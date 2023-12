L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en surendettement : la jurisprudence piétine

Les arrêts rendus par la Cour de cassation concernant des EIRL sont suffisamment rares, surtout dans le domaine du surendettement, pour qu’ils n’échappent pas à l’attention. Il est à noter que la disparition du statut d’EIRL pour l’avenir actée dans la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante n’empêchera pas les EIRL en place de se maintenir pour de nombreuses années et le contentieux susceptible de survenir en cas d’insolvabilité pourra encore se poser. On prête d’autant plus attention à ces décisions que le nouvel entrepreneur consacré par la loi précitée est lui aussi doté de deux patrimoines.

Au lendemain de l’institution de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) par la loi du 15 juin 20101, l’un des enjeux était l’accès de l’entrepreneur aux procédures de surendettement du Code de la consommation censées être plus protectrices des intérêts du débiteur que les procédures de traitement des difficultés des entreprises du livre VI du Code de commerce2. En effet, rappelons que l’EIRL est un entrepreneur à deux patrimoines, l’article L. 526-6 du Code de commerce précisant que, pour l’exercice de son activité, il affecte à celle-ci un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. En d’autres termes, l’entrepreneur n’est pas détaché de son entreprise mais celle-ci jouit d’une autonomie patrimoniale. Cette particularité a été prise en compte par le législateur pour le traitement des difficultés de l’entrepreneur puisque l’on ne peut plus raisonner en termes de personne juridiquement insolvable mais de patrimoine. L’ordonnance du 9 décembre 2010 a donc tenté d’adapter les règles du traitement des difficultés des entreprises et des procédures de surendettement à l’EIRL3, non sans laisser de nombreuses questions en suspens, notamment en ce qui concerne le surendettement4. Questions que la jurisprudence tente de résoudre. Certes, la loi du 14 février 20225 a mis fin pour l’avenir au statut d’EIRL6 mais elle laisse subsister les EIRL existants. Dès lors, la question du traitement des difficultés de ces entrepreneurs n’est pas près de se tarir. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2023 en est la preuve.

En l’espèce, un entrepreneur en exercice depuis 1982 ayant adopté le statut d’EIRL en 2018 saisit une commission de surendettement en 2020. Celle-ci déclare le dossier recevable mais en cours d’instruction elle saisit le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification d’une créance conformément à l’article L. 723-4 du Code de la consommation.

Or, le juge des contentieux de la protection s’est plutôt attardé sur la qualité du débiteur, artisan en nom propre. En effet, l’article L. 711-3 du Code de la consommation prive du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Le juge a en conséquence déclaré irrecevable la requête tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement sans statuer sur la créance litigieuse.

Le débiteur s’est alors pourvu en cassation afin de contester ce jugement.

À cette fin, il invoque plusieurs arguments. Le premier tient aux pouvoirs du juge des contentieux de la protection. Selon le débiteur, le juge ne pouvait pas appliquer d’office l’article L. 711-3 du Code de la consommation alors que ses pouvoirs sont limités à la vérification des créances afin de s’assurer, le cas échéant d’office, que le débiteur est bien dans une situation de surendettement.

La Cour de cassation n’est absolument pas convaincue par cet argument, qu’elle rejette. Lorsque le débiteur relève des procédures d’insolvabilité commerciales, comme c’est le cas d’un artisan, le tribunal de commerce a une compétence exclusive et d’ordre public. Dès lors, pour la Cour de cassation, le juge des contentieux de la protection n’a absolument pas excédé ses pouvoirs en examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du Code de commerce.

Restait à savoir si l’appréciation du tribunal judiciaire était pertinente. Et sur ce point l’argument du demandeur au pourvoi est plus convaincant.

Effectivement, un détail avait son importance, l’entrepreneur avait effectué une déclaration d’affectation en 2018, il exerçait donc depuis cette date sous le régime d’EIRL. En cette qualité, il était donc susceptible d’avoir des dettes grevant son patrimoine affecté et des dettes grevant son patrimoine non affecté. Dès lors, avant d’appliquer l’article L. 711-3 du Code de la consommation pour priver notre artisan de l’accès aux procédures de surendettement, encore fallait-il vérifier que l’ensemble de ses dettes avaient une origine professionnelle.

La Cour de cassation met ainsi en exergue la délicate cohabitation de deux patrimoines dont une seule personne est titulaire (I). Ce problème ne manquera pas de se poser à l’avenir à l’ensemble des entrepreneurs individuels dont le statut a été unifié par la loi du 14 février 2022 qui consacre un entrepreneur à deux patrimoines (II).

I – Les procédures de traitement des difficultés à l’épreuve de la dualité de patrimoines de l’EIRL

À vrai dire, la censure de la Cour de cassation était inévitable. En effet, il résulte de l’article L. 711-7 du Code de la consommation que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du Code de commerce. Mais encore faut-il que la situation de surendettement résulte de dettes non professionnelles. Cela signifie que, dans l’hypothèse où le débiteur fait état de dettes qui sont pour certaines d’entre elles professionnelles et d’autres non professionnelles, le juge ne peut exclure d’emblée le demandeur des procédures de surendettement. Le statut d’entrepreneur individuel du requérant ne permet pas à lui seul de le soustraire au droit de la consommation pour le traitement de son passif. En effet, puisque l’on raisonne patrimoine par patrimoine, si une situation de surendettement est caractérisée dans le cadre du patrimoine non affecté, il conviendra d’ouvrir une procédure de surendettement. Laquelle pourra coexister parallèlement à une procédure d’insolvabilité commerciale si l’entrepreneur est en état de cessation des paiements dans le cadre de son patrimoine affecté.

À ce propos, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer que « la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du Code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement »7.

Il est clair que le tribunal judiciaire devant lequel l’affaire est renvoyée devra vérifier si les dettes du débiteur sont afférentes au patrimoine affecté ou au patrimoine non affecté et si ces dernières permettent de caractériser une situation de surendettement. Cette directive en apparence très simple ne manquera pas de soulever des difficultés.

Effectivement, le cloisonnement patrimonial de l’entrepreneur individuel n’est pas à toute épreuve. Sans évoquer les hypothèses de décloisonnement à titre de sanction qui permettraient de soumettre l’ensemble des difficultés de l’entrepreneur aux procédures du Code de commerce8, la détermination des dettes grevant le patrimoine non affecté est susceptible de poser des difficultés.

En premier lieu, il ne paraît pas raisonnable de s’en tenir à la seule finalité de la dette. Il serait certes tentant de se contenter de recenser les dettes engagées pour les besoins de l’activité d’une part et celles qui seraient engagées pour les besoins de la vie domestique d’autre part. Seules les secondes seraient prises en compte pour caractériser le surendettement.

Néanmoins, ce serait occulter une réalité bien plus ambiguë. Pour commencer, et en dépit de toutes les difficultés juridiques9 que cela pose, l’EIRL a pu garantir une dette dont la finalité est professionnelle en consentant une sûreté sur son patrimoine non affecté. De fait, l’article L. 313-21 du Code monétaire et financier dispose : « À l’occasion de tout concours financier qu’il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l’établissement de crédit qui a l’intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l’exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l’entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ou de solliciter une garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d’une société de caution mutuelle ». Cela n’interdit aucunement à un entrepreneur de solliciter un financement pour son activité en consentant par exemple une hypothèque sur un immeuble composant son patrimoine non affecté. Dans une telle hypothèse, ne faudrait-il pas tenir compte de ce que la dette engage le patrimoine privé et participe au surendettement du patrimoine non affecté alors que la finalité de l’emprunt garanti est professionnelle10 ?

Par ailleurs, le même problème de qualification risque de se poser s’agissant des dettes contractées par l’entrepreneur avant qu’il n’ait effectué sa déclaration d’affectation. En effet, rappelons que depuis la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, du 22 mai 201911, la séparation des patrimoines de l’EIRL n’est opposable aux créanciers, en vertu de l’article L. 526-12, I, du Code de commerce, qu’à compter de la déclaration d’affectation.

En l’espèce, l’artisan exerçait depuis 1982 et n’avait effectué sa déclaration d’affectation qu’en 2018, il est donc fort possible que parmi ses créanciers professionnels certains aient le droit de gage qui porte sur l’ensemble des biens affectés et non affectés.

Là encore, ne faudrait-il pas prendre en compte les dettes professionnelles qui sont susceptibles d’être recouvrées sur les biens non affectés ? Cela nous paraît être une solution raisonnable, d’autant plus que l’article L. 711-1 du Code de la consommation intègre désormais dans la définition du surendettement les dettes professionnelles12. Précisons cependant qu’au moment où le juge des contentieux de la protection a statué sur la version du texte, celui-ci ne mentionnait que les dettes non professionnelles.

Enfin, le surendettement implique l’impossibilité de faire face à ses dettes, mais il résulte du dernier alinéa de l’article L. 526-12 qu’en cas d’insuffisance du patrimoine non affecté le droit de gage général des créanciers privés peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’EIRL lors du dernier exercice clos. Dès lors, il semble qu’au titre de l’actif du patrimoine non affecté il faille ajouter le bénéfice du dernier exercice clos.

Il est regrettable que les juges du fond ne disposent pas de lignes directrices claires. Reste à savoir si le sort de l’entrepreneur individuel, dont le statut a été réformé par la loi du 14 février 2022, sera plus simplement appréhendé.