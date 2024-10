Le droit fondamental d’un associé de SAS de participer au vote sur son exclusion

Les statuts ne peuvent déroger au principe du droit de vote des associés que dans les cas prévus par la loi. Or, ni l’ article L. 227-16 du Code de commerce , ni l’article L. 227-9 du même code, qui dispose que les statuts de SAS déterminant les décisions devant être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, n’autorisent cette dérogation. Autrement dit, même dans la SAS, îlot de liberté contractuelle dans le droit des sociétés de capitaux, les statuts ne peuvent, en dehors de la loi, organiser la renonciation d’un associé à son droit de vote. Ce n’est qu’après la convocation de l’assemblée qu’il peut de son plein gré renoncer à s’y exprimer.

Pour autant, en dépit de la liberté contractuelle qui la caractérise 7 , pareille structure sociétaire ne peut statutairement priver les associés de certains droits fondamentaux tels que celui de voter, ni même simplement de l’aménager. La restriction statutaire quant au droit de vote est mise en exergue dans le présent arrêt de la chambre commerciale à propos d’une clause d’exclusion pour laquelle l’ article L. 227-16 du Code de commerce renvoie aux statuts quant aux conditions dans lesquelles entre autres ils « peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions » 8 . L’arrêt rapporté ne manque pas de signaler dans le paragraphe 7 la possibilité pour les statuts d’une SAS de stipuler l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés. Il revient donc aux statuts de préciser les modalités d’exclusion : motifs, procédure, organe habilité à prononcer l’éviction, droits de la défense, etc.

B – L’application du principe en l’espèce

Dans la présente affaire, le juge régulateur fonde son dispositif de cassation de l’arrêt d’appel pour violation des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce sur le motif suivant : la juridiction de seconde instance a malencontreusement retenu que les statuts de la SAS ont valablement pu stipuler que l’associé dont l’exclusion était projetée ne devait pas participer au vote en vertu de l’article L. 227-17 du Code de commerce, au point de considérer comme régulière la décision litigieuse.

En statuant que l’intéressé ne peut être privé du droit de participer au vote relatif à son exclusion, la Cour de cassation consacre un principe antérieurement posé par elle10. Par ailleurs à ce sujet, elle a jugé qu’en vertu de la combinaison du premier alinéa de l’article L. 227-16 du Code de commerce et du second alinéa de l’article L. 227-19 du Code de commerce – dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 201911 –, une SAS peut désormais, par une décision non prise à l’unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu’il ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions, de sorte que ces dispositions seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d’exercice, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 178912.

En la matière, il n’est pas nécessaire de revenir sur le caractère artificiel de la distinction entre droit de voter et droit de participer relevé par bon nombre d’auteurs à la suite de l’arrêt de Gaste13, la Cour de cassation ayant par la suite indiqué dans l’affaire Château Yquem que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter » et que « les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions »14. Cette formulation est reprise en l’espèce par l’association demanderesse au pourvoi faisant grief à la juridiction d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir rejeté ses demandes, notamment celle d’annuler la décision de l’exclure de la société.

Dès lors que l’exclusion d’un associé est subordonnée à une décision collective, les statuts ne peuvent empêcher l’intéressé dont l’éviction est projetée de voter sur la proposition. Effectivement, conformément à l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de prendre part au vote, les statuts ne pouvant déroger à cette règle que dans les cas énoncés par la loi. Or, l’article L. 227-16 du Code de commerce n’autorise pas une telle dérogation15.

Dès lors que les statuts ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 1844 du Code civil selon lesquelles tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, doit être annulée la décision d’exclusion prise sans que l’associé visé ne prenne part au vote. La clause litigieuse stipulait non seulement que l’intéressé ne participe pas au vote, mais encore que ses actions ne soient pas prises en compte pour le calcul de la majorité, ce qui avait pour conséquence d’empêcher que soient remplies les conditions de quorum et de majorité requises pour l’adoption d’une décision collective, en l’occurrence l’éviction de l’associé. En outre, elle pouvait donner la possibilité aux associés minoritaires d’exclure de la société l’associé majoritaire, portant ainsi atteinte à la loi de la majorité qui est le gage du fonctionnement démocratique d’un groupement social.

La solution retenue en l’espèce ne relève cependant pas de l’évidence en raison de l’arrêt Larzul 2, selon lequel la décision collective d’une SAS portant atteinte à une clause statutaire n’est frappée de nullité que si cette irrégularité est « de nature à influer sur le résultat du processus de décision »16. La Cour de cassation a ultérieurement repris cette solution à propos d’une irrégularité issue non point de la violation des statuts, mais de la participation aux décisions collectives d’une SARL d’une personne dépourvue de la qualité d’associé17.

Le juge du droit a estimé, dans une décision rendue le même jour que celle commentée ici, que l’annulation de la délibération d’une assemblée générale d’une SARL à la suite de la convocation irrégulière d’un associé est subordonnée à la preuve que cette irrégularité a privé l’intéressé de son droit de participer à l’assemblée et que son absence a été susceptible d’avoir une incidence sur le résultat du processus de décision18. Dans cette affaire, la Cour de cassation aurait pu censurer l’arrêt d’appel pour n’avoir pas analysé les raisons pour lesquelles l’impossibilité de l’associé de prendre part au scrutin aurait été de nature à influencer le processus de décision de l’exclure. Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation reste fidèle à sa jurisprudence selon laquelle il ne peut être porté atteinte au droit de se prononcer sur la décision relative à sa propre exclusion.

L’inapplication de la jurisprudence Larzul dans ces deux espèces tient probablement au fait qu’elle aurait pour conséquence de rendre impossible l’exclusion des associés majoritaires ou titulaires de la minorité de blocage ou de permettre à un associé majoritaire d’exclure à son gré tout autre associé. Il est toutefois possible d’aménager les modalités d’adoption de cette décision, afin notamment qu’un associé majoritaire ou disposant de la minorité de blocage n’ait qu’une seule voix, quelle que soit sa participation en capital, et ainsi voter sans faire échec à la décision d’éviction.