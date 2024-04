L’émergence de la RSE dans la gouvernance

1. Si la gouvernance a pu naître et se développer au travers de règles de droit non contraignantes (« droit mou ») caractérisées par le principe Comply or explain, elle est aujourd’hui, et de plus en plus, régie par des règles de droit contraignantes (« droit dur »), qui s’imposent aux entreprises.

Cette transformation est si manifeste que le rapport de l’Autorité des marchés financiers (AMF) française pour 2022 y est entièrement consacré. Un auteur observe que « prendre en charge les questions RSE relève en réalité de la mission générale de l’administrateur qui est de veiller, en toute circonstance, à la défense de l’intérêt social »1. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) devient ainsi une composante significative de la gouvernance des entreprises.

La France a été pionnière dans cette évolution majeure des règles de gouvernance qui se diffusent désormais sur tout le territoire de l’Union européenne et au-delà.

Les transformations du climat, le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources fossiles, minérales, de l’eau, l’aspiration à une équité de traitement imposent aux projets majeurs qui émergent dans le monde d’intégrer ces règles de gouvernance nouvelles.

La RSE est devenue un apporteur significatif de ces règles de droit dur à la gouvernance, sous la forme d’obligations de dire (I) et d’obligations de faire (II).

I – Obligations de dire et implications sur la gouvernance

2. Plusieurs obligations de dire ont progressivement été imposées aux entreprises françaises et pour la plupart des sociétés européennes depuis 2010 :

• obligation pour les sociétés françaises de plus de 500 salariés d’établir un (i) bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, bilan accompagné (ii) d’une synthèse des mesures envisagées pour réduire ces émissions et (iii) d’un plan de transition2 ;

• Non financial Reporting Directive, dite directive NFRD : obligation pour les sociétés cotées françaises qui dépassent certains seuils d’établir une déclaration de performance extra–financière3 qui doit contenir de nombreuses et diverses informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, telles que leurs conséquences sur le changement climatique, leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire4, etc. La Commission européenne a publié des Lignes directrices non contraignantes en 2017 et 2019 sur l’information non financière contenant des indicateurs à renseigner par l’entreprise pour faire état de ses impacts sociaux et environnementaux et des mesures mises en place pour réduire ou améliorer ces impacts et pour assurer le suivi de ces données dans le temps ;

• Corporate Sustainability Reporting Directive, dite directive CSRD : obligation de reporting extra–financier pour les sociétés européennes cotées et grandes entreprises satisfaisant certains seuils5 ainsi que, dans un second temps, les petites ou moyennes entreprises cotées dès lors qu’elles satisferont à certains seuils6 : description de la prise en considération des obligations sociétales et environnementale dans les missions des organes de gouvernance (conseil d’administration, de surveillance, président, président du directoire, président du conseil de surveillance, description de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans la stratégie de l’entreprise)7. L’article 40 bis de la directive CSRD apporte une importante nouveauté en ce qu’elle prévoit que ses dispositions de reporting s’appliqueront non seulement aux sociétés européennes mais encore, à partir de certains seuils, aux sociétés étrangères implantées sur le sol européen8. L’article 29 ter de la directive CSRD prévoit l’adoption par actes délégués de la Commission européenne sur proposition de l’European Financial Reporting Advisory Group des standards de RSE dénommées European Sustainability Reporting Standards. Ces prises de décisions par voie de délégations données à la Commission européenne laissent présager un accroissement significatif et rapide des règles de la RSE sur la gouvernance des entreprises européennes ou étrangères œuvrant sur le territoire européen9.