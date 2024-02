Les conditions de reprise d’un acte passé au nom ou pour le compte d’une société en formation : un important revirement jurisprudentiel

Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-18295

Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-21623

Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-12865

Bien que dépourvues de personnalité juridique, faute d’être immatriculées ou de ne pas l’être encore, les sociétés en participation, créées de fait ou en formation, ne sont pas exclusives d’engagements de la part de leurs membres à l’égard des tiers1. S’agissant de celles en cours de constitution, elles n’acquièrent la capacité de contracter et n’engagent donc leur responsabilité qu’au moment de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)2.

Pour autant, avant d’accéder à la vie sociale, une société en formation, quelle qu’elle soit, est souvent amenée à contracter afin de démarrer son activité : acquisition de biens meubles ou d’un immeuble nécessaire à son exploitation, signature du bail d’un local dans lequel sera installé le siège social, ouverture d’un compte bancaire3… Ce constat qui relève de l’évidence est depuis fort longtemps mis en exergue par la doctrine4.

À ce propos, le législateur a instauré des procédures permettant à la société de reprendre, avec effet rétroactif5, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, les actes conclus par ses fondateurs pendant la période de formation, ceux-ci étant alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société6.

Les textes applicables en la matière, les articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et L. 210-6, alinéa 1er, du Code de commerce, comportent deux aspects : d’un côté, le principe, à savoir l’engagement des personnes qui ont agi au nom d’une société non immatriculée ; de l’autre, l’exception, c’est-à-dire la reprise par la société immatriculée, des actes accomplis par celles-ci. Reste à déterminer à quelles conditions cette reprise peut intervenir pour connaître la valeur du principe et, par conséquent, apprécier la portée des dispositions se rapportant à l’émergence de la personnalité morale des sociétés.

En ce qui concerne le mécanisme de la reprise, il met en jeu trois types d’intérêts : celui de la société dont on veut faciliter l’accession à la vie juridique et le bon démarrage économique, sans toutefois grever son budget ; celui des associés, du mandataire ou du fondateur intervenant pour le compte de ces derniers qui souhaitent faire assumer par la société immatriculée l’engagement pris en son nom durant l’époque initiale dite de formation ; celui des tiers contractants7 qui se trouvent confrontés à une partie de substitution8. En cela, les actes accomplis durant la période constitutive d’une société en formation suscitent un contentieux abondant9.

La mise en œuvre des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce est débattue dans trois arrêts de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 qui apportent une contribution évidente à cette question, eu égard à leur importance sans conteste. Ils peuvent être analysées sous deux aspects : d’une part, les données et le contexte des litiges (I) ; d’autre part, la résolution et la portée des litiges (II).

I – Les données et le contexte des litiges

Les trois décisions de justice commentées puisent leur origine dans des litiges ayant trait à la validité d’actes (bail commercial ou promesse de cession de parts sociales), consentis par des sociétés en cours de constitution. La question posée aux juges à tous les stades de la procédure, en cassation auprès de la chambre commerciale et préalablement en appel10, est de savoir si, pour être susceptibles de reprise, les actes accomplis par une société en formation doivent expressément être accomplis « au nom » ou « pour le compte » de cette dernière.

1. Le premier arrêt (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12865, Sté Bypa) a pour protagoniste un couple qui, par acte notarié du 21 janvier 2019, a consenti un bail commercial à une société en formation (Bypa). Selon cet acte, la société était en cours d’identification au SIREN et l’opération était réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions des articles L. 210-1 à L. 210-9 du Code de commerce et de celles du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. En outre, il y était mentionné que « la société était représentée à l’acte par ses seuls futurs associés ». La société fut immatriculée le 18 juillet 2019, avec pour associés deux sociétés.

Les relations entre les gérants de celles-ci s’étant détériorées, l’un des associés et son représentant assignèrent la société Bypa et l’autre associé et son propre représentant en annulation du bail commercial. Celle-ci fut accueillie par la cour d’appel de Dijon par arrêt du 6 janvier 2022 (CA Dijon, 6 janv. 2022, n° 20/01499) au motif que le contrat avait été signé par les représentants de la société et pas au nom de cette société en formation, alors que celle-ci n’était pas encore constituée.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au regard des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce. Elle fait grief à la décision de seconde instance d’y avoir porté atteinte, en annulant le bail conclu en période de constitution de la société cadre du litige. La juridiction du second degré avait estimé à tort que les associés fondateurs de la société n’avaient jamais eu cette qualité.

2. Le deuxième arrêt (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-21623, Sté Holding BSP) concerne un acte sous seing privé des 10 et 11 septembre 2018, prorogé par un avenant du 24 septembre 2018, et par lequel une personne a consenti à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) représentée par son gérant une promesse de cession de parts d’une société exploitant une résidence hôtelière implantée en Polynésie. Cette société, constituée le 24 août 2018 et immatriculée au RCS le 1er octobre 2018, avait pour gérant une personne physique détentrice de l’entièreté du capital de l’unique associé, une société par actions simplifiée (SAS).

Le 18 mars 2019, le conseil du promettant a adressé au notaire chargé de l’établissement de l’acte de cession une lettre exprimant le refus de son client de signer l’acte réitératif. L’acte n’ayant pas été signé, l’EURL, après avoir vainement mis en demeure le cédant de s’exécuter, avait saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution forcée de la promesse de cession de parts.

En seconde instance, la cour d’appel de Papeete avait rejeté la demande de nullité du compromis de cession et ordonné l’exécution de la promesse. Elle avait relevé que l’acte des 10 et 11 septembre 2018 avait été signé par le gérant de l’EURL en cours d’immatriculation et qu’il résultait des correspondances produites, dont la teneur n’était pas contestée, que le cédant avait été clairement informé, avant la signature de cet acte et de son avenant, que le gérant avait agi pour le compte d’une société en formation.

Cette juridiction avait estimé que, en dépit de la rédaction impropre de ces actes quant à la désignation du cessionnaire, la commune intention des parties était que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que celle-ci puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.

La Cour de cassation, s’appuyant également sur les textes sus-énoncés, à savoir les articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce, a rejeté le pourvoi formé par le promettant contre l’arrêt d’appel de la cour de Papeete à qui elle reprochait d’y avoir porté atteinte.

3. Le troisième arrêt (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18295, Sté C. N.) concerne un bail commercial conclu le 28 avril 2016 par madame X avec une SAS en cours de formation qui, immatriculée le 15 juin 2016, fut mise en liquidation judiciaire le 16 février 2021. Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge-commissaire autorisa la cession du fonds de commerce de la SAS. Prétendant que ce bail était entaché de nullité, madame X avait agi en annulation de celui-ci, laquelle avait été rejetée par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 18 novembre 2021 (CA Paris, 18 nov. 2021, n° 21/08774). À l’appui de celle-ci, la juridiction de seconde instance avait énoncé que la SAS avait conclu ce contrat en spécifiant expressément qu’elle était en formation et que, par une décision expresse des associés, c’est-à-dire par la signature des statuts. Ceux-ci avaient entendu reprendre les actes passés par elle et en particulier le contrat litigieux, ajoutant que cette reprise des actes indiqués dans les statuts était automatique, à condition que les statuts soient signés et la société immatriculée, ce qui avait été le cas s’agissant de la SAS.

Statuant à son tour sur cette affaire, à la suite du pourvoi formé par la bailleresse invoquant la violation des articles 1842 et 1843 du Code civil et L. 2106 du Code de commerce, la chambre commerciale a cassé la décision de la cour d’appel de Paris, là encore au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce.