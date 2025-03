La cessation immédiate des obligations de l’associé retrayant d’une société à capital variable

A – La teneur de l’arrêt

« Coup d’essai et coup de maître » de la part des demandeurs au pourvoi, puisque, au visa des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du Code de commerce, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel au motif qu’« il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont d’ordre public, que, lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimal du capital social n’est pas atteint ». Par conséquent, « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites ».

Pour justifier sa position, la juridiction de seconde instance s’était fondée sur les dispositions statutaires selon lesquelles l’associé qui a exercé son droit de retrait, dont les effets sont différés au jour où, du fait de la souscription de parts sociales nouvelles ou d’augmentation du capital, le montant minimal du capital sera atteint et permettra la reprise des apports, conserve la qualité d’associé jusqu’à l’apurement des comptes et le remboursement éventuel de ses droits sociaux. En conséquence, il demeure obligé aux dettes sociales et tenu à ses engagements à l’égard de la société, tout en conservant le droit de participer aux bénéfices.

Cette solution est tout à fait conforme au droit de retrait tel que conçu par l’article 1869 du Code civil relatif aux sociétés civiles4. Dès lors, l’associé retrayant a droit au remboursement de ses parts sociales entraînant leur annulation et corrélativement la réduction du capital social. La perte de la qualité d’associé de sociétés civiles intervenant après le remboursement de la valeur des droits sociaux, cela revient à dire que la date du départ de l’associé correspond à celle du remboursement effectif de ses parts5.

Cette disposition commune aux sociétés civiles diffère de celle des sociétés commerciales à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du Code de commerce. À propos de ces dernières, cadre de la présente espèce, la chambre commerciale confère validité à un retrait, quand bien même il se traduirait par une chute du montant du capital social au-dessous du minimal statutaire6. Il s’ensuit une soustraction immédiate des associés retrayants aux obligations inhérentes à leur qualité d’associé.