peut évoluer même après l’ouverture de la procédure. Dans son rapport, le HCJP relevait à ce sujet « le caractère évolutif des créances après l’ouverture de la procédure. » Il précisait : « Certaines situations, comme la cession de créances ou la perte de la qualité de créancier (à la suite, par exemple, d’une revendication qui conduit au paiement du créancier), ont pour effet de modifier les classes de créanciers »5. Il s’interrogeait sur l’équilibre délicat à trouver entre cette possibilité d’évolution et la nécessité néanmoins d’arrêter cette répartition en mettant en exergue le risque que « les créanciers fassent des recours systématiques pour préserver leurs droits »6. Il préconisait comme solution pour pallier ce risque de distinguer « entre la constitution des classes et l’affectation des créanciers dans chacune des classes, car la répartition des droits de vote peut évoluer »7. Ainsi, le recours aurait porté sur les seuls critères de constitution des classes, le plus en amont possible, l’affectation des créanciers auxdites classes intervenant beaucoup plus tard, à un moment où la consistance des créances devrait être plus solidement établie.

13. Mais l’ordonnance a choisi une autre logique consistant à regrouper dans le même temps la notification de la constitution et de la composition des classes le plus en aval. En organisant ainsi cette procédure, l’ordonnance manifeste la volonté de laisser le plus longtemps ouverte ces deux questions avant de les figer au plus tard trois semaines avant le vote du plan.